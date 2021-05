É a mascota do colexio. Neste curso, do CEIP Balaídos. Pero non está en Vigo. Está en Turquía. É unha curuxa, e viaxa con música, postais e libros galegos por toda Europa a través dun proxecto Etwinning.

Eu tiña participado en varios proxectos Etwinning relacionados con mascotas que viaxan e sempre tivera ganas de organizar un no que a mascota partise de Galicia. Foi o ano pasado, gracias a un curso de formación do profesorado, coordinado polo Centro de Formación e Recursos de Vigo, cando finalmente nos animamos a crear o noso propio proxecto de mascotas viaxeiras, dende o CEIP de Tirán, en Moaña. A mascota deste cole, a Curuxa, partiu en marzo antes do estado de alarma. Polas circunstancias que levamos vivindo máis dun ano, o proxecto alongouse ata agora, debido aos peches en escolas. Animámonos a crear este proxecto xa que é unha forma de poñer en valor a nosa propia cultura, con todo o material e recursos cos que viaxa, e, ao mesmo tempo, coñecemos a doutros países. Son proxectos moi ilusionantes para o alumnado, e que os motiva á hora de aprender idiomas.

A mascota saíu de Moaña e xa viaxou a Krasnik (Polonia); Estocolmo (Suecia); Rodas (Grecia) e Belek-Serik (Turquía).

Que se fai coa mascota cando chega a cada país?

Explícaselle aos nenos de que países vén e localízanse no mapa (xa se foron presentando as escolas participantes dende o comezo do proxecto). A curuxa realiza un paseo pola cidade/vila á que chega, así como pola escola, sácanse fotos e faise unha historia con esa información. O alumnado ve e escoita os materiais cos que viaxa (libro e cd), así como as postais e sela o pasaporte que ela leva. Á vez, engade algo representativo da súa cultura, que é segredo e o seguinte colexio só descobre cando a Curuxa chega canda eles.

Cando chegue a Vigo seguiremos os pasos arriba indicados e levaremos a Curuxa de paseo pola nosa escola e por Vigo, sacándolle fotos.

Se todo segue programado, chegará a finais deste mes. Desafortunadamente a escola de Turquía coa que traballamos volve estar pechada pola COVID-19, o que non permitiu que todo o seu alumnado traballara aínda coa Curuxa. Esperamos que o poidan facer nos próximos días.

Practicar inglés

Traballamos o inglés a través das presentacións, nas que teñen que dicir como se chaman, en que colexio están e normalmente contar algún dos seus intereses. Todo o que se traballa nestes proxectos está incluído no currículo, no referente a vocabulario e gramática. Ao estar todos os materiais en inglés, tanto o blog como a comunicación a través de Etwinning, trátase dunha inmersión total e global, no que todo debe ser producido en inglés.

Á vez, non esquecemos explicar quen somos e a nosa cultura, pero sempre tendo que usar a lingua inglesa como vehículo de expresión.

Queremos sobre todo promover a comunicación, que o alumnado experimente de forma práctica como precisamos do inglés, non só para clase, senón para comunicarnos e aprender máis doutras culturas.

Make a wish: intercambio de postais de Nadal

Tamén temos un proxecto de intercambio de postais de Nadal. Os proxectos van cambiando así como os países participantes, neste caso chamábase “Make a wish” e tratábase, nun ano tan duro, de centrarse en compartir bos desexos entre os países participantes, plasmados nestas postais de Nadal. Participan varios países, pero no caso deste proxecto nós enviamos e recibimos postais dende Galatone (Italia). O alumnado elaborou diferentes postais, nas que escribiron os seus bos desexos (en galego e inglés) e recibiron cada un a súa. Á vez, tamén nos presentamos, así como as nosas escolas, o que soe ser unha constante na maioría dos proxectos Etwinning.

Encarar a COVID-19 nas escolas

O terceiro proxecto no que participamos é E.U. Warrior Kids Vs. COVID, no que compartimos normas e formas de encarar a crise da COVID-19 nas nosas escolas, a través de vídeos, historias e debuxos. A idea é que os nenos e nenas son superheroes e superheroínas que se enfrontan a un adversario, a COVID e comparten as súas "armas" para así facelo. Unha delas é a imaxinación, por suposto, que utilizaron para facer debuxos e historias sobre esta temática. Traducímolas e traballamos sobre as historias que fan o resto de países participantes.