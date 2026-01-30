A fotografía en Pontevedra
Memoria visual dunha cidade
A exposición Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX, que se pode ver no Museo de Pontevedra até o 5 de abril, contén materiais valiosos que documentan un riquísimo legado gráfico, froito dun traballo profesional desenvolto desde mediados do século XIX. A historia iníciase cando a partir desa altura, a cidade de Pontevedra comeza a recibir os primeiros fotógrafos itinerantes, que despois faran permanente a súa presenza, ao principio moi ligada á actividade retratística.
Este tipo de obras -retratos- presenta, desde un ámbito xeográfico moi achegado a nós, un fenómeno ben coñecido da evolución do medio fotográfico nos máis variados contextos. Cómpre lembrarmos que a fotografía foi asumindo, desde a súa invención e espallamento no século XIX, as funcións que durante séculos tivera a pintura, e en especial o retrato.
Se a arte testemuña desde as súas orixes a presenza, a pegada na terra dos seres humanos, a fotografía acabou por se constituír nunha parte substancial da memoria visíbel do ser humano –en ocasións do ser humano concreto-, seguindo nisto unha concepción da representación que non foi substituída coa invención dos medios de reprodución modernos, senón que simplemente mudou de medio e afondou nas posibilidades e na complexidade de transmisión de diferentes realidades e sentimentos.
Coas obras expostas podemos enxergar algúns destes aspectos, desde a inicial teima do fotografo de imitar a pintura, someténdose á retórica do cadro, e alternado con esta postura a tamén inmediata utilización do medio fotográfico como fundamental complemento da información, como fonte que ten vontade de «verdade» documental, tensión que chegará até practicamente o noso presente cando a fotografía se diversifique e acabe por se sentir máis dona dunha linguaxe propia e das súas múltiples capacidades para se achegar á comprensión do mundo.
En Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX podemos percibir como a partir de 1870, grazas ás melloras técnicas que contribuíron a estender o uso da fotografía, vese acrecentado o número de profesionais que se establecen en Pontevedra. Aínda que boa parte deles son foráneos ―Patricio Bocconi; posteriormente a súa viúva e fillo; Eliseo Segond; Francisco Prieto; Francisco Zagala; José Gutiérrez ou Carlos Fuentes―, aparecen fotógrafas e fotógrafos locais coma Alfredo Estoup, Juan Caramés, Adolfo Vázquez, Joaquín Pintos e Generosa Carballo Silva, unha das primeiras pontevedresas dedicadas a esta profesión.
A fotografía axiña transcendeu o espazo íntimo do estudio, dirixindo entón a súa ollada cara á cidade e mais á súa contorna, e asumindo progresivamente funcións achegadas á reportaxe gráfica. Entre as imaxes máis antigas conservadas de Pontevedra salienta unha vista da Praza de Tetuán, realizada ao redor de 1859, ben como varias panorámicas que permiten percibir a evolución urbana ao longo do tempo.
Francisco Zagala
Neste ámbito sobresae a figura de Francisco Zagala. A súa serie Pontevedra Artística e Pintoresca conforma un valioso testemuño da paisaxe urbana e monumental. As súas imaxes, que combinan sensibilidade estética e rigor documental, difunden unha visión moderna e ao mesmo tempo romántica da cidade. Zagala foi, alén diso, o autor do álbum Recuerdo de Pontevedra (1883), considerado o primeiro no seu xénero realizado en Galicia.
A fotografía encontrou tamén un espazo relevante na ciencia e no estudo do patrimonio. No ámbito médico, profesionais coma os doutores Cobián Areal e Celestino Poza incorporaron a fotografía como instrumento de observación, diagnóstico e ensino.
No patrimonio destacou a Sociedad Arqueológica de Pontevedra que utilizou a fotografía como ferramenta de documentación e divulgación de monumentos e achados, co que creou un arquivo de grande importancia para a cidade e para o país.
Lémbrese que a Sociedad Arqueológica de Pontevedra foi un proxecto que se insire no cadro intelectual europeo do seu tempo, sendo un esteo fundamental na cultura do rexionalismo galego nos anos finais do XIX e comezos do XX. Nel participan un conxunto sobranceiro de artistas e fotógrafos, deixando un vizoso mostrario da riqueza patrimonial galega, aspecto que se pode pencibir en moitas das imaxes da interesante mostra que presenta o Museo do Pontevedra.
