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«The Disintegration Loops» e o 11-S

A primeira obra de arte do século XXI

William Basinski.

William Basinski.

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Iago Fernández

En xullo do 2001, William Basinski estaba a piques de abandonar a súa carreira de músico experimental. Un día máis, preferiu abstraerse das súas circunstancias persoais e dirixirse á Terra do Tempo Esquecido, a habitación onde el e os demais inquilinos amoreaban material de traballo. Casualmente atopou unhas gravacións dos 80 que dera por perdidas e, sabendo que non tardarían en podrecer, dispúxose a transferilas a un novo soporte. A maioría das gravacións eran segmentos musicais captados de emisións de radio, lixeiramente ralentizados e dispostos en bucle. A Basinski parecíanlle fermosas dabondo para arquivalas, pero nunca soubera que facer máis aló de deixalas soar.

Para salvalas da podredume, puxo unha delas nun reprodutor, acendeu unha gravadora e improvisou algúns efectos cun vello sintetizador. Nunha destas, marchou a por unha cunca de café e, cando volveu, reparou en que a cinta, de tanto xirar sobre si mesma, comezara a se desprender da cobertura de óxido férrico. Desatendeuno. Minutos despois, entendeu que esas partículas eran a música mesma e que, conforme se desprendían da cinta, alteraban o son do bucle, dando a impresión de que este se estaba a desintegrar perante os seus ollos.

Basinski tivo entón unha desas ideas que poden selar o destino de toda unha carreira artística: prescindiría dos arranxos musicais para se limitar a rexistrar o proceso de desintegración das cintas. Ao comezo, os bucles perfilábanse con claridade; logo enchíanse de rabuñaduras e de crepitacións e, contra o final, reducíanse a unha masa de ruído entrecortado

E que?, poderiámonos preguntar agora. Non pasou moito tempo ata que, a noite do 10 de setembro, Basinski rematou telefonando a Elaine, o seu compañeiro de toda a vida, para lle dicir que estaba pensando en cortarse as veas. Por fortuna, Elaine conseguiu calmalo e convencelo de que asistise a unha entrevista de traballo.

Na mañá seguinte, dende a cama, Basinski creu ver un avión cruzando o espazo que distaba entre a guía da cortina e o marco da fiestra. Púxose de costas. Ao pouco tempo, escoitou a un dos seus amigos berrar que as Torres estaban a arder. Levantouse, retirou as cortinas e, incapaz de sobrepoñerse á impresión, foi onda el; acenderon a televisión e permaneceron á espera de noticias. Tras do derrubamento da Torre sur, colleron unhas cadeiras de praia e, como xa fixera boa parte da veciñanza, subiron ao tellado. Viron caer a outra Torre. Non daban creto. As noticias non prosperaban e o máis plausible era pensar na fin do mundo. Tomado polos nervios, o único que se lle ocorreu a Basinski para encher o baleiro de información e de sentido foi baixar ao loft e poñer un dos bucles en descomposición a todo volume.

Cando os veciños se retiraron dos tellados, pediulle a outro amigo que lle instalase alí mesmo unha cámara de vídeo para filmar as últimas horas de luz. Do oco das Torres emerxía unha fumareda de cinsa e refugallos que, empurrada polo vento, dobraba en altura ao resto de edificios.

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Ese mesmo mes, Basinski decidiu que editaría parte dos bucles no seu selo discográfico 2062, e que empregaría varios fotogramas da filmación a modo de portadas. A falta de cartos, introduciría os CDs en fundas plásticas, enviaríaos por correo e engadiría algún tipo de impreso cunha dedicatoria ás vítimas do 11-S e ao seu tío Shelley. Polo demais, se alguén lle preguntaba polo significado daqueles bucles en descomposición, respostaría que non dependía tanto da súa interpretación coma do peso dos acontecementos históricos. A fin de contas, cando as Torres Xemelgas se derrubaron, as vellas cintas xa estaban desintegradas.

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