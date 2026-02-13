Faro da Cultura: as portadas dunha traxectoria

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xosé Ramón Pena

Rosalía de Castro, e Castelao, desde logo. Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Castelao e Vicente Risco: sen dúbida, todos eles figuras fundamentais na traxectoria da cultura galega. Pero así mesmo James Joyce, William Skakespeare, F. Scoot Fitzgerald, Miguel de Cervantes, Camilo José Cela, Fernando Pessoa... E non só personalidades do eido literario, senón dos espazos do cinema, das artes, do teatro, das ciencias sociais, da filosofía... Ao longo da 1000 entregas de FARO_DA_CULTURA, as portadas do suplemento dan noticia da variedade de temáticas que tentamos abordar semana tras semana. En fin, sempre na procura daquilo que é noso de seu pero así mesmo desoutro que, universal, forma parte, ao cabo, da nosa identidade. Galicia para o mundo e o mundo para Galicia: velaí a aposta constante no desenvolver destas páxinas.

