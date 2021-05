¿Quién no recuerda los cuadernos Rubio? Aquellas primeras frases, para afianzar la buena letra, con una caligrafía perfecta...La editorial Rubio viene con nuevo material didáctico. Propone una colección de cuadernos de vacaciones: "para reforzar los conocimientos aprendidos durante el curso". "Los peques de la casa han demostrado, una vez más, su envidiable capacidad de adaptación durante un curso de lo más atípico. Son muchos los que han tenido que combinar las clases en línea con las presenciales, quienes han tenido que seguir adelante pese a los constantes cambios en clase e incluso algunos se han visto obligados a dejar el cole durante semanas por una cuarentena. No cabe duda de que han dado una gran lección a muchos adultos, pero es muy importante no perder de vista la presión que han sufrido los más pequeños en el ámbito escolar y los retos que han tenido que superar", expresan fuentes de la editorial.

En distintas lenguas vehiculares

Apunta 'Rubio' que los estudiantes podrán repasar diferentes materias: lengua, matemáticas o ciencia. Y hay la opción de hacerlo en distintas lenguas: castellano, gallego, catalán y valenciano. La editorial apuesta por las distintas lenguas vehiculares, así, los escolares podrán repasar lo aprendido en castellano con Rubio Vacaciones, en gallego con Rubio Vacacións, en valenciano y catalán con Rubio Vacances, respectivamente; una apuesta de la editorial para que los niños puedan trabajar en las lenguas propias de cada territorio.

Los seis cuadernos que componen la colección Vacaciones, destinada a niños de entre 5 y 11 años, cuentan con 44 páginas de tareas.

Están orientados a alumnado desde 3º de Infantil hasta 5º de Primaria. "Se abordan diferentes áreas de aprendizaje: la lengua, donde se trabajan campos como la ortografía, la comprensión lectora y el análisis; las matemáticas, que estudian la numeración, el cálculo y los problemas; la ciencia, a través de la que analizan el cuerpo humano, los animales o las plantas; y la sección juega y aprende, que contiene juegos de cálculo, sudokus y series lógicas", añade la editorial.