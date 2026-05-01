Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos Flotilla Global SumudDeclaración de KoldoMuerte Meningitis OurensePablo sufre espasticidadTensión en LugoRegreso Mujer García OrtizHuelga Metal Pontevedra
instagramlinkedin

Polos filóns do tempo

A Roteiro do Ferro de O Incio

Vista exterior de San Pedro Fiz. / Turismo.gal

Tere Gradín

Situado no sur da provincia de Lugo, O Incio estivo historicamente ligado á explotación do ferro, unha actividade que marcou profundamente o seu desenvolvemento. Hoxe, alén das atractivas paisaxes —como a contorna do encoro de Vilasouto—, ofrece a posibilidade de penetrar nese pasado a través do coñecido Roteiro do Ferro, un percorrido de case trece quilómetros que atravesa montes, vales e antigas galerías mineiras que, aínda que non son visitables, evocan unha época de grande actividade.

O traxecto empeza na aldea da Ferrería, onde está o manancial cuxas augas mineiro-medicinais foron declaradas de utilidade pública o 15 de xaneiro de 1884 e indicadas para trataren anemias e problemas gástricos, entre outras afeccións. O nome do lugar indica a abundancia do mineral tan utilizado ao longo da historia. As propias augas ferruxinosas deron fama e vida ao val e á poboación.

Alén do balneario e os seus avatares –o orixinal data de 1892–, a fonte medicinal localízase a 1,5 quilómetros do centro da vila, nunha fermosa contorna. O camiño prosegue entre frondas ata chegar a unha das minas do roteiro, a de Bouzallo de San Miguel, á que se accede por un carreiro duns vinte metros. Moi próximo está outro dos lugares de interese do traxecto, a Pena de San Mamede, un promontorio rochoso onde está habilitado un miradoiro e unha área de descanso. Tamén se lle chama Pena Escrita polo conxunto de petróglifos gravados sobre rochas de lousa situadas no mesmo miradoiro.

Ao cabo de tres quilómetros aparece a segunda mina, a do Couso, ao lado da fonte do mesmo nome. O camiño prosegue e no quilómetro 6 está a Mina de Fonte Barrosa e, un pouco máis adiante, a Mina da Tinta. Neste percorrido polo Roteiro do Ferro está tamén a Mina de Avión e, no punto 7,2, atópase outro fermoso miradoiro, o de Pena do Chao, situado no monte de Santa Bárbara, que ofrece unha magnífica panorámica do val do Incio e de varias aldeas.

A seguinte galería áchase case ao final do camiño, a Cova das Choias, de orixe romana, xa no concello da Pobra do Brollón. O Roteiro do Ferro é un dos itinerarios sendeiristas máis antigos do sur lucense, conta con paneis informativos e algunhas variantes, como a propia Cova das Choias. Ademais o concello garda un valioso patrimonio cultural en forma de igrexas, cruceiros, hórreos, muíños, batáns ou pontes, entre outros elementos.

E se hai unha igrexa que reloce como poucas ese é o templo de San Pedro Fiz, no lugar de Hospital, xoia inigualable do románico. As canteiras próximas, de mármore, permitiron que a igrexa se erguese con este material, unha pedra en tons azulados que lle confire a súa fermosa e impoñente aparencia.

Ademais desta singularidade, a construcción destaca pola súa arquitectura e as moitas lendas que encerra. San Pedro Fiz é un templo de finais do século XII construído pola Orde de San Xoán de Xerusalén, sendo na súa orixe centro de atención aos necesitados e peregrinos, debido a que se alza nun desvío do Camiño Francés a Compostela. A súa silueta ábrese entre o verde para mostrar catro pares de columnas monolíticas con capiteis de adornos vexetais e a cruz de Malta no tímpano. Situado na antesala das montañas de O Caurel, o impoñente conxunto está formado pola igrexa parroquial, o campanario exento e mais o antigo hospital. Trátase dun templo-fortaleza situado nun lugar estratéxico, unha variante que unía A Pobra de Brollón, no Camiño de Inverno, e Samos, no Francés.

Apartadas do templo quedan dúas torres cadradas que pertenceron á fortaleza. Unha é hoxe campanario e a outra foi convertida en panteón dos señores de Quiroga no século XVI. Arredor do lugar figuran numerosas historias, como a que conta que o día que se levante a tapa do sartego de Frei Alonso de Quiroga, comendador do Priorado de Portomarín, derrubarase a igrexa.

Terra de mamuts

En 1961 cando uns traballadores extraían rocha dunha canteira en Buxán, no concello de O Incio, para transformala en cemento, apareceron uns restos fósiles dunha especie descoñecida. Desde 2019 o Roteiro do Mamut e dos Castros discorre pola zona onde se achou o único vestixio deste animal prehistórico atopado en Galicia. Son seis quilómetros de interese entre natureza e monumentos.

Ao comezo, en Lebón, existe un castro. Continuando o percorrido aparece a necrópole de Santa Mariña, catalogada como Ben de Interese Cultural. Situada no límite dos municipios do Incio, Sarria e Samos, encerra un conxunto de case corenta túmulos megalíticos construídos ao longo dun amplo intervalo de tempo, probablemente desde o Neolítico Final e o Bronce Inicial (entre o IV e o II milenio a. C.).

Noticias relacionadas

O PRG 239 prosegue polas proximidades dos castros de Goó e Bermún que, alén dun valioso patrimonio paisaxístico, encerran importantes elementos patrimoniais, como os poboados castrexos e unha cova. A gruta de Bermún comezou a ser explorada nos anos setenta, atribúeselle máis dun quilómetro de lonxitude e a auga que transcorre polo seu interior foi formando galerías e meandros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
