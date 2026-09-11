Vida de espantallo
Entre apariencias e tránsitos
Poucas figuras hai tan fascinantes como a do espantallo, ese ser oco que simboliza a presenza do humano sen selo, que se asocia tradicionalmente coa protección e a vixilancia, pero que en ocasións tamén alegoriza a falsa identidade, a soidade, a melancolía, o medo e mesmo o espertar da conciencia ou o límite e o tránsito cara outra realidade.
O propio nome nos diferentes idiomas do mundo dá idea da poliédrica interpretación deste enigmático personaxe. Entre nós -ou entre os nosos irmáns portugueses e tamén en castelán, en italiano ou neerlandés- o termo remite a unha realidade que asusta ou serve para axotar, principalmente os paxaros. Porén, entre os anglófonos o termo scarecrow significa, literalmente, «espantacorvos», o mesmo que o romanés sperietoare ou o tailandés húnlaiga. E aínda hai outros nomes máis curiosos para este boneco, como o que lle dan os chineses, caorén, que vén sendo algo así como «persoa de palla ou de herba»; ou o dos coreanos, heosuabi, co significado de «figura oca que aparenta ser persoa».
Pois ben, este monifate ten unha longa historia na literatura europea e non só. Aparece xa, por exemplo, no Kojiki, o libro máis antigo do Xapón, escrito no ano 712, unha obra mitolóxica onde o deus Kuebiko figura representado por un espantallo que non pode camiñar, pero que o sabe todo. E tamén se serve dun sacrecrow o protagonista do Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719) para protexer os cultivos que planta, por non falar do relato «Cabeza de pluma», unha historia publicada por Nathaniel Hawthorne en 1852 na que unha bruxa insufla vida a un espantallo converténdoo nun dandi que abraia a puritana sociedade de Nova Inglaterra.
Agora ben, a primeira aparición icónica do espantallo na literatura da nosa contorna debémoslla a L. Frank Baum e o seu O marabilloso mago de Oz (1900), onde xunto aos inesquecibles Dorothy, o Leñador de Folladelata e o León Covarde fai o camiño para atopar a Cidade Esmeralda na que habita o feiticeiro o señor Espantallo, que desexa, por riba de todo, un cerebro para ser quen de pensar. É, por tanto, unha alegoría do valor da mente, pero tamén da falsa crenza e do enxeño práctico, pois o Espantallo acaba dando as mellores ideas para resolver os problemas do grupo viaxeiro, malia ter a cabeza chea de palla.
Moi outra é a significación desta figura en Espantallo (ao alcance de todos), o libro de prosas poéticas dado a coñecer polo vangardista arxentino Oliverio Girondo en 1932. A obra, que se abre cun célebre caligrama en forma de espantallo con sombreiro de copa, foi publicitada polo autor dun modo ben peculiar: alugou unha carroza fúnebre para pasear unha grande escultura dun espantallo por todo Bos Aires. De feito, no libro o espantallo funciona máis que como un personaxe concreto como un dispositivo de choque que «espanta» o lector burgués, pois representa o espírito antiacomodaticio e antisentimental, crítico radical coas convencións estéticas e morais, que definiu a escrita do autor.
Poderían aducirse moitos outros exemplos de vidas de espantallos literarios de toda parte, mais abondará cunha última mostra ben significada: A filla do espantallo (1963), novela xuvenil da extraordinaria autora sueca Maria Gripe, quen nos presenta unha rapaza que medra coidada por un pai marxinal ao que alcuman O Espantallo. A figura funciona como metáfora do homeless, do excluído que vive apartado da comunidade e das normas sociais, polo que nesta obra a relación pai-filla e a imaxe do espantallo son a vía para reflexionar sobre a identidade, a pertenza e a diferenza, temas axiais na maxistral escrita de Gripe.
Espantonias galegas
Un outro nome dado entre nós ao espantallo é o de espantonia, neste caso vinculado a unha figura fantasmal, unha quimera forxada pola imaxinación que produce medo ou terror, principalmente na lembranza da Santa Compaña ou dos fogos fatuos.
E de espantallos ou espantonias ocupáronse os nosos escritores dende a primeira hora, pois xa Antonio Fernández Morales nos seus pioneiros Ensaios poéticos en dialecto berciano (1861) se refería ao «bon espantallo da peste». E logo del outros moitos, dende Valentín Lamas Carvajal en O catecismo do labrego (1889) ata Manuel García Barros nos Contiños da terra (1931) ou Ramón Otero Pedrayo nos Contos do camiño e da rúa (1932), por citar só algúns nomes.
Mais do que non cabe dúbida é de que a nosa máis universal espantonia é o Espantallo amigo creado por Xosé Neira Vilas en 1971. Neste relato un espantallo de gran corazón prefire facerse amigo dos paxaros e dos nenos no canto de os asustar, gañando o cariño dos cativos e dos animais de toda a redonda. Unha fermosísima historia sobre a bondade, a amizade e a defensa da natureza fronte á crueldade e a incomprensión, que fariamos ben en volver ler agora que imos camiño do ano no que dedicaremos o Día das Letras Galegas ao xenial escritor de Gres.
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