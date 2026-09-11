Memorias do mestre Gonçalo
Igrexa e torre de Manhente, Barcelos
A apenas seis quilómetros de Barcelos atópanse a igrexa e mais a torre de São Martinho de Manhente, un antigo templo monacal cuxa orixe se remonta ao século XII, ou mesmo antes, polo que formaría parte dun dos primeiros conxuntos do románico –ou prerrománico– portugués. Como tal, é Monumento Nacional desde 1915. Exteriormente semellan dous edificios independentes, pero non o foron porque a desaparición das dependencias monásticas deixou a torre illada no adro e converteu esa separación no seu sinal de identidade, onde as pedras relatan unha historia anterior ao propio reino de Portugal.A tradición atribúe a fundación do mosteiro a san Martiño de Dumio no ano 571. A historia, non obstante, só permite asegurar que o cenobio existía a finais do século XI. Baixo observancia beneditina, controlaba un fértil territorio xunto ao Cávado. En 1128, unha carta atribuída a Afonso Henriques recoñeceu o couto de Manhente, aínda que a autenticidade do documento é discutida entre os investigadores. Máis firme é o que reza a pedra: unha inscrición sitúa a reconstrución románica en 1117, co nome do posible mestre canteiro, Magister Gundisalvus, probablemente Gonçalo, mentres que en outra o ano «1123» podería sinalar a conclusión dos traballos.
O edificio responde á sobriedade do primeiro románico portugués, dunha soa nave, grosos muros e poucas aberturas, cunha cabeceira rectangular máis baixa e profunda, ampliada no século XVIII. A portada occidental concentra boa parte da decoración, con fermosas arquivoltas cubertas de motivos vexetais e debuxos xeométricos. Da súa parte, nos muros da ábsida aparecen pezas aínda máis antigas, reutilizadas ao reconstruír a igrexa: unha cruz grega, dúas estrelas de cinco puntas dentro de círculos, unha flor de seis pétalos e un pequeno óculo, restos do templo prerrománico anterior. No lado sur pervive un arcosolio gótico, memoria dos enterramentos privilexiados do mosteiro. Xa no interior, revélanse as reformas dos séculos posteriores. O retablo maior é de talla barroca do chamado «estilo nacional»; os altares laterais son neoclásicos e consérvase un púlpito de madeira. Mesmo a pía bautismal garda como base un perpiaño cunha cruz pátea, probablemente relacionado coa consagración medieval do templo.
A torre é unha das grandes curiosidades do conxunto. Cuadrangular, ameada e de dous andares, era unha casa-torre tardomedieval, defensiva e residencial, levantada probablemente no século XIV para protexer o mosteiro e facer visible o seu poder sobre o couto. Conserva portas de arco apuntado e de medio punto, ventás e seteiras. Un arranque de arco demostra que estivo comunicada con outras construcións. Non era unha torre exenta, senón que quedou illada cando desapareceron os edificios que a unían ao mosteiro. Nos anos setenta do pasado século foi adaptada como salón parroquial.
O mosteiro de São Martinho de Manhente foi extinguido en 1400 e acabou incorporado a Vilar de Frades, con anexión documentada en 1448. Apenas uns quilómetros de distancia separan ambos os lugares, cheos de historia e patrimonio. O pequeno cenobio pasou a formar parte dunha poderosa institución.
En Areias de Vilar asentou a principal casa dos cóengos lóios en Portugal. O mosteiro de Vilar de Frades nacera tamén en época medieval, pero alcanzou unha dimensión moito maior. A súa igrexa conserva o rastro de distintos séculos, desde a austeridade románica ata as reformas góticas e unha extraordinaria transformación manuelina e renacentista. Fronte á escala contida de Manhente, Vilar de Frades amosa a ambición dunha comunidade relixiosa capaz de atraer artistas, administrar amplos dominios e estender a súa influencia por boa parte do norte portugués. Tamén catalogado como Monumento Nacional, en Frades todo é grande e esplendoroso, especialmente as súas obras manuelinas.
A biblioteca dos frades azuis
Vilar de Frades funcionou durante séculos como centro de estudo, administración e vida comunitaria dos cóengos de San Xoán Evanxelista, coñecidos como lóios –por recibir a igrexa de Santo Elói, en Lisboa– e tamén como frades azuis pola cor do seu hábito. Entre os seus muros había dormitorios, refectorio, cociña, enfermaría, hospedaría, arquivo e unha biblioteca que medrou ao ritmo da casa.
A extinción das ordes relixiosas en 1834 puxo fin a aquela vida. Os bens dispersáronse e os libros abandonaron os andeis para seguir quen sabe que camiños, ainda que parte dese fondo sobreviviu. A Biblioteca Municipal de Barcelos conserva hoxe preto dun milleiro de volumes procedentes do antigo convento, algún deteriorados polo tempo pero suficientes para reconstruír os intereses intelectuais da comunidade e a circulación do saber no norte de Portugal. Entre os exemplares predominan libros de teoloxía, doutrina cristiá, moral, dereito civil e canónico e a historia eclesiástica, moitos dos séculos XVI ao XVIII, impresos en latín e de gran formato, con títulos como De Justitia et Jure, do xesuíta Luís de Molina.
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