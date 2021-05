Se acerca fin de curso y, en esta etapa, llega la entrega de los periódicos escolares en los que el alumnado de los cerca de 60 centros participantes llevan trabajando todos estos meses. Se aproxima el fin de esta VI Edición del Programa de Periodismo Escolar FARO DA ESCOLA y los colegios apuraron en los últimos días la elaboración de los reportajes, entrevistas, fotografías, infografías para la entrega del producto final... Su propio periódico. Su FARO DA ESCOLA.

Y todavía queda por saber quién se llevará los premios... hay muchas opciones para los centros participantes. Y la esperada gala final después del trabajo de todo el curso. Pero, ¿cómo han llevado los colegios el proceso de elaboración del periódico?

Lo cuentan los centros

Así lo cuenta Cristina Fernández desde el Colegio Plurilingüe San José de Cluny:

"Este es el cuarto año en el que el Colegio Plurilingüe San José de Cluny participa en el proyecto Faro da Escola y actualmente nos encontramos ultimando la maquetación de los últimos artículos que irán incluidos en esta última edición. Hace unos días, a pesar de no tener clase, asistimos a una charla realmente interesante sobre ecología y medio ambiente que nos ayudó a completar un reportaje que elaborábamos sobre consumo responsable; en él tratamos desde la importancia de la reducción de residuos y su correcta clasificación para facilitar el reciclaje, a la interpretación de las etiquetas de productos alimentarios y la lucha contra aquellas empresas que utilizan animales para testar sus productos. También tendrán un lugar destacado nuestros deportistas y los alumnos de Primaria y Secundaria han apostado por ofrecer sus recomendaciones para el tiempo de ocio: juegos, lecturas... Son meses repletos de ilusión y mucha dedicación. El trabajo duro comienza en el mes de enero, cuando se empiezan a concretar los temas y distribuir la tarea por grupos. Desde entonces, es esencial la iniciativa y la implicación del alumnado, no solo en labores de redacción sino también de maquetación. En este proyecto colaboran cada vez con más intensidad alumnos y profesores de todo el centro, quienes ya conocen y reconocen la satisfacción y el orgullo de ver sus trabajos plasmados en este proyecto de todos".

¿Y en el Pintor Laxeiro? Según Marta Castillo:

"O xornal do CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro inclúe no seu xornal os traballos e actividades realizadas polo alumnado ao longo deste curso: a celebración do día da muller traballadora, o día da poesía, o día de Rosalía de Castro... Ademáis, o xornal contén traballos relacionados coa temática do proxecto anual de centro: Ecolaxeiros, construíndo camiños, a través do cal o alumnado non só se achegou ao Camiño de Santiago e á súa comunidade, senón que aprendeu e adquiriu novas habilidades vinculadas a diferentes ámbitos da súa vida: a ciencia, a tecnoloxía, as relacións entre iguais, entre outras".