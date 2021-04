Seguro que oístes falar nalgunha ocasión das investigacións científicas, pero sabedes o que son e como se fan? Pode que o primeiro que vos veña á mente sexa un laboratorio con moitos aparellos e persoas con batas brancas facendo experimentos. Vese moito na tele. Pero tamén hai outro tipo de investigacións, que se fan fóra dos laboratorios e para as que non fai falla levar bata branca. Hoxe vouvos falar dunha destas profesións desde a que se fai investigación sen bata, a antropoloxía.

Imaxinádevos que unha antropóloga fose a un colexio para investigar sobre como se usa o patio do colexio, o papel do xogo e os roles de xénero. Que pensades que necesitaría? Talvez se vos ocorra que o primeiro sería un permiso do director ou directora para poder investigar nese colexio e logo tería que estar tempo no colexio, e... que faría ese tempo que vai pasar no cole? Probablemente me digades que preguntaría aos nenos e nenas a que están a xogar no patio, como o fan e tamén que problemas poden xurdir entre eles. Tamén preguntaría ao profesorado e monitores/as que traballan nese colexio como ven a participación nos xogos que se desenvolven no patio.

Pois si, tedes razón: unha parte da investigación en antropoloxía consiste en falar coas persoas, facer entrevistas individuais ou en grupo ao alumnado, ao profesorado, monitores/ as ou calquera outra persoa que traballe nese colexio, ou facer cuestionarios. Todo isto son técnicas de investigación que se usan en moitas disciplinas e tamén en antropoloxía. Se vos fixades, estas técnicas tentan documentar o que se di, é dicir, as palabras das persoas que nos axudan cos seus testemuños na nosa investigación… pero, que pasa cos silencios? como se investiga o silencio? que pasa co que non se di? que pasa cando non se sabe, non se quere, ou non se pode expresar algo? que pasa cando o que se di non ten nada que ver co que se fai ou co que se pensa?

Vou contar un segredo: en antropoloxía temos unha arma secreta para investigar o que non se di. Esta arma secreta chámase etnografía. Cando queremos estudar como vivimos e como concibimos o mundo, preguntar directamente –ou indirectamente- é útil, pero non é suficiente. Os silencios interésannos porque nos podemos centrar no que ocorre, o que chamamos a acción social.

Ademais de facer todas esas preguntas, a antropóloga pasaría un tempo facendo algo tamén no cole, é dicir, participando nalgunha actividade e colaborando. Á vez, estaría a observar. A isto chamámolo observación participante. Tamén anotaría todas as súas observacións no seu diario, que se chama diario de campo. Si, dá igual que o colexio estea no campo ou na cidade… porque “campo” refírese ao sitio no que se desenvolve a investigación, aínda que ese colexio estea no medio dunha cidade como Vigo. Deste xeito, a nosa antropóloga estaría a observar as actividades do patio e a participar nelas, algo esencial se quere comprender que é o que ocorre no patio cando está a xogar o alumnado.

O bo que ten a etnografía é que se pode empezar a facer a calquera idade. Na clase podedes probar a facer unha “mini-etnografía”. Déixovos unha guía para que vos acompañe por se vos apetece metervos na observación atenta, nas palabras e nos silencios da xente. Fíxoa Francisco Ferrándiz, do CSIC, dentro da iniciativa “A aventura de aprender”:

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/proyectos-colaborativos/como-hacer-una-minietnografia

Esta arma secreta permite estudar as regras non escritas do comportamento das persoas. Imaxinádevos, pódese investigar practicamente todo!... sempre, claro, que as persoas nos dean o permiso para entrar nas súas formas de vida, nos seus silencios e crear a confianza necesaria para compartir ese tempo e esas vivencias.

Animádesvos a comezar unha mini-etnografía?