Los exámenes de Selectividad generan estrés y ansiedad a los alumnos de segundo de bachillerato, que enfrentan esa presión durante toda su trayectoria lectiva por parte de sus profesores, de su familia y de su propia autoexigencia.

A las consulta de Contigo Psicología en Vigo acudieron alumnos de 16, 17 o 18 años con cuadros de estrés y ansiedad ocasionados por la presión en esta etapa de su vida. Raquel González, psicóloga del centro, reconoce que sus pacientes manifiestan síntomas físicos: ganas de vomitar, malestar físico, temblores, pinchazos en el pecho, desórdenes que sueño, falta de apetito o temblores.

Pero también relatan manifestaciones psicológicas como la sensación de frustración y el acoso de pensamientos negativos: "Piensan que no les va a salir, aunque tengan la materia dominada porque se están jugando su futuro o, al menos, lo ven así", reconoce la psicóloga.

Para obtener resultados eficientes en la EBAU 2021 dice que es indispensable que se marquen pautas de organización y que se estructuren la jornada con tiempo para llevar las riendas de los tiempos y que ellos comprueben cómo van avanzando en las materias y, de esta forma, vayan tachando metas y, junto a ellas, se deshagan de las fracciones de estrés y agobio que les suponen.

Para que la ansiedad no gane el pulso a la hora de hacer frente a los exámenes de Selectividad 2021, la psicóloga aporta 10 pautas que van más allá del estudio para que los futuros universitarios se presenten a la prueba más seguros de sí mismos y sin nervios, un factor que les impiden resolver el examen de forma eficiente.

1- Mantener la presión a raya: solo es un repaso

"Los alumnos deben ser conscientes de que están preparados para superar la prueba desde mucho antes de enfrentarla", explica la psicóloga, dado que las últimas jornadas no van a suponer un cambio sustancial en sus resultados. "Llevan preparándose todo el curso del instituto pero la presión provoca que no sean conscientes de ello. Si olvidan que llevan trabajando un año y consideran que se juegan la nota las semanas previas la tensión aumentará y si eso ocurre podrían perder totalmente las riendas de la situación".

2- Convertir los pensamientos irracionales en racionales

Aunque la mayoría de los alumnos no sean conscientes, conocen en profundidad la materia. Cuando pierden la perspectiva ante los exámenes de selectividad llegan el miedo y los pensamientos irracionales del tipo "no me lo sé, no me da tiempo a acabar".

Los pensamientos irracionales, explica Raquel González, siempre son negativos. "Los pensamientos racionales nos ayudan mientras los irracionales nos boicotean, por eso si no se trabajan los pensamientos irracionales los estudiantes pueden perder el control de la situación." Asegura que cuando ellos piensan y consideran realmente que lo llevan bien preparado es más difícil que surjan este tipo de pensamientos y, si lo hacen, suelen saber manejarlos.

"Cuando los pensamientos son invasivos deben acudir a terapia para realizar una reestructuración cognitiva", que consiste en entrenar al cerebro para que vea más alternativas y no sólo la primera que nos muestra, este es un aprendizaje lento pero cuando se asimila se aplica durante el resto de una vida en diferentes circunstancias.

3- Ante todo, organización

Una buena organización incluye saber cuantos temas tienen que estudiar cada día y calcular el tiempo que le van a dedicar a cada uno para, además, otorgar unos minutos más a cada uno para así tener un margen con el que jugar y prevenir el estrés si un día están saturados. Se refiere a valorar qué llevamos peor y qué mejor, y dedicarle tiempo según esa premisa.

4- Descansar, tan importante como estudiar

Saber darse un descanso es casi tan importante descansar como estudiar. Se ha demostrado que, tras un periodo de estudio prolongado, la fase REM del sueño se alarga haciéndonos saber así la importancia descansar, por lo que ir sin dormir a un examen -indica- no ayuda a resolver mejor la prueba sino todo lo contrario.

Sin descanso nuestro cerebro no está igual de ágil como para poder enfrentarse a ese esfuerzo.

5- ¿Cuánto tiempo descansar?

Distribuir el tiempo en intervalos de estudio es muy importante a la hora de prepararse para la Selectividad 2021. "Estar más de dos horas sentados no nos ayudará a aprender mejor, al contrario, nos saturará e incapacitará para tener una adecuada capacidad de concentración", señala la psicóloga.

6- Tener una alimentación e hidratación correcta: lo más eficaz

"El cerebro es un músculo, si no come fallan las fuerzas", explica la experta. Una buena hidratación es energía y el estudio desgasta mucho.

"Las galletas y las bebidas energéticas no son alimentación", advierte. "Ir sin dormir a base de estimulantes y bebidas energéticas es muy común, pero llega un momento en el cerebro del alumno empieza a fallar porque no rinde".

7- Una forma de estudiar para cada materia

"No es es lo mismo estudiar para la literatura que para gramática, historia, matemáticas o filosofía", explica Raquel González. Y recomienda adecuar las técnicas de estudio a la materia a preparar.

Ilustra su consejo con ejemplos: "Para aprender la tabla periódica son muy efectivos los trucos mnemotécnicos con las sílabas de cada elemento como inventar frases o palabras con ellas. Lo mismo ocurre con las fechas y cuanto más absurdos sean los inventos, mejor se fijarán.

Para estudiar historia, cuenta, lo mejor es construir con el temario una lectura muy visual. Utilizar dibujos y gráficos es una gran alternativa.

En la clínica enseñamos diferentes técnicas de estudio para hacerlo mas eficaz y eficiente, como elaborar una imagen para evocar una palabra que no sale y bloquea el desarrollo del temario: por ejemplo, si la palabra "andamiaje" es importante en el texto, el estudiante puede pintar un andamio con su obrero al lado y esto le traerá a la memoria el término cuando llegue a ese punto.

La psicóloga ha observado que muchos jóvenes no saben hacer esquemas ni subrayar de forma eficiente: "Lo subrayan todo y eso es un error, deben priorizar".

8- Subrayar: el color importa

El verde es el que mejor color para subrayar, se fijan mejor los conocimientos porque genera tranquilidad y calma y es el que mejor se queda en la retina.

9- Desconexión: la clave

La psicóloga acentúa la importancia no solo de descansar, sino también de desconectar del todo con la materia: "ayuda salir un rato a la calle, hablar con amigos, leer o ver algún capitulo... es muy recomendable".

Si el cerebro no se refresca no se fijan los conocimientos, necesita descanso. "Si no descansamos no funcionamos. Estudiar es un ejercicio muy intenso y el cerebro no es funcional si no desconecta".

10- Las prisas no son buenas

A la hora de empezar los exámenes recomendamos -concluye la psicóloga- tomar un par de respiraciones profundas para generar cierta calma así como leer las preguntas despacio. Deben recordarse a sí mismos que se lo saben para que los nervios no jueguen malas pasadas en Selectividad. Es muy importante que piensen y lean bien las preguntas antes de ponerse a escribir para que respondan lo que corresponde.