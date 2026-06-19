Patrimonio do río
Estorãos, Ponte de Lima
A uns sete quilómetros do centro de Ponte de Lima, Estorãos é unha das parroquias máis extensas deste municipio luso, por onde discorre o río que lle dá nome. Alén das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos –incluídas na rede Natura 2000 como paisaxe protexida– o emblema desta localidade ligada á auga é a azenha e a magnífica ponte que algúns autores datan na época romana. Natureza e patrimonio conxúganse neste enclave miñoto no que aparecen, entre outras edificacións, a Quinta de Pentieiros, a propia igrexa parroquial -cunha ara romana- ou a capela de Santo Amaro. A Rota da Azenha permite coñecer o abundante legado cultural do lugar.
O percorrido parte da Quinta de Pentieiros, hoxe un museo vivente do mundo agrícola que reproduce e mostra ao público o día a día da vida rural, así como as principais razas e actividades agropecuarias típicas da rexión. Ten centro de produción vexetal, centro de produción animal e parque forestal. O edificio principal é un inmoble do século XVII de cuxos dominios foi señor Gonçalo de Sousa Menezes.
Seguindo o traxecto aparece a igrexa de Estorãos, que garda pegada do pasado romano do territorio. Durante unhas obras realizadas a comezos do século XX apareceu unha ara dedicada a unha divindade protectora das comunidades locais. O orixinal consérvase hoxe no Museo Nacional de Arqueoloxía de Lisboa, mentres que no templo pode verse unha reprodución idéntica.
Desde a igrexa pódese desfrutar da paisaxe ribeirega do río Estorãos, sobre o que se levanta unha magnífica ponte en cabalete que algúns autores consideran de orixe romana, aínda que parece tratarse dunha construción posterior. Ten tres arcos desiguais e tallamares semellantes aos dese período, pero probablemente sexa un viaduto dos séculos XVI ou XVII. Esa asociación co mundo romano non resulta estraña, pois unha antiga vía da época discorría moi preto e durante o inverno as crecidas do Estorãos obrigaban a buscar un punto elevado para poder cruzalo.
A estrutura que hoxe atravesa o río está formada por tres arcos de granito, co central de maior tamaño, unha solución habitual nas pontes destinadas a resistir as crecidas. Sobre ela permanecen dous elementos ligados á cultura popular do norte luso-galaico, un cruceiro e unha pequena alminha, protectores de campesiños, camiñantes e colleitas. Ao lado está o muíño cuxa orixe se remonta probablemente ao século XVIII. En 1868 aparece xa documentada a súa venda por parte do conde de Bertiandos á familia Martins Ferreira. Durante décadas foi unha peza fundamental para os veciños da zona, que acudían alí co gran procedente das súas colleitas.
A mesma forza da auga servía tamén para accionar un serradoiro de madeira, convertendo o edificio nun exemplo de aproveitamento integral dos recursos naturais. A serreiría deixou de funcionar en 1940, mentres que a moenda se mantivo ata 1965, cando moitos destes enxeños tradicionais empezaban xa a desaparecer das aldeas. Despois chegou o silencio habitual de tantas construcións rurais que perderon a súa utilidade. En 1982, con todo, o muíño atopou un novo destino ao ser recuperado como aloxamento de turismo rural, respectando a súa estrutura orixinal e conservando elementos relacionados co seu antigo funcionamento, como a súa gran roda hidráulica.
Logo o percorrido continúa cara ao templo de Santo Amaro, que conserva no seu interior, alén da talla do patrón, as imaxes de San Pedro e da nosa Señora. E visita obrigada para sentir o latexo da natureza en calquera época do ano son as lagoas de Bertiandos, con pasarelas de madeira que acompañan os tramos máis próximos que circundan o humidal, que ocupa unha zona de 350 hectáreas e esténdese ao redor de dous acuíferos e as ribeiras do río Estorãos.
Festival Internacional de Xardíns
Se en Estorãos a natureza flúe, tamén o fai na vila máis florida de Portugal porque Ponte de Lima reforza cada ano o seu vínculo coa paisaxe a través dunha das súas iniciativas máis queridas e coloridas, o Festival Internacional de Xardins, unha cita que desde 2005 reúne creatividade e sustentabilidade nun espazo onde o natural é unha forma de expresión artística.
A edición número 21 acaba de abrir as súas portas ata o 31 de outubro baixo o lema «Jardins de Sonho», con once propostas procedentes de diferentes países, ás que se suma o xardín máis votado da convocatoria anterior, «A Paix entre l’Homme et a nature», de Francia. Espazos orixinais cheos de cor nos que a vexetación dialoga coa arquitectura, o deseño e os grandes retos medioambientais.
O certame, recoñecido co Garden Tourism Award en 2013 e distinguido en 2017 dentro do programa europeo Europe for Festivals, Festivals for Europe, consolidouse como unha referencia internacional da arte paisaxística. De forma paralela celébrase o Festival de Jardíns Escolinhas, que achega esta forma de expresión aos máis pequenos mediante proxectos deseñados por escolares do municipio.
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