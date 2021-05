El alumnado conoce a científicos y científicas de la historia, aprende sobre tecnología y robótica al mismo tiempo que juega sobre un tablero de la OCA. Este proyecto, elaborado por profesores ubicados en distintos puntos de España en un ejemplo de trabajo colaborativo, se lleva ahora un premio de SIMOEDU (el mayor evento de España de profesionales de la tecnología, en este caso aplicada a la Educación). "Mejor experiencia STEAM 2020 entre las mejores experiencias docentes innovadoras de SIMOEDU". La profesora Conchi Fernández es la representación gallega de este equipo de docentes que en su día decidieron trabajar "en la distancia pero en continuo contacto". Como ella misma dice: "el equipo no ha coincidido completo físicamente nunca, de hecho, varios miembros nos hemos conocido a través de las redes y las videoconferencias".

¿Qué supone un premio de SIMO a un trabajo colaborativo?

Ante todo un estímulo para seguir trabajando en futuros proyectos; este reconocimiento nos demuestra que es posible trabajar en equipo si las personas que lo componen están comprometidas con el reto que se han planteado, porque así se superan las dificultades de distancia, presencialidad, etc.

El equipo no ha coincidido completo físicamente nunca, de hecho, varios miembros nos hemos conocido a través de las redes y las videoconferencias. Esto demuestra que el aprendizaje y la colaboración no depende tanto de ese contacto físico, que no negamos que es importante, y que la colaboración y ese espíritu de equipo que piensa, idea y trabaja unido a pesar de la distancia es un modelo asequible y fácil de replicar cuando los integrantes muestran voluntad de mejora y capacidad de adaptarse a cualquier entorno.

Colaboración

¿Crees que hay un cambio en la manera de trabajar de los profes?

El trabajo en grupo hay que probarlo, experimentarlo y disfrutarlo. Cuando trabajas así te enriqueces con las aportaciones de los demás miembros, te amoldas a sus ritmos y te vuelves más generoso porque ya no piensas como un ente individual, eres parte de un equipo que te necesita y que confía en ti, no puedes fallarle y sobre todo te sientes respaldado para conseguir retos que a lo mejor tú solo se hacen inabarcables.

La experiencia de este tipo de trabajo suele ser siempre muy beneficiosa aunque a veces también es una “prueba de fuego” ya que debes tener una escucha activa, una posición proactiva y una disposición de mejora.

¿Cómo ves la actualidad STEAM en los coles?

Queda camino por recorrer porque en muchas ocasiones son actividades voluntarias en horario escolar, porque el elevado volumen de elementos curriculares que atender, hacen que el tiempo para el desarrollo de las actividades STEAM se vea mermado.