Asorey na Cidade da Cultura
No retorno da «Santa» galega
Desde o pasado 28 de xullo pode visitarse na Cidade da Cultura de maneira definitiva a Santa (1926), a monumental escultura do escultor cambadés Francisco Asorey (1889-1961), obra que foi adquirida pola Xunta de Galicia no Uruguai, onde estaba desde o ano 1951 cando fora comprada pola Casa de Galicia de Montevideo e que só puidera ser vista no noso país nunha ocasión hai sete anos.
Cómpre subliñar que a extraordinaria personalidade de Francisco Asorey é decisiva para entender a arte galega da primeira metade do século, superando os estereotipos costumistas ao dotalos dun simbolismo renovador por medio dun tratamento formal que se afasta dos modelos decimonónicos.
A principios dos anos vinte Asorey comeza a desenvolver un realismo de forte intensidade expresiva e potencia telúrica coa muller galega como tema e como mito, convertida en arquetipo da terra nai. Un bo exemplo das procuras de Asorey desta altura é A Naiciña (1922), que se conserva en depósito no Museo de Rosario na Arxentina. Preséntasenos como unha auténtica Mater Gallaeciae, coa que establecerán dialogos obras fundamentais da arte galega desta altura como o óleo Muller sentada (1930, Legado Maside, Santiago de Compostela) de Carlos Maside. Este tipo de representacións do feminino culmina coa súa Nai de door (1932, Museo Diocesano, de Arte Sacro, Bilbao), que é ao mesmo tempo Virxe e nai galega.
Neste período a influencia románica e popular é evidente no seu traballo. Así elabora figuras que portan exvotos e que se converten en si mesmas en ofrendas, e que o artista talla e policroma, acrecentando fragmentos metálicos, nunha actitude allea a calquera tradición académica. Sobresaen obras como Ofrenda a San Ramón (1923, Museo Provincial de Lugo), O tesouro (1924, colección particular) e o San Francisco (1926, MNCA Reina Sofía, depósito no Museo Provincial de Lugo). Con este último crea unha imaxe do santo de inxenuo primitivismo cunha coidada policromía e unha técnica expresionista. O seu hieratismo lembra a escultura exipcia, formas de arte popular ou mesmo as ríxidas poses fotográficas das clases populares do seu tempo, que recolle, por exemplo, o fotógrafo Luís Casado Fernández, Ksado (1887-1972), que participa dunha sensibilidade moi achegada, ligada ao medio cultural galeguista.
Entre este conxunto de brillantes logros sobrancea a Santa (1926), que representa unha muller labrega espida cunha xugada ás costas, lonxe das idealizados nus académicos. A muller de Asorey ofrécesenos, precisamente por esa distancia do canon clasicista, como unha muller real, captada en toda a súa rotunda rudeza, por medio dunha ollada que quere rescatar a imaxe galega do discurso tópico dominante.
A representación feminina enche todo o campo visual cun corpo sinalado polo desgaste do tempo e o esforzo, como facendo explícita a súa forza de traballo. O peso nesta composición está na estrutura da figura robusta, que parece ser parte da terra mesmo nas súas tonalidades. A muller é a única protagonista, é todo na representación. Ela é a peza e Asorey dálle forma como un bloque ligado á terra. Por medio desta creación o escultor elabora un arquetipo social positivo, do cal son signos índice os trazos físicos, o pano e mais a xugada, que conforman unha figura que é, seguindo a terminoloxía da época, unha afirmación «racial», identitaria mais tamén social. Neste sentido a figura feminina escollida polo escultor serve para alegorizar o traballo e o país.
Un discurso autoreferenciado
A Santa posúe un sentido ideolóxico -detrás está a convulsión agrarista e o mundo das Irmandades da Fala-, unha dignidade humana como muller e como labrega que ten a súa orixe na súa rotundidade formal, sen nada de literatura, allea á narración e exenta de psicoloxía representada.
Esa muller, que canga non só coa xugada senón cos sinais do traballo no seu corpo de labrega, non é máis «fermosa que a Vitoria de Samotracia» -que diría o futurista Marinetti da máquina- senón que vai alén diso, nega o clasicismo, anula o sentido dese tipo de obras con idealizados nus femininos. E non o anula desde un formalismo antifigurativo, como fai a linguaxe vangardista, senón desde un discurso intensamente social. Por iso provocou un forte escándalo cando foi presentada nos medios españois daquela altura, porque levaba ao salón das «Exposiciones nacionales» (sic) o conflito do seu tempo, contrapondo ao discurso tópico sobre nós un discurso solidamente autorreferenciado.
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