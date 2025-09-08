La Xunta aprueba la Lei do Clima, antesala para reclamar las competencias meteorológicas

El Gobierno gallego ha aprobado en el Consello de Goberno celebrado este lunes el proyecto de la Lei do Clima, que ahora tendrá que ser enviada al Parlamento para su aprobación. Así lo anunciaron el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la segunda reunión de gobierno autonómico del curso político.

Esta ley, explicó la titular de Medio Ambiente, recoge las líneas estratégicas que se desenvolverán en la comunidad gallega en los próximos años en materia de "mitigación y adaptación al cambio climático". "Convertimos así a nuestra comunidad autónoma en la primera en establecer por ley la neutralidad climática", celebró, un hito que la Xunta espera conseguir en el año 2040, esto es, 10 años antes de lo que indica la Unión Europea. Una vez esté en vigor, indicó ante preguntas de los medios, la Xunta empezará a trabajar en la asunción de las competencias meteorológicas, "como debe ser".

Fija, del mismo modo, el objetivo de reducir para el año 2030 los gases de efecto invernadero en un 75%, aunque este es un objetivo que la comunidad no tiene tan lejos, habiendo conseguido una reducción del 61,7% en la actualidad.

La norma, además, recoge una batería de medidas, como la creación del Portal de Acción Climática, la Oficina de Cambio Climático o regulando por ley la comisión interdepartamental. Asimismo, establece un catálogo de cláusulas climáticas y ambientales que tendrán que introducirse en los contratos públicos, una "fiscalidad verde" para incentivar a las empresas y el ámbito privado a reducir sus emisiones, o la obligatoriedad de que los municipios de más de 20.000 habitantes cuenten con planes de acción local por el clima.

«Servicio único de meteorología»

"Todo esto", explicó la conselleira, no podría llevarse a cabo sin "un servicio único de meteorología". En esta línea, indicó que se ha reforzado el servicio de Meteogalicia en aspectos como la medición de la calidad del aire y aquellos relacionados con la previsión climática, de modo Galicia pueda "anticiparse tanto a las olas de calor como a las inundaciones".

Ahora, con la experiencia que ya tiene el Ejecutivo gallego con la ley de ordenación y gestión del litoral, y tras aprobar esta ley -que debe ir al Parlamento- en la que se regula "lo que es nuestro", la conselleira ya avanzó que la Xunta reclamará, "como debe ser", que se traspase el personal relacionado con Aemet. De este modo, la norma será la antesala para que Galicia reclame las competencias meteorológicas, bajo la convicción de que, al menos, las alertas de Meteogalicia y de la Agencia estatal deberían estar al mismo nivel.