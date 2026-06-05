Casa Materna A Seara, un novo espazo para a creación artística no corazón do Courel
Moncho González
A pequena aldea de A Seara, na Serra do Courel, conta cun novo lugar dedicado á creación artística e ao encontro entre profesionais da cultura. Trátase de Casa Materna A Seara, unha iniciativa promovida por Isabel Portas, actriz e creadora galega, que nace coa intención de ofrecer un espazo de traballo, convivencia e investigación artística nunha contorna privilexiada.
O proxecto forma parte de Proxecto Materna, unha rede de espazos vinculados ás artes escénicas que aposta por crear ambientes seguros e coidados para o desenvolvemento creativo. A súa impulsora explica que a idea xurdiu da necesidade de ofrecer aos artistas aqueles lugares que ela mesma botou en falta ao longo da súa traxectoria profesional: espazos nos que poder crear con calma, compartir experiencias e facer medrar novos proxectos.
A inauguración de Casa Materna A Seara tivo lugar entre os días 22 e 24 de maio coa celebración do seu primeiro obradoiro residencial de interpretación, impartido pola actriz e directora Arantxa de Juan. Durante tres xornadas intensivas, un grupo de 17 intérpretes participou nun proceso de formación centrado na exploración persoal, a escoita e a procura dunha metodoloxía propia para o traballo actoral.
Este primeiro encontro marca o inicio dunha programación que buscará consolidar o espazo como un referente para residencias artísticas, procesos de investigación escénica e actividades culturais.
A proposta pretende recuperar unha forma máis pausada e humana de afrontar os procesos creativos, favorecendo a conexión coa natureza e afastándose dos ritmos acelerados da produción cultural contemporánea.
Con esta apertura, Proxecto Materna amplía a súa actividade, que xa desenvolve a través de Sala Materna e Teatro do Camiño, ambos en Santiago de Compostela. Nos próximos meses, Casa Materna A Seara continuará acollendo novas residencias, obradoiros e iniciativas formativas abertas á comunidade artística.
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