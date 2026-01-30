Na xanela de Overton
Cando o inaceptábel devén cotián
Hai corenta anos, nas universidades había espazos enteiros cheos de fume. Fumabamos. Fumaban incluso os que non fumaban. Mais que tortura para os que non fumaban baixo aquela nube de fume! E fumábase tamén nos hospitais e nos medios de transporte. E había cigarros de chocolate para as nenas e nenos, prohibidos dende 2005, e tomaban gaseosa cunha gotiña de viño. Os viños quinados publicitábanse para toda a familia e a mascota Kinito falaba dos beneficios de beber viño.
Non había móbiles para quedar; ías ao bar que frecuentaban os teus amigos a ver se atopabas a alguén; atrevíaste a pasar polas súas casas. Hoxe non chamas ao teléfono sen preguntar antes por mensaxe: «Estás dispoñíbel?».
Outro asunto foi a utilización do cinturón de seguridade, cantas rebeldías provocou! E unha labazada, que? Era un corrector permitido, ata que no ano 2007 se eliminou o artigo do código civil que lexitimaba esta práctica, e aquilo creou unha gran polémica.
A enfermidade mental era extraña, hoxe xa atoparon nome e fármaco para o que nos pasa a todas as persoas. Para iso que che pasa a ti, xa hai un diagnóstico; o sistema médico farmacolóxico e a súa industira xa democratizaron a enfermidade mental!
Os límites do correcto ou incorrecto, do aceptábel e do impensábel cambian permanentemente se hai algún interese. Estes trocos son precedidos por certa inestabilidade pero, se hai un grupo de poder ou un sector social disposto a sostelo, consolídanse. Existe unha tensión que percorre o noso corpo ante algo extraño, que se despraza dende a sensibilización á habituación. Este proceso tamén se proxecta sobre a vida cognitiva. O politólogo Joseph Overton desenvolveu un modelo teórico que describe o rango de ideas que unha sociedade considera politicamente aceptábeis e simbolizouno cunha xanela.
Podemos, entón, preguntarnos por que non se toma esta ou aquela decisión se parece moi axeitada para resolver unha conxuntura particular. Con frecuencia, o motivo de tal radica no custo electoral. Mais se se trata de cambios significativos para un grupo de poder, esta ideas deveñen lanzadas ao debate público e poden desprazar a paisaxe da xanela e entrar na zona do aceptábel.
Neste proceso transitamos dende o impensábel das situacións tabú. As posicións radicais que se discuten en sectores específicos, ata que as tales chegan ao debate público e comezan a resultar aceptábeis. E se avanzamos, comezan a ser asemade razoábeis porque, nesta volta, os interesados xa coaron a xustificación que, por repetición, semella aparentar lóxica. Ata que aquela obtén respaldo social, hoxe mediático, para finalmente converterse nunha política pública. Estes procesos poden acelerarse sometidos a crises que mobilizan a poboación na súa dirección.
As redes aceleran estes procesos de cambio de límites e tardamos moito menos en normalizar aquilo que parecía impensábel. E se o escenario é o internacional onde o uso da forza, as intervencións e mais as sancións son parte da paisaxe desta xanela, entón os cambios precipítanse de xeito notábel.
Cando comenzou a guerra de Ucraína era impensábel a modificación das fronteiras pola forza pero agora todas as propostas de paz consideran esta estratexia como parte da solución. Ou velaí aínda a intervención en Venezuela: se ben que nun principio tivo certa oposición, a legalidade vixente pasou axiña a un segundo plano, opacada pola xustificación sostida dende grupos de poder e consolidando nesta paisaxe novas formas para o lexítimo. Groenlandia parece tamén outra situación no que o inaceptábel atopa matices de xeito moi rápido.
Aos animais humanos gústanos o familiar e é iso o que normalizamos. Mais hoxe as redes, cos bucles de retroalimentación, as cámaras de eco e a súa omnipresenza, acumulan un poder extraordinario para crearen familiaridade coas ideas que están moi lonxe do centro da xanela. En moi pouco tempo logran, pois, seren parte da paisaxe. Dicía Einstein que para que algo se convirta en realidade, é necesario que poida pensarse. Ollo ao dato: se podes imaxinalo é que xa entrou e é moito máis probábel que ocorra.
