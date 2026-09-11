Fotogramas de Los Javis
As imaxes queer que emocionan
O 7 de febreiro de 2017 a revista Shangay Express publicaba o seguinte anuncio: «O primeiro filme gay galego, rodado en galego, necesita da túa axuda (económica). Dirixida por Lázaro Louzao e protagonizada por Ademar Silvoso e Brais Yanek, Nove de Novembro chega cargado de morbo e boas intencións». A primicia chamou no seu momento a miña atención, non tanto polo seu carácter rompedor como polo salto de xigante que implicaba que, en constelacións audiovisuais lonxincuas, a boa vontade puidese cohabitar co escabroso de xeito tan guai.
Escribir sobre a filmografía de «los Javis», Javier Ambrossi e Javier Calvo, supón por unha banda admitir que o seu nome representa hoxe en día unha marca de autor consolidada e, pola outra, que o seu corpus cinematográfico se conecta coa ficción queer española. A súa andadura como parella profesional iníciase no ano 2013, ao mesmo tempo que a súa relación sentimental, cando presentaron conxuntamente a obra de teatro La llamada que, catro anos máis tarde, adaptarían para a grande pantalla. En 2016 debutaron na televisión coa serie Paquita Salas, protagonizada por un máis que excelente Brays Fernández (un galego nacido por casualidade en Gran Canaria) e cuxo éxito catapultou a súa fama até o ponto de ceder os dereitos da segunda temporada á omnipotente plataforma Netflix. A Paquita seguíronlle outras series televisivas máis ambiciosas como Veneno (2020), para Atresplayer, baseada nas memorias oficiais da famosa transexual Cristina Ortiz, e La Mesías (2023) para Movistar Plus+, un thriller dramático inspirado no fenómeno viral de Internet do grupo de pop cristián Flos Mariae.
En maio de 2026 a súa produción La bola negra, creada a partir das catro follas atopadas da derradeira obra de Federico García Lorca, alzábase co Premio á Mellor Dirección ex aequo do festival de Cannes. O filme marcaba un momento de inflexión na(s) súa()s carreira(s), mais tamén na súa relación amorosa que, a partir dese momento, se centraría exclusivamente na faceta profesional. Será na próxima estrea deste filme cando o público decida se os case dez millóns de orzamento (un dos máis elevados da historia do cinema español) e os cinco millóns que recibiron pola cesión dos seus dereitos autorais, novamente a Netflix, logran manter intacta a pureza daquelas primeiras imaxes que tanto nos emocionaron.
Se deixamos a un lado o caso particular da súa última longametraxe, o que caracteriza as obras de Ambrossi e Calvo é, sen dúbida, a capacidade para nos situar en territorios poucas veces transitados, nos cales pululan as súas empoderadas protagonistas femininas. Paquita, Noemí, María, Sor Bernarda, Valeria ou Paca «A piraña» son persoas feridas polo destino, extraviadas nas súas circunstancias. Mais non están para sempre derrotadas. A súa insolente bravura ridiculiza calquera conmiseración. Da man delas aprendemos que, para chegar ao punto de partida, á esencia do que somos, é preciso dar a volta ao mundo atravesando os melodramas, os musicais ou as comedias chocalleiras. De nós tan só depende que as queiramos acompañar, observándoas desde a butaca ou voando á súa beira a universos cuxas leis desafian o noso instinto e o noso sentido común.
Nunha das innumerábeis «epifanías» da serie Paquita Salas, Noemí (unha impresionante Yolanda Ramos) tenta vender un suposto tratamento de beleza, chamado Divacel, a unha clienta que se mostra escéptica. «Certo é que algunha me criticou por queimaduras na cara», confesa irada, «pero hai que dicir tamén que hai moita parva pola vida. O que non se pode é comprar unha sandwicheira e meter a man dentro. Que non me veñan logo coa face queimada culpando a Divacel!» Tras uns segundos de reflexión, a muller atrévese a lle preguntar: «Pero ti es esteticién?» O queer viría ser a resposta dada a este interrogante.
O homosexual en Hitchcock
Sobra dicir que o mestre (católico) do suspense nunca puido, ou quixo, abordar a cuestión da homosexualidade abertamente en ningún dos seus filmes porque até 1974 a relixión que el profesaba considerouno unha desorde mental condenábel. Mais o que si logrou o cineasta inglés, a pesar da censura do código Hays, foi introducir unha especie de subtexto queer nalgúns dos seus traballos. A través dunha subtil codificación e, por suposto, co único fin de inquietar o seu público, Hitchcock creou viláns cuxo amaneiramento e finura facían deles individuos «pouco convencionais».
Desde Rope (1948), baseada no caso real de dous mozos asasinos que matan un compañeiro para posteriormente divertirse organizando unha cea coa presenza de parentes do morto, até Strangers on a Train (1951) en que un home da alta sociedade mostra unha obsesiva fascinación por un tenista ao que convencerá para que participe nun asesinato; a atracción persoal que Hitchcock sentía polo colectivo homosexual non deixou indiferente nunca aos estudosos da súa obra. Casualidade ou causalidade? Que cada quen forxe a súa opinión.
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