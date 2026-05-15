Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Letras Galegas 2026

Uxía e Begoña Caamaño: «Indómitas»

Músicas para a sororidade

Unha actuación da cantante Uxía Senlle, acompañada no escenario por Sés.

Unha actuación da cantante Uxía Senlle, acompañada no escenario por Sés. / Gustavo Santos

V. Neira

Begoña Caamaño pediulle a Uxía Senlle que a despedise co «Alalá das Mariñas». Así o fixo a música cando unha morte con demasiada présa veu buscar a súa amiga, sendo esta aínda tan nova. A de ambas, conta Uxía, era unha relación intensa, fermosa e chea de argumentos e agarimo: persoal pero tamén profesional, colaborando xuntas en programas como «Andando a terra» da radio pública galega. «Amiga incondicional», «xenerosa», «brillante», «cómplice» son algunhas das palabras que Uxía emprega para referirse á súa amiga, xornalista e escritora, protagonista este ano das letras galegas.

Devén sempre todo un pracer escoitar a Uxía falar pero desta volta, e referíndose a Begoña Caamaño, aínda quedamos máis prendados do poder que a amizade e mais o coñecemento persoal outorgan cando chega o momento de lembrar e sumarse a esa, tan merecida e xusta homenaxe que todo un país quere celebrar. Tamén esa lembranza á imprescindible sororidade e mais á visión activista, feminista, humana e aínda de clase que a autora homenaxeada proclamou durante a súa vida. Nós escoitámola falar e de contado sentimos unha especie de conexión directa con ese mundo dunha Begoña que aínda se nos vira máis sol, e máis estrela, iluminando un presente que tanto precisa de persoas como ela nestes tempos que decote amencen tan escuros. Así escoitamos falar a Uxía de Begoña, coa dozura, o amor e o respecto polo que ela foi e que os recordos lle traen, pero tamén a escoitamos cantarlle nun disco que emociona como poucos.

Un disco que leva título de Indómitas. Nove ondas a Begoña Caamaño, a celebrar a vida, a rebeldía, a amizade e a loita pola igualdade. Coa música e a poesía como argumentos definitivos e cabeza motora e sensorial para manter viva a súa memoria e todo o seu compromiso humano e social. «A túa voz non se apaga, é faro na tormenta, raíz que medra…» así comeza «O teu nome é bandeira» coa que esta entrega inicia un navegar doce, luminoso, feminino e cargado de mans entrelazadas. E claro que están Circe e Penélope, e a fada Morgana, e asemade todas as amigas do mundo para aloumiñarnos: para facelo incluso nas ausencias máis sentidas, e as ondas todas deste mar no que abofé vivimos, e tamén as mans que axudan en cada atranco mentres tecen mapas e fuxidas. E tamén estamos nós, todas e todos, enredándonos nas melodías dunha Uxía que tan ben nos fai mover os pés nunha casiña na Camboa, cando celebrar e lembrar se fai tan preciso tamén dende a alegría. Despois choramos todo o que hai que chorar con ese «Alalá das Mariñas» que a estas alturas da escoita se espeta coma un coitelo e fainos pensar no tremedamente efémero que todo pode resultar. Despiden con «Begoñísima», coa colaboración das Malvela dando voz a esa forza indómita das mulleres e facendo o retrato final dunha Begoñísima que quen nola dera hoxe!

Noticias relacionadas y más

Indómitas: Nove ondas a Begoña Caamaño será, ten de ser certamente, un dos nosos discos alfaia de aquí para sempre, e faranos recordar decote que a forza do colectivo, a mirada atrás, o respecto humano e mais as «boas e xenerosas» sempre estarán no merecido olimpo que elas. co se esforzo e agarimos, se gañaron.

Herdanzas

Desde o 2014 pasaron moitas cousas no eido da nosa música. Non é moito tempo pero si dabondo para decatarnos de que algo mudou na nosa escena. E é que non se sachou en balde, como seguro que ben sabía Begoña. Quedan moitos camiños por abrir e moito que rozar mais hoxe en día hai unha escena musical que fala en nome de muller.

Podemos pensar neses proxectos que están a acadar toda a atención mediática, enchendo recintos e liderando as listas de reproducións do país pero tamén podemos mirar aí debaixo, nese underground, onde a mirada feminina está máis presente que nunca. E véñenme á cabeza esas Eskravos (A Estrada), berrando amén a golpe de sororidade neo punk. E pensamos neses Nuada (Paradela) coa base rítmica disposta a pasarnos por riba, ou no desenfado enérxico de Leria (A Coruña) ou esas Cuarta Xusta (Melide) queréndose libres, ou unha Banda da Loba (Compostela) que, por certo, tamén lle canta a Begoña nestes días das letras. E penso en Bala, furiosas e distorsionadas, e en Agoraphobia e en Habelas Hainas, e nas The Tetas Van e en toda esa xente das músicas máis urbanas que loitan en feminino, en Flor do Toxo, en Vértebras, en Mounqup, en Laura Lamontagne, en Lula Mora...

A música galega e máis música, máis nosa e máis feminina ca nunca e, abofé que medrará da man deste talento infinito que hai no país, pero para chegar aquí cómpre non esquecer que houbo moita loita, moito predicamento e compromisode mulleres tan convencidas como á que este ano toca celebrar

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents