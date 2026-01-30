Libros destacados da semana
VV. AA.
Gótico galego
A lóxica do aplauso
Iago Fernández
A pesar dos seus altos e baixos, Nailía é unha das mellores novelas que tiven a sorte de ler para este suplemento. Nada que obxectar, polo tanto, ao feito de que lle concedesen o XXXVI Premio Torrente Ballester de narrativa en lingua galega. Agora ben, as valoracións do xurado que a prensa filtrou como xustificacións do fallo resultan enganadoras: distorsionan a recepción do libro e promoven expectativas equivocadas.
O que máis me chamou a atención é que, segundo os membros do xurado, estamos diante dunha novela «clásica na forma e [na] estrutura». Nada máis afastado da realidade. O que se entende por novela «clásica na forma e [na] estrutura» é, xeralmente, unha novela ancorada nos principios do realismo decimonónico; é dicir: cun elenco xerarquizado de personaxes que poñen en marcha unha historia lineal composta por capítulos homoxéneos. (Pensen en Charles Dickens).
En Nailía, pola contra, atopamos capítulos desiguais que combinan narración en terceira persoa, monólogos, extractos de correspondencia, montaxes paralelas e pasaxes líricas en cursiva. (Agora pensen en William Faulkner).
Tampouco creo que, como afirman os integrantes do xurado, Nailía sexa de «lectura áxil». En ningún momento se fai pesada, pero as características enumeradas anteriormente despistan con facilidade, sobre todo no que atinxe á identificación da voz narradora. Ao mesmo tempo, a novela conta con algunhas pasaxes densas (e meritorias) que non son precisamente «transparentes»: véxase, por exemplo, o monólogo no que unha muller revive o parto do seu fillo coma se se tratase da chegada dun tren á estación. O que cómpre dicir de Nailía é que, malia posuír un alto nivel de complexidade, resulta suficientemente amena como para satisfacer a máis dun tipo de público.
En termos de imaxinario, podería definirse como un exemplo de gótico sureño trasladado ao rural galego e á España posteriores á Guerra Civil, con amplos trazos de tremendismo e un trasfondo de amor adolescente. Abundan a violencia, física e psicolóxica; os personaxes grotescos, as caracterizacións humillantes e os escenarios ruinosos ou, no seu defecto, íntimos e claustrofóbicos. O peso da historia recae sobre todo en mulleres como Nailía, que loitan por desembarazarse dos ecosistemas humanos onde se atopan permanentemente asoballadas. En suma: Flannery O’Connor apadriñaría a Loli Rodríguez.
Un ensaio e unha guía
Arredor dos viños de noso
Estro Montaña
O viño é un sacramento que derruba muros e alimenta a socialización. Baudelaire chegou a dicir que era un ungüento que fortalecía os músculos dos loitadores. Xavier Castro, catedrático na Universidade de Santiago, membro da Academia Galega de Gastronomía e autoridade recoñecida na Historia da alimentación en Galicia leva décadas estudando a cultura do viño entre nós. De aí ensaios como a Rosa do viño ou libros que louvan a excelencia do tostado. A súa última publicación, Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia, insiste na importancia deste néctar divino para a calidade de vida. Como alimento, medicina, calefacción interior no inverno ou refresco no verán, como lume que incrementa o xúbilo da festa ou as alegrías do amor, o viño, lembra o autor, foi importante na cultura tradicional.
A obra está escrita con prosa amena que se apoia en textos literarios, ofrece unha extensa panorámica do devir deste elemento que hoxendía acadou un grande recoñecemento e atende á cuestión de xénero. Detalla ademais as características das dez áreas vitícolas do país, as Denominacións de Orixe e as Indicacións Xeográficas Protexidas, e como se tivese en conta un texto escrito nunha tenda portuguesa de Sintra –«A vida é curta demais para se beber maus vinhos»- Castro dá conta das adegas e viños que acadaron maior relevo e calidade. Publicación útil e recomendable.
Querenza polos animais
Calidez e cercanía
María Navarro
A través dos ollos da gata Honorata tece Ánxela Gracián -coñecida no eido da literatura infantil e xuvenil por títulos como As voces da auga, A toupiña cegarata, Chis Chisgaravís ou Gombó e a viaxe á lagoa, entre outros- o seu relato do mundo felino. Dende o seu nacemento a súa nai acompáñaa cando descobre o sol e as estrelas; reclámaa cando intúe que está en apuros e transmítelle toda a enerxía dende a distancia para que faga da súa vida unha aventura na que o desexo e as palabras actúen como motor dos seus movementos. Xa na segunda parte, descobren a casa das palabras gardadas e é aí onde entra en contacto cos ratos e aprehende o verdadeiro sentido das verbas constatando que «hai algo fermoso en todo relato.
A querenza polos animais maniféstase no volume que publica a editora Trinta e uma linha dunha forma extraordinaria, facendo que o lectorado reflexione acerca de determinados comportamentos humanos que, ben mirado, se antollan dunha crueldade absoluta, por iso, so necesarios quizais, volumes cama este nos que o distanciamento cognitivo permite entender que as realidades son transitorias pero a aprendizaxe é permanente.
Pola súa parte, as ilustracións que realiza o brasileiro Daniel Zeppo cun estilo contemporáneo, lúdico e de técnica «naïf» transmítenlle ao texto a calidez e a cercanía que os felinos lle achegan ás persoas coas que conviven. As imaxes fan que a homenaxe sexa entrañable e vibrante: queremos os animais porque son extraños e a súa extrañeza é fermosa.
Gorecerse do lobo
Viaxe emocional e intensa
Pilar Ponte
Un narrador omnisciente protagonista regresa á cabana de madeira que lle construíra a nai antes de morrer de cancro para nos contar parte da novela da súa vida. Así arranca Ventre de madeira, a terceira novela do profesor de Filosofía rianxeiro José Carou, todas elas premiadas, esta co XXXI Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey, que casualmente se vén de entregar estes días.
O protagonista, do que descoñecemos o seu nome aínda que a obra ben puidese ser autobiográfica, trasládanos a finais dos anos 80 ao Santiago estudantil para crear unha trama universitaria que acocha unha cidade que pode ser bastante diferente á que atopamos hoxe pero que amosa un universo enteiro de emocións, de sentimentos e de vivencias. Neste espazo, el e os seus compañeiros Xiao, Raúl, Hadrián ou Anuska, deben buscarse a si mesmos e nesta aventura vivencial atoparán coñecemento, diversión pero tamén algunha circunstancia que se lles vai ir das mans.
Así, Compostela chega a posicionarse como un dos protagonistas principais da novela: as cafeterías, os locais nocturnos, as librerías das que a gran maioría se foron perdendo -González, Gali-, o Festival Cineuropa no Teatro Principal, a Rúa Nova, o Franco, a Casa da Parra ou o Simago, nun ambiente con música de Pink Floyd de fondo, perfectamente recoñecibles e memoria sentimental de varias xeracións de galegos. O narrador combina este espazo convertido no centro do mundo co espazo da súa vida natal desde o acontecemento da morte da nai, que o vai marcar para sempre.
Carou crea nestas páxinas unha atmosfera envolvente que nos vai levar a unha viaxe emocional, intensa e trepidante desde o refuxio materno ao que volve o protagonista para se gorecer do lobo feroz ou da vida cando esta nos coloca diante do abismo.
