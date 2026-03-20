Mestres da reminiscencia

Lobo Antunes, máis aló de Faulkner

António Lobo Antunes.

Iago Fernández

Acaban de cumprirse dúas semanas do falecemento de António Lobo Antunes, un novelista que, por riba de todo, conseguiu permanecer á altura da súa propia esixencia estética. Cantos deles, dos autores que, a día de hoxe, escollen William Faulkner como santo patrón poderían manterse en pé sen a axuda dun par de muletas?

A vinculación con Faulkner alentouna o propio Antunes («Faulkner, hai que ler todo Faulkner», escribíalle nunha carta á súa primeira muller) e consolidárona críticos de talla mundial como George Steiner, para quen Faulkner e Antunes eran dous «mestres da reminiscencia activa». O eloxio de Steiner fai referencia á maneira en que ambos deitan sobre o papel a conciencia dos seus personaxes, recorrendo ao monólogo interior e ao uso particularizado das cursivas.

Pensemos nos monólogos da maioría das obras maduras de Antunes, como Exortação aos Crocodilos, e nos de O ruído e a furia, de Faulkner. As cursivas adoitan sinalar a irrupción dunha percepción ou dun recordo doutro tempo que, pouco a pouco, remata por intervir a narración e o discurso dos personaxes. Agora ben, Antunes é un mestre da reminiscencia activa e non un mero copista medieval porque soubo levar os postulados de Faulkner ata as súas últimas consecuencias: en obras como Exortação aos Crocodilos, as cursivas, ademais de convocar tempos pasados, sinalan a intromisión de segundas ou terceiras voces. E, en lugar de aparecer puntualmente no medio do texto, fano moi a miúdo, forzando un repentino salto de liña e a interrupción da última frase en curso. Deste xeito, non é que o pasado irrompa no presente do relato, senón que pasado e presente se devoran mutuamente, como un ouroboros. Ás veces nin sequera sabemos quen se está a pronunciar e o sentido dos parágrafos queda totalmente desfigurado.

En canto aos mundos onde irrompen estas reminiscencias, poderiamos dicir que, deixando á marxe as especificidades historiográficas de cada quen, son moi semellantes. Ambos están dominados polos fantasmas familiares e as secuelas dos conflitos bélicos; en Faulkner, pola vella aristocracia sureña e a guerra civil norteamericana, e en Antunes, polas familias posuidoras de quintas e a guerra colonial de Angola. Mesmo coinciden en cuestións tan presuntamente idiosincrásicas do imaxinario dos Estados Unidos como a violencia e a discriminación raciais.

Con todo, do mesmo xeito que sucedía no plano formal, o mundo de Antunes tamén pugna por independizarse e, obra tras obra, vai desbordando o imaxinario faulkneriano, complementándoo con distintos estratos e sectores da sociedade portuguesa. En Exortação aos Crocodilos, por exemplo, os personaxes son as mulleres dos integrantes dunha célula terrorista de ultradereita; en Que farei quando tudo arde?, os membros dunha familia disfuncional; en Memoria de elefante ou en Conhecimento do infierno, psiquiatras que traballan, como durante moitos anos o propio Antunes, nun hospital psiquiátrico; en O meu nome é Legião, mozos delincuentes dun barrio marxinal de Lisboa, etcétera.

Considerando que publicou máis de trinta novelas e que foi ampliando progresivamente o ratio de personaxes, Antunes tamén posúe algo do xenio arrebatado de Honoré de Balzac. Non obstante, o que verdadeiramente o distancia de calquera outro mestre e lle permite conquistar a súa autonomía estética é a percepción do mundo, poética e alucinada, dos seus personaxes. Mentres que os de Faulkner chocan, como nas novelas realistas, cos obstáculos dun medio compartido, obxectivable e verosímil, os de Antunes limítanse a habitar o interior das súas propias cabezas. Distinción abondo, penso, para lembrarmos que hai dúas semanas falecía en Lisboa un dos escasos escritores europeos co xenio necesario para sobrevivir a unha comparativa con Faulkner.

