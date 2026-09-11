Un verán de músicas
Da gozosa vitalidade dos «pequenos»
Outro verán que se vai e que estivo, felizmente, cheo de música en directo en moitos e ben diferentes formatos ao longo de todo o noso país. Tamén outro ano para xerar debates e facernos reflexionar sobre a realidade dos chamados grandes festivais fronte a esoutros -que habelos, hainos- máis humildes e sostibles tanto en tamaño coma no tocante ao cartaz. Esa realidade na que uns poucos parecen vampirizar tanta axuda pública e deixando, ademais, orfa a moita de toda esa escena festivaleira que nace e medra no asociacionismo cultural galego, sen ánimo de lucro e que é, por compromiso coa nosa realidade musical e artística, o verdadeiro alimento cultural dun país escasamente representado nesesoutros multitudinarios eventos nos que o negocio e mais a compensación económica fagocitan todo o demais.
Falamos, pois, dos festivais denominados «pequenos», e que foron tan gozosos este verán. Velaí, e como exemplos, o «Feito a man», en Compostela; o «Castelo Rock», en Muros; o «Arteficial» en Ribadavia; o «Felipop» en Limodre ou a «Algarabía» en Lalín, por citarmos só algúns, e que buscan cartaces cargados de cariño e folgos para a escena musical galega e para o público que asiste a eles, facendo do seu festival un luxo no que se convive nas distancias curtas e na dimensión precisa mentres os outros, os denominados «grandes», converten os recintos en experiencias nas que a parte propiamente músical semella quedar sempre moi atrás en calquera consideración artística e acústica que se poña enriba da mesa.
Sen probas de son, pasando os grupos como se se tratase de fotogramas, nunha especie de espiral interminable cargada de présas e horarios apretados e nas que, se pestanexas, xa non sabes nin a quen estás vendo nesas macropantallas nas que loce máis a imaxe que a canción, mais todo iso con nomes estatais e internacionais que visten as redes sociais dese luminoso «glamour» e comercialidade. Todo dentro dunha feira na que capital e negocio campan ás súas anchas e incluso con marcas e siglas oficiais de tamaños esaxerados a pé de palco nun xogo que tal cal parece cheirar máis a campaña política encuberta que a outra cousa. Obviamente a moda, unha vez máis, vai polo seu camiño e non imos agora poñernos a loitar contra muíños de vento e convencer a toda unha sociedade de que se equivoca, pero todo o que está a acontecer nos últimos veráns dá para moito debate e seguro que para moita controversia nun país no que na base de todo temos un viveiro inesgotable de músicas ben diversas e de calidade en canto a estilos, estéticas e discursos e do que non hai case nin rastro en moitas desas programacións subvencionadas e obnubiladas polo feito do seu lóxico, e para eles necesario, rendemento económico.
Claro é que o negocio da música ten que existir e claro é que son fonte de traballo e motor económico para moita xente directa e indirectamente pero igual desde as administracións estaría tamén ben que se contemplase un empurrón a esoutro traballo que tanto, e tan ben, fan asociacións sen ánimo de lucro e que con moito traballo son quen de dar abeiro a toda esa diversa realidade de base da música do país. Do que si estamos absolutamente certos é de que a escena da nosa música é moito mellor e conta con máis calidade que calquera macrofestival que nos queiran vender como bandeira do noso orgullo local.
Molotov en Vigo
Estiveron os Molotov en Castrelos para celebraren o seu 30 aniversario e deixarnos alí un dos máis sobresaíntes directos do verán galego. Os mexicanos viñeron para darnos unha lección de rock, de actitude e de todas esas cousas que se mesturan nas súas cancións de xeito exquisitamente natural e cruzando etiquetas entre cancións como quen muda de roupa interior.
Rock, punk, rap, metal, funk e ese cargamento de irreverencia, enerxía a esgalla, calidade implícita e naturalidade co que os perfectamente engraxados Paco Ayala, Micky Huidobro, Randy Ebright e o músico substituto Alvaro Contreras fixeron que, por momentos, até case esquecéramos que no escenario faltaba todo o carisma e presencia dun Tito Fuentes, quen aínda permanece alonxado dos escenarios pola mala saúde que lle provocaron tantos anos de excesos. En Castrelos, os Molotov pasearon por eses 30 anos de cancións sendo igual de contundentes que foron sempre pero co oficio e saber facer que outorga toda esa traxectoria. Cun repertorio cargado de clásicos e contaxiándolle a todo o auditorio unha auténtica marea de orgullo latinoamericano nunha sorte de irmandade identitaria que pareceu funcionar como pegamento cos de aló e cos de aquí. Cargados de retranca e mala uva nas letras e cun son de auténtico luxo, de novo demostraron que Molotov son unha das mellores bandas internacionais que hoxe se poden ver enriba dun escenario e ademais tremendamente eficaces á hora de crear sinerxias e empatías cun público ao que sempre acaban metendo no peto.
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