Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones Policía LocalParos Stellantis VigoLey MultirreincidenciaConcesiones en la costaMuere Alonso MonteroCompra Centro Comercial MeixueiroEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Facer arqueoloxía en Galicia

Unha nova conciencia pública do patrimonio

Xacemento arqueolóxico deo castro de San Cibrao de Las (Punxín/San Amaro, Ourense).

Xacemento arqueolóxico deo castro de San Cibrao de Las (Punxín/San Amaro, Ourense). / Brais Lorenzo

Alberte Reboreda

No cambio de século, falar de arqueoloxía en Galicia era, para moita xente, evocar castros entre toxos, mámoas medio esquecidas e escavacións de verán que aparecían un día no xornal e desaparecían ao seguinte. Hoxe o panorama é outro. A arqueoloxía galega non só mudou de ferramentas: mudou de escala, de ritmo e mesmo de presenza pública.

Un dos grandes xiros veu da man da tecnoloxía. Se nos anos noventa e comezos dos dous mil a escavación seguía dependendo case exclusivamente da paleta, da libreta e da cámara compacta, hoxe os equipos profesionais traballan con drons, fotogrametría, xeorradar, escáner láser 3D e sistemas de información xeográfica que permiten analizar o territorio como nunca antes. O LiDAR, en particular, revolucionou a mirada sobre a paisaxe: baixo a masa forestal documentáronse novos xacementos, estruturas descoñecidas como as rodas da Idade do Bronce, cabanas e muros que levaban séculos ocultos. Galicia, cuberta de vexetación e con relevo complexo, atopou nesta tecnoloxía unha aliada decisiva.

Nas últimas décadas afianzáronse institucións de referencia como o Incipit e as universidades. A arqueoloxía preventiva e a investigación académica convertéronse nun campo estable, xerando equipos multidisciplinares con arqueólogos, restauradores, topógrafos e especialistas en patrimonio. Este proceso non estivo exento de tensións: cambios legais sen consenso parlamentario nin aval do Consello da Cultura Galega, debilidade do servizo de inspección para evitar o deterioro e incluso a perda progresiva do noso patrimonio (área arqueolóxica de Tourón, mosteiro de Albeos, castelo de Torés, etc.), ou un catálogo público accesible a través da rede que aínda ten moita marxe de mellora. Pero tamén permitiu profesionalizar o sector e ampliar o número de intervencións realizadas en todo o territorio, algunhas delas exitosas e paradigmáticas: San Cibrao de Las, Campo Lameiro, Castrolandín, Aquis Querquennis, castelo de Pambre, os gravados do Outeiro dos Lameiros (Baiona) ou os da Coutada (As Neves).

Perspectiva xeral do castelo de Pambre (Palas de Rei, Lugo). | // FDV

Campamento romano de Aquis Querquennis (Bande, Ourense). / FDV

Paralelamente, mudou a relación coa sociedade. Se antes a escavación era un feito case silencioso, hoxe moitos proxectos contan con visitas guiadas, obradoiros, redes sociais activas e cobertura mediática constante. Os medios de comunicación incorporaron a arqueoloxía á súa axenda cultural con máis regularidade, e cada descubrimento xera debate e curiosidade. A arqueoloxía deixou de ser un asunto de especialistas para converterse, de forma crecente, nun relato social compartido.

Tamén os concellos comezaron a ver o patrimonio arqueolóxico como un recurso identitario: non sempre mediante grandes orzamentos, pero si cunha maior conciencia de que o pasado pode ser motor de cohesión social e un atractivo turístico incuestionable. Por iso hoxe en día a recuperación de castros, petróglifos, mámoas ou castelos forma parte das estratexias turísticas e culturais de moitas administracións locais e provinciais.

Imaxe dun cervo hastado nun petróglifo de Campo Lameiro. | // FDV

Perspectiva xeral do castelo de Pambre (Palas de Rei, Lugo). / FDV

Dous actores especialmente relevantes neste cambio foron as asociacións en defensa do patrimonio e as comunidades de montes. Foron moitas as que comezaron a implicarse activamente na protección e divulgación dos bens arqueolóxicos situados nos seus montes veciñais, no seu concello ou na súa bisbarra. Este diálogo entre propiedade colectiva, divulgación e coñecemento científico abriu novas vías de xestión participativa da nosa herdanza común.

Con todo, os desafíos seguen aí. Frear o despoboamento do rural, completar os traballos de Galicia Nomeada de forma profesional, traballar na prevención de incendios forestais ou combater o espolio clandestino de xacementos. A investigación arqueolóxica precisa financiamento sostido. A posta en valor require mans profesionais e creatividade para non converter o patrimonio nun decorado explicado por mans inexpertas.

Noticias relacionadas

A arqueoloxía galega dos últimos vinte anos é, en definitiva, unha historia en transición: da escavación illada á paisaxe cultural analizada con datos masivos; do silencio ao relato público; da dependencia institucional exclusiva á colaboración entre universidades, administracións e comunidades. Unha disciplina que aprendeu a traballar coas novas tecnoloxías e a falar con voz propia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents