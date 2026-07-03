Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor Extremo GaliciaAutopista EnergéticaMatricidio O CarballiñoGallegos fallecidos en VenezuelaPXOM de NigránJoven SuperdotadaRenuncia a 15.000 euros en premiosConciertos Castrelos
instagramlinkedin

Deus, felicidade e terras

Nos 250 anos da independencia dos Estados Unidos

«Declaración de Independencia» (John Trumbull, 1819).

«Declaración de Independencia» (John Trumbull, 1819).

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joaquim Ventura

Joaquim Ventura

A Declaración de Independencia, proclamada o 4 de xullo de 1776 en Filadelfia polos representantes das Trece Colonias, non supuxo unicamente a fundación do primeiro estado por parte de colonos chegados de Europa. Tamén a constitución do primeiro estado democrático do mundo, trece anos antes da Revolución Francesa que deu inicio á caída das monarquías absolutistas.

No proceso que conduciu á independencia, a masonería tivo un papel decisivo: Benjamin Franklin e George Washington, entre outros, eran masóns activos. Esta circunstancia condicionou a redacción da Declaración de 1776, na que se poñían no centro a igualdade entre todos os homes (brancos e varóns) que, por concesión de Deus, gozan de dereitos inalienables: a vida, a liberdade e mais a procura da felicidade. Un dereito este último que, anos despois, nunca foi vindicado polas forzas progresistas -xa non digamos polas conservadoras- cando resulta que é a máxima realización da vida.

No entando, esta expresión chocaría co pensamento dos puritanos, chegados no Mayflower en 1620, os chamados «os peregrinos». Na mitoloxía fundacional está o Día de Acción de Grazas como celebración unificadora por riba das orixes e dos credos e uns e outros pasaron a ser confundidos. Na ribeira atlántica occidental xa había colonias europeas (españolas, neerlandesas, francesas, inglesas), incluso nativos que coñecían a lingua inglesa. Cos peregrinos viaxaron tamén artesáns diversos que así garantían o éxito da futura colonia. Á súa chegada asinaron un pacto que establecía as bases dun primeiro autogoberno pero sen esquecer a lealdade ao rei Xaime de Escocia e Inglaterra.

Mais estes peregrinos eran distintos dos puritanos. Chegados dez anos máis tarde, fuxiran de Inglaterra pola súa condición de calvinistas e por quereren eliminar a herdanza católica do anglicanismo; por tal motivo foran perseguidos en Inglaterra. Con todo, uns e mais outros aportaron a maneira de ser dos futuros Estados Unidos: ética do traballo, relixiosidade, afán lexítimo de lucro. En definitiva, o verme WASP: branco, anglosaxón e protestante.

Pero unha vez conquistado o protagonismo como nación, os seus políticos manifestaron ben axiña unha clara vontade expansionista. En 1783 xa estenderan o dominio ao oeste dos Grandes Lagos e, polo sur, ata o límite coa Florida, territorio que obtiveron por cesión de España en 1819. En 1803, ocupado Napoleón na súa loita en Europa, o goberno de Washington mercou a Francia a Louisiana (desde o límite coas colonias inglesas do Canadá ata o golfo de México). A segunda guerra contra Inglaterra estaba causada polos intentos de expansión nas colonias canadianas. Xa coa guerra con México (1845-1848), anexionaron Texas e conseguiron a cesión das terras que chegaban ata o Pacífico. Unha expansión completada coa división de Oregón (1846) e coa compra de Alaska a Rusia (1867). En 1898 ocuparon Hawaii e, coa derrota de España, Cuba, Porto Rico e as Filipinas e illas veciñas.

Noticias relacionadas

Semellante xen da expansión -que recentemente Donald Trump manifestou verbo de Grenlandia- non foi un simple exercicio de extensión territorial política. Na conquista de Hawai xogaron os intereses da empresa Dole en controlar plantacións de piña tropical. De igual maneira, a intervención en Guatemala en 1954 contra Jacobo Árbenz estaba ao servizo da United Fruits para garantirlle as exportacións de bananas a baixo prezo. Trátase, en fin, dunhas intervencións que comezaron cando, na protección do seu comercio no Mediterráneo, enviaron barcos a combateren as accións de piratas norteafricanos ao servizo do imperio otomán. Cando os homes da infantería de mariña (marines) canta o seu himno, lembran que a súa primeira acción foi en Trípoli, Libia. En dous séculos tiveron diversas intervencións, sempre fóra do territorio nacional, para aseguraren a hexemonía estadounidense polo mundo adiante. O xen expansivo sempre presente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents