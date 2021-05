O Instituto Álvaro Cunqueiro de Vigo celebrou onte o Día das Letras Galegas cunha homenaxe a Xela Arias, profesora deste centro no curso 2002-2003. No acto participou a familia, o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, a concelleira Uxía Blanco, o xefe territorial de Educación, amais de compañeiras e alumnas de Xela Arias.

Xaime Estévez, profesor de música do instituto e compañeiro da escritora, compuxo dúas melodías para dous poemas de Xela que interpretaron alumnas e alumnos do centro.

Víctor Freixanes instou ao alumnado presente a transformar a realidade e a facerse donos da lingua. Unha mensaxe na que insistiu Darío Gil Arias que quixo poñer deberes á rapazada pois observaba que eran mozos e mozas transgresores e para el non pode haber nada máis transgresor en Vigo que falar galego.

Rita Barco, ex alumna de Xela Arias, recordou como era como profesora e a pegada tan fonda que deixou nela e en todos os que puideron ter clases con ela. Ese recordo recalcouno Carme Guinarte, profesora e compañeira do insituto da homenaxeada que recordou o feliz que era sendo docente, os momentos compartidos como nais, o sensible e próxima que era.

A directora do Álvaro Cunqueiro, Susana González, explicou que no xardín íase plantar unha árbore do amor e descubrir unha placa para que florecese o seu recordo e o seu compromiso co ensino público e coa lingua de noso.

O alumnado recitou varios poemas da escritora, algúns en lingua de signos.