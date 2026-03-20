Que soe o Trono!
Dioivo: metal e mestría
Chama certamente a atención como algúns dos festivais máis grandes do mundo, e tamén algúns do noso país, alicerzan o seu argumentario fundamental no metal e nas súas subetiquetas. Alén diso, varios destes festivais son quen de vender miles de entradas e moveren persoas a kilómetros de distancia para gozaren da súa música preferida que, ademais, está ben alonxada de ningunha corrente mainstream.
Subxéneros xermolados do hard rock e do heavy metal que se sustentan por riffs de guitarra agresivos e técnicos, moito palm-muting, dobres bombos e baixos que esmagan mentres as voces máis crúas atrapan unha audiencia que as adora. O que xa custa máis entender, iso si, é onde se mete todo ese público cando se trata agora de valorar bandas galegas que tamén sementan semellante rego e máis aínda cando se trata de propostas con toda a solidez que outorga o coñecemento extremo do xénero e moita experiencia desenvolvida na materia.
Falamos, daquela, de grupos como os vigueses Dioivo que agora veñen de publicar o seu novísimo e impecable Que soe o trono (Romantic Songs Records, Loita Underground e Speedhammer Records) co que celebran os seus primeiros dez anos de traxectoria. Vén ser, este, o seu terceiro álbum de estudio completo e nel, ademais, recuperan músicas da súa anterior e primeira formación, Rust in Peace, coa idea de recoller e catalogar moita da súa historia pasada e incluso contar no traballo coa presenza de excompañeiros daquel combo inicial. O novo traballo longo chega tres anos despois do moi destacable Cara os Ceios Incrementes (Sleaszy Rider Records, 2023) e tamén celebran os quince anos dende a fundación da súa formación predecesora, que en 2016 mutou no dúo Dioivo actual.
Así, neste Que soe o trono atopamos dez pezas gravadas, mesturadas e masterizadas por Dany Soengas no seu estudio DS Audio, en Vigo, e a continuación inclúese tamén, como pistas extra, a maqueta publicada por Rust in Peace no 2013 e na que contan coa concorrencia do vocalista orixinal, Fernando Rodríguez Silva, doce anos despois do seu lanzamento inicial. Tamén todas as cancións contan coa colaboración da baixista Darcy Maestu Ham, compositora dos temas e que ademais asina o deseño gráfico do álbum mentres o guitarrista fundador de Rust in Peace, Pablo López Figueroa, colabora nas novas «Aniquilación» e mais a homónima «Que soe o trono».
Polo rego do trash metal e con enerxía para elevaren un foguete alén da estratosfera, os Diovo demostran a mestría acadada en todos estes anos de bourar e sachar moito metal tanto enriba como abaixo do escenario. Contundencia sonora e un discurso social e político na que contan cousas como que a dor e mais a miseria manteñen o seu poder, que nada é casualidade neste gran xadrez e que hai que escoller que camiño tomar a favor ou contra a súa lei criminal.
Falan de sociedades roubadas, de invernos nucleares e guerras nas que os pobos nada gañan, do mundo esgotado e do chamamento a actuar xa pois sempre nos toca sufrer aos mesmos, traballar e pagar esas débedas que non corresponden. Así é: abres un xornal e non podes estar máis de acordo con eles. Buscádeos polas plataformas e escoitádeos: son Dioivo. Á batería de Daniel Valladares Otero; as guitarras e voces son de Jacobo Mouriño Almeida. Dioivo laboran aquí, ademais, con vellos socios e socias do metal vigués, demostrando de vez a calidade das nosas bandas polo rego do metal.
No adeus a Phil Campbell
Outra vez a escena rockeira pon o luto por un dos seus. A pasada semana deixounos Phil Campbell, guitarrista de Motörhead ao longo de máis de tres décadas e unha das figuras máis queridas e admiradas do rock británico e universal. El foi aquel escudeiro fantástico dun Lemmy Kilmister que o tiña en altísima estima tanto musical como persoal.
Cómo non lembrar aqueles concertos onde Phill, asemade dun carácter músical sobresaínte arrasaba a golpe de carisma rockeira e mestría guitarreira! Afiado, sólido, de tremenda musicalidade e cunha linguaxe escénica inesquecible. Os Motörhead foron unha das mellores bandas de rock&roll da historia e el apuntalouna coa súa guitarra, sendo peza esencial da súa historia e participando en centos de concertos e dezaseis discos. Andaba nos últimos anos cos seus Phil Campbell and the Bastard Sons, tocando con tres dos seus fillos, si, e mostrándose formidablemente engraxado como poidemos contemplar nun Resurrection fest de hai uns poucos anos cando estivo nun dos escenarios «pequenos» do festival demostrando o que era: «puro r&r».
Foise novo de máis e aínda lle quedaba moito que repartir entre unha parroquia rockeira que sempre caeu rendida ante a súa personalidade e o seu talento. Como diría Lemmy: «salvamos a túa alma, convertemos o chumbo en ouro, coñecemos a alquimia, traémosche o rock and roll». Phill vaia se o fixo.
Suscríbete para seguir leyendo
