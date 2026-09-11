Libros destacados da semana
VV. AA.
Moita bagaxe de lecturas
Unha morte en Deva
Fabio Rivas
«Igual que sempre que hai un cadáver, o primeiro en aparecer son os gases de descomposición e os xornalistas.» É sempre agradable comezar a nova temporada dándolle a benvida a unha voz acabada de aterrar na nosa literatura. Máis aínda se a súa proposta cumpre, dunha forma máis ou menos sólida, co que se agarda: promociónase Pacto de silencio coma un thriller psicolóxico e aí está ben encaixado. A bagaxe deste tipo de lecturas—que podedes fisgar na súa conta de bookstagramer toxinho_books— de Ana Viéitez (Arbo, 1998) e a súa capacidade para achar os tropos do xénero son máis que visibles. É innegable que a autora coñece os mecanismos para manter os lectores pegados ao papel. Con todo, como acontece en moitas primeiras obras, atopamos tamén certas irregularidades estilísticas.
A novela parte dunha premisa clásica do thriller: un crime no presente abre unha ferida que parecía cicatrizada e obriga a un grupo de personaxes a regresar a un pasado que todos, dun modo ou outro, quixeron deixar atrás. O punto forte de Viéitez está na construción dos personaxes. A estrutura coral da novela permite discernir con claridade cadansúa evolución, tanto nas semanas en que transcorre a historia coma nos oito anos de diferenza que os separan do encarceramento de Aloia, mais tamén a relación entre eles. Viéitez entende que, alén descubrirmos quen asasinou a Álex, é necesario que nos importe o que lle suceda a Sofía, a Aloia, a Xiana ou a Carlos.
Ben é certo que ás veces esa mesma bagaxe parece levala a confiarse de máis. Hai escenas en que a información se fai explícita máis do preciso, diálogos máis ao servizo da trama antes ca dos personaxes e emocións que se verbalizan cando xa quedaron suficientemente claras a través da acción. Hai imaxes e formulacións efectivas, sobre todo cando a escrita se deixa levar pola tensión ou polo conflito dos personaxes, pero conviven con outras máis previsibles ou directamente redundantes. Nalgúns momentos percíbese unha vontade de intensificar a emoción, pero que acaba producindo o efecto contrario. A autora ten recursos de sobra para conseguir que o lector entenda o que acontece, pero aínda está a atopar a medida exacta de canto precisa dicirlle; en ocasións cómpre confiar máis no silencio, nos xestos, nas elipses e, sobre todo, en quen le.
Clásico para reler
Viaxe cara á autodestrución
Xosé Feixó
Medea e Fedra, as dúas famosas traxedias de Lucio Anneo Séneca, veñen de publicarse por Rinoceronte Editora, na colección Vétera, traducidas e anotadas por Fernando Domènech. Nelas explóranse os complexos conflitos emocionais das dúas protagonistas femininas, intensificados polo exilio e o abandono.
As traxedias, clásicas, teñen algo que as moderniza de forma especial: non son os deuses os que moven os fíos, senón os seres humanos, os verdadeiros protagonistas do drama, coas súas paixóns, decisións, contradicións, os seus poderosos e complicados interiores. Medea e Fedra son, sen dúbida, as criaturas máis vivas e complexas que creou o filósofo e dramaturgo romano, reinterpretando os mitos gregos orixinais para artellar unha profunda e perturbadora radiografía das paixóns humanas levadas ao extremo.
Tanto Medea como Fedra son retratadas non só como vítimas do destino ou dos deuses, senón como mulleres devastadas polo exilio, o abandono e o desexo incontrolable, converténdose a obra nunha viaxe sen retorno cara á autodestrución, onde a razón cede ante a furia. A versificación libre dota de forza os diálogos, e a lírica dos coros orixinais mantén o alento dos enfrontamentos verbais unha adaptación contemporánea eficaz: lonxe da compracencia, búscase o impacto psicolóxico a través do exceso, do horror e do fracaso existencial que inunda ás dúas personaxes. Clásico para reler.
«Likes» e felicidade
Do control á desconexión
María Navarro
Un título sinxelo, Redes, que agocha un enorme poder, unha infraestructura que literal e figuradamente move o mundo e que, sendo unha forza incriblemente potente, devirá favorable ou non dependendo do uso que cada un decida outorgar. Pois ben, Eloy Moreno, autor que afirma tratar nas súas novelas temas un tanto incómodos e que fagan pensar, vén de tirar do prelo un texto que se cuestiona cantos likes vale a felicidade e as respostas ficciónaas nas páxinas que traduce para a nosa lingua Rosario Baleirón.
Os relatos de Betty, Álex, Kiri, Zaro ou MM entremesturados cos doutras personaxes introducen o lectorado nun submundo que, sendo cotián, fai que un se replantexe o seu papel no tocante ás relacións sociais. Betty namorada de Álex á quen non coñece, Kiri présa dos requirimentos da súa familia, Zaro empeñado en recuperar a amizade ou MM preocupado pola que fora a súa moza, alén da organización Meeteen que cun «empecemos a manexar o rabaño» principia as xuntanzas que mantén periodicamente para aumentar os seus beneficios e unha investigación policial aderezan a historia que atrapa a atención porque vai deitando información do pasado e do presente na súa dose precisa para xerar unha interesante expectación sobre a narración.
Unha vez máis constátase que a literatura pode ser o faro que nos advirte sobre os perigos do control, a perda de privacidade ou a desconexión humana disfrazada de distopía hiperconectada cuxas claves conviría coñecer.
Amor e indagación
Un lugar para seguir falando
Oriana Méndez
«Poden falar os subalternos nesta aldea?» é a pregunta coa que se abre O malperder. Os primeiros poemas constrúense arredor da escoita e da circulación de voces. Rumores, advertencias, conversas oídas no autobús ou na bicicleta, cancións e monólogos debuxan unha comunidade inquietante, mais tamén recoñecible. En O malperder fala, sobre todo, aquilo que parecía destinado a desaparecer, e os poemas recollen ese testemuño, achegando a escrita de Pablo Fidalgo á escena.
A avoa concentra boa parte desta reflexión sobre a memoria e a lingua. Fidalgo chama «exlingua» á lingua herdada de maneira tardía, afastada da vida familiar e recuperada agora entre a culpa e o desexo. Arredor dela xorde unha comunidade de parias e vencidos. Malperder é así facer da derrota unha forma de resistencia. O libro reconstrúe unha filiación esgazada e convértese, ao tempo, nun libro de amor á avoa e nunha indagación moi persoal sobre a herdanza.
Na segunda metade do libro, a xeografía ensancha esa procura e lévaa primeiro ata Venecia e, finalmente, ata Oaxaca. Cambian os lugares e as linguas, mais a pregunta pola pertenza non se esvae. Cada desprazamento permite mirar desde outra distancia aquilo que se herdou e, entón, volver á aldea doutro xeito. Nesa operación reside acaso a singular arte de malperder que propón o magnífico poeta nado en Vigo: atopar, entre linguas, casas e territorios, un lugar desde o que poder seguir falando.
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