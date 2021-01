El alumnado de la rama educativa y sanitaria puede realizar las prácticas de modo presencial. Si bien la recomendación general de la Universidad de Vigo es que el periodo práctico en empresas e instituciones se suspendan durante este periodo de restricciones si tienen que ser presenciales, la institución académica hace una distinción con el estudiantado de Magisterio y Enfermería, por ejemplo, para que sí puedan continuar con la parte práctica.

La institución académica atendió las peticiones de representantes de estudiantes y modificó el documento inicial que paralizaba las prácticas presenciales en todos los campos, permitiendo únicamente las prácticas en "modalidad teletrabajo".

"As prácticas curriculares e extracurriculares, tanto en empresas como en outros organismos e institucións situados na Comunidade Autónoma de Galicia efectuaranse na modalidade de teletraballo, sempre que sexa posible. No caso de non ser posible, estas actividades suspenderanse mentres estea en vigor a presente resolución. Constitúen unha excepción o prácticum das titulacións de Educación, que seguirá coa modalidade e coa programación prevista antes da entrada en vigor desta resolución, e as prácticas clínicas en institucións sanitarias, que os centros reprogramarán en función do que acorden con estas", indica el documento definitivo.