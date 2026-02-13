Faro da Cultura: as portadas dunha traxectoria
Cultura de noso e cultura univiersal nun proxecto común
Rosalía de Castro, e Castelao, desde logo. Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Castelao e Vicente Risco: sen dúbida, todos eles figuras fundamentais na traxectoria da cultura galega. Pero así mesmo James Joyce, William Skakespeare, F. Scoot Fitzgerald, Miguel de Cervantes, Camilo José Cela, Fernando Pessoa... E non só personalidades do eido literario, senón dos espazos do cinema, das artes, do teatro, das ciencias sociais, da filosofía... Ao longo da 1000 entregas de FARO_DA_CULTURA, as portadas do suplemento dan noticia da variedade de temáticas que tentamos abordar semana tras semana. En fin, sempre na procura daquilo que é noso de seu pero así mesmo desoutro que, universal, forma parte, ao cabo, da nosa identidade. Galicia para o mundo e o mundo para Galicia: velaí a aposta constante no desenvolver destas páxinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés