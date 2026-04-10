Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Friburgo-CeltaBajas Laborales PPdeGNetanyahu y HezboláCesáreas acompañadas CunqueiroQuemado botella agua barSenén BarroFillas de Cassandra
instagramlinkedin

Terra insubmisa

No centenario de «O Mariscal»

«O mariscal Pedro Pardo de Cela» (1883). / Deputación de Pontevedra

Xurxo Martínez González

Por riba do Alto de Puxeiros, que sentín dicir A Portela de Puxeiros, alcanzamos o territorio de Mos. Poñemos o pé, entre a mesta néboa que coroa a cima, na pel do val e na auga do Louro. Otero Pedrayo dixo que este río entregaba ao Miño lascas auríferas de tempos romanos. A realidade, sempre ruda, amósanos unha terra anavallada pola autovía.

No tempo en que Ramón Cabanillas foi secretario deste concello (1916-21), no lugar do asfalto había lameiros e prados e leiras labradas. Non é cousa de poñerse señardoso, que dirían os do norte oriental: aquela paisaxe verde dos campos cultivados e o amarelo do millo alto sometíase á lei do foro medieval.

O agrarismo púxolle freo aos abusos, continuados e inmisericordes, dos donos da terra que vivían do traballo dos outros. Máis menos como fan os especuladores coa vivenda. A mobilización popular, axiña represaliada (dígano os mártires de Sobredo), contaron con cántigas de loita grazas á destreza literaria e vontade combativa de Cabanillas. «Irmáns, irmáns galegos! Dende Ortegal ao Miño, a folla do fouciño, fagamos rebrilar», soaralles por ser himno de Acción Gallega que eu cantaba cos acordes de Xenreira, un dos grupos do punk-rock que máis pegaba nos 90.

Os anos en Mos do Ramón do Salnés permitíronlle frecuentar o Balneario de Mondariz, cita obrigada das copudas clases nun ambiente dandy, de snobismo aristocrático e vida relaxada. Enrique Peinador, o propietario, púxolle ao negocio acento galego e contribuíu ao impulso da conciencia nacional mediante militancia activa nas Irmandades da Fala e Partido Galeguista. O seu fillo combaterá á fronte das Milicias Populares Galegas durante a guerra incivil deica ser detido, xulgado e asasinado no Madrid de 1940. Para saber máis léase Enrique Peinador Lines e Mondariz, de R. Gurriarán en edición fomentada polo Foro de igual nome, gobernado por Xosé González.

A Cabanillas prestáballe o ambiente. As fotos dese tempo demóstranolo. Os seus retratos con chapeu distan dos posteriores coa boina. O vate retornara de Cuba con fama gañada e propagada polo país. Un tempo de fértil produción, de testemuño lírico e compromiso na expansión da idea de Galiza como nación arrodeada de símbolos, lendas e fundacións míticas perdidas no fondo das idades. Cabanillas foi o gran poeta da preguerra deixando obra ampla, de estable calidade e poderío evocador.

O amigo Xosé Ramón Pena informábame da reedición (feita ao seu coidado) d´A noite estrelecida ao seu cumprir un século. O mundo artúrico, tan fecundo na literatura dende Cunqueiro a Ferrín pasando por Begoña Caamaño, únenos á arte europea e ás raíces mesmas da literatura do vello continente. Nese 1926 tamén aparece O Mariscal, con cuberta de Castelao e debuxos de Cebreiro, en Ediciós Lar.

«O Mariscal» de Ramón Cabanillas e Antonio Villar Ponte (1926, Ediciós Lar). / .

O público amante dos libros saberá que trata da traizón e posterior execución de Pardo de Cela. Para os autores, porque Cabanillas contou con Antón Villar Ponte, o mariscal representaba o último reduto dunha Galiza insubmisa aos Reis Católicos; por tanto, a España. A trama permitíalles adoutrinar nas masas por medio do teatro.

A peza converteuse en ópera estreada en Vigo en 1929, no extinto Tamberlick da rúa Eduardo Iglesias (rentes de Librouro). O decorado foi cousa de Díaz Baliño (pai de Díaz Pardo), a música de Eduardo Rodríguez Losada e a actriz máis brillante, Enriqueta Brandón.

Noticias relacionadas

A obra nunca contou cunha representación completa. Eu tiven ocasión de asistir á súa reestrea no 2010, no Teatro García Barbón, sob dirección de Joam Trillo. Agora mesmo atopo na miña memoria, no vestíbulo, os rostros de Emilio X. Ínsua e Luís Rei, meus camaradas, falándome dos detalles do texto. Luís deixounos a mellor biografía sobre Cabanillas. Emilio segue a darnos luz ensaística. A ambos téñoos como mestres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  6. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  7. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  8. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

Terra insubmisa: no centenario de «O Mariscal» de Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte

Mestres galegos da tinta negra: Diego Ameixeiras, Bieito Iglesias, Héctor Carré e Antonio Tizón

Libros destacados da semana

Clasicismo e modernidade: exposición de Francisco Miguel na Pinacoteca Francisco Fernández del Riego

Clubs e clubs: na procura da exclusividade

Robin Soans, dramaturgo

«Estaba a escoitarte en diagonal»: Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025 con «Lo sabes aunque no te lo he dicho»

