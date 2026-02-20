«A Semente do Caos», o novo disco de Urko
Oito novas cancións coa marca da casa chantada no espírito e nas sonoridades do metal pesado dos anos 90
V. Neira
A banda metaleira Urko acaba de publicar o seu novo disco, Capítulo II: A Semente do Caos, un traballo que vén completar, e continuar, a súa carta de presentación, Capítulo I: Retorno do Abisal, co que debutaban no 2024.
Aquí preséntannos oito novas cancións inéditas e coa marca da casa chantada no espírito e nas sonoridades do metal pesado dos anos 90, cun son tremendamente enérxico, lembrando os clásicos mais marcando o territorio con trazos de personalidade ben propia e asentada na experiencia dun trío que xa ten moito escenario sachado en bandas anteriores: Mario César (Túzaros, Invivo, Deseqilibrio Mental) nas voces e guitarra, Pat (Medomedá, Biribirlocke, Flúe) no baixo e voces e Rafa «Fulas» (Tungsteno, Flúe) na batería.
O disco conta coas colaboracións de Mini Rivas, José Ledo, coa súa guitarra, en «Flor de Lirio» e David Nández, ao piano en «Conta atrás», mentres para a produción contaron, de novo, con traballo de Diego López.
Oito cancións nas que se fai evidente a calidade dunha desas propostas nas que penaliza ser e vivir nun país que consume moito metal pero que non acaba de espertar para facerlle caso a grupos que, como Urko, pouco teñen que envexar a propostas foráneas que venden todo o papel nos nosos festivais.
Un disco que nos agasalla pezas dunha feitura metaleira sobresaínte con títulos como «A verdade absoluta», «Flor de lirio» ou a nosa preferida e fantástica «Pico sacro» que, asemade da súa eficacia e solidez, presentan textos de moi considerable calidade lírica poñendo a man no centro dun discurso social, crítico e humano que lle confiren ao disco unha ben merecida atención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52