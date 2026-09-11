Camiños novos/vellos para a novela histórica
Tendencias da narrativa galega actual (V)
No mercado editorial en lingua galega hai poucos casos de bestsellers históricos máis alá do circuíto das lecturas obrigatorias escolares. Moitas veces como muleta lúdica ás leccións da clase de Historia ou de Literatura Galega. A diferenza da novela policial, estoutro xénero non se deu acomodado neste século nos gustos de quen escribe e le. A tradición galega neste eido vaise transmitindo de xeración en xeración sen pausa, pero sempre a través dun fío cativo, coma se atravesase o serpentín dun alambique.
Con todo, hai exemplos de que segue a ser un xénero fascinante con moitas posibilidades expresivas e autores capaces de recoller o relevo dos clásicos e incorporar innovacións en maior ou menor grao. Cando a novela histórica galega rende mellor é cando non se conforma con resolver un argumento ditado polos acontecementos pasados, senón ao propor unha proposta estética elevada, códigos expresivos actuais e unha lectura profunda sobre o que fomos.
Unha das novelas históricas máis importantes do século XXI é Herba moura, de Teresa Moure, que gañou o Premio Xerais de Novela no 2005. A través do relato das vidas de dúas mulleres que foron amantes de René Descartes (a real raíña Cristina de Suecia e a ficticia Hélène Jans), vistas cos ollos de hoxe, a obra constrúe un complexo universo narrativo moi moderno e eficaz para reivindicar os saberes «menores», proscritos pola historia oficial por estar nas mans das mulleres. O real e o que puido ser real conviven cunha mecánica perfecta. Unha obra ambiciosa na estrutura e na forma, pero de lectura accesible. Con esta novela, Moure demostrou que estaba moi ao tanto das novidades da literatura do seu momento e que estaba dotada especialmente para a recreación do pasado, algo que tamén amosou na obra teatral Unha primavera para Aldara (2007).
Aínda que están ben distantes en moitos aspectos, esa capacidade de narrar o que nunca fora narrado tena tamén As malas mulleres, de Marilar Aleixandre, Premio Blanco Amor de Novela no 2020 e Premio Nacional de Narrativa do Ministerio de Cultura de España no 2021. Desta volta tamén hai dúas personaxes femininas reais nas que a obra se alicerza: Concepción Arenal e Juana de Vega, e un escenario histórico e literario a un tempo: a cadea da Galera, na Coruña, a mediados do século XIX. Aleixandre consegue «facer real» a documentación, insufla vida na descrición das duras condicións das mulleres que acababan presas nun tempo no que o protofeminismo galego intentaba aliviar as durísimas condicións de vida das mulleres pobres. O interese pola narrativa histórica da tamén autora de Tránsito dos gramáticos (1993) e Expedición do Pacífico (1994) frutifica nesta novela luminosa resolta con moito oficio, onde o documental se manifesta dun xeito sutil só para enriquecer a experiencia lectora.
Sen saírmos da Coruña, atopamos en María das batallas, de Alfredo Conde, publicada no 2007, unha novela histórica de corte clásico (con máis de 300 páxinas), mais que amosa o gran coñecemento que das técnicas e tendencias modernas do seu tempo ten Conde, autor dunha das mellores novelas históricas galegas de todos os tempos: Xa vai o Griffon no vento (1984). Nesta recreación do ataque inglés a Galicia no ano 1589 a novela consegue algo moi difícil: contarnos unha batalla coma se se tratase dun conto inventado sen perder nunca o compás do rigor e converter dous personaxes históricos tan relevantes e manidos como María Pita e Francis Drake en figuras literarias que basculan entre o mito e o humano dun xeito moi admirable. Co ritmo épico que tan ben domina e sempre pendente da forza da lingua oral, este libro segue a ser unha mostra inmellorable de ficción de alto alento e vocación popular.
Un campo de batalla da experimentación
Poucos son os xéneros narrativos capaces de atraer por igual autores con vocación comercial e autores literarios. A novela histórica é un deles. Todos os anos ambas as tendencias conviven e diverxen nas librarías. Fronte a unha novelística na que domina a trama por riba do estilo e se cultiva ben a nostalxia por un pasado que quizais nunca existiu ou se intenta recrear o mundo de onte cos parámetros sociolóxicos e políticos do presente, hai outra que experimenta cos límites entre realidade e ficción, introduce o narrador como personaxe ou usa a documentación histórica como fonte de imaxinación. Velaí os exemplos de Patrick Deville, Éric Vuillard, Laurent Binet, Juan Gómez Bárcena, José Ignacio Carnero, Sjon, Colin Whitehead, Anna Starobinets, Karen Tei Yamashita, Anne Weber e Céline Minard, entre outras e outros.
Nas letras galegas actuais o diálogo coa propia historia segue moi condicionado pola memoria, polas cicatrices do pasado inmediato. Nesta serie, nos últimos meses, xa falamos de varios exemplos. Mais —salvando excepcións— está pendente de actualizarse esa mirada lateral, subxectiva e provocadora sobre o nós de antes de onte.
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