«Cando morren os farois», de Ángel de la Peña
Metáforas de vida e morte
Manuel F. Vieites
Na presentación do volume Dar voz ao teatro galego. O Premio Castelao de Teatro 1964-1967 (Galaxia, 2025), que recolle textos premiados de Ángel de la Peña, Jenaro Mariñas del Valle e Xohana Torres, a responsable da súa edición, Cristina Domínguez Dapena, ofrece información pertinente en relación ao primeiro dos autores, que acada o dito galardón na edición inaugural coa peza Cando morren os farois, inédita todos estes anos.
Un feito insólito, logo de publicarse o outro texto finalista, ao que se lle outorgou un accésit, a peza de Xohana Torres Á outra banda do Íberr, escrita segundo un modelo de composición moi común naquela época, consistente en crear realidades alternativas, ucronías e distopías coas que reflectir o mundo real. Unha estratexia necesaria nuns tempos, a ditadura franquista, e nun espazo, a Galicia negada, en que as cousas non se podía contar tal e como eran.
Aquel Premio Castelao fora ideado pola Agrupación Cultural o Galo, que, para financialo, organizara unha recollida de fondos mediante a «campaña do peso», que como se sinala no proemio viña sendo unha crowdfunding nos anos sesenta. Sobre esa iniciativa tamén publicou Teresa López un artigo na revista Estudios Románicos, que achega abundante información e insinúa non poucas liñas de pescuda para reconstruír as historias dos teatros en Galicia.
Conta a profesora e directora de escena Cristina Domínguez que Ángel de la Peña, locutor no cadro de persoal de Radio Galicia en Santiago, era un actor habitual nos espectáculos que se producían en Compostela; uns realizados desde Cantigas e Agarimos, onde exercía como director Rodolfo López-Veiga, entidade responsable da estrea de Os vellos non deben de namorarse de Castelao un 25 de xullo de 1961 na Praza da Quintana; outros producidos polo Teatro Español Universitario (TEU), con presencia en Santiago, A Coruña ou Vigo.
Entre aqueles traballos escénicos destacaría a estrea en 1958 de Antígona, sobre un texto de Jean Anouilh traducido ao galego por Xosé Manuel Beiras e Xosé Luís Franco Grande, con dirección de López-Veiga e considerado un dos fitos máis notables na recuperación da actividade escénica en lingua galega nos anos previos ao abrente teatral que traen os anos setenta. Entre as actividades de difusión cultural naqueles primeiros sesenta, non se poden esquecer as sesións de teatro radiofónico que emitía a citada Radio Galicia, naquela altura moi populares.
En 1963 a agrupación teatral Candilejas, que operaba en Betanzos, estrea outra peza escrita por De la Peña, El almendro rojo, con dirección de Antonio Concheiro Caamaño, actor e director cunha importante actividade naquela altura, que, como a de López-Veiga, ou as de Antonio Naveyra Godar e Segundo Alvarado Feijoo-Montenegro, agardan traballos específicos que dean conta do seu quefacer. Porén, Carlos Álvarez López ten publicado nos números 33 e 35 do Anuario Brigantino dous artigos moi documentados sobre a actividade do tal grupo, no que el mesmo participou activamente como actor en espectáculos e lecturas dramatizadas.
Cristina Domínguez e Teresa López tamén informan a respecto da xénese do texto que presentamos, que inicialmente se escribe, cando menos en parte, en castelán. Semella que o autor tiña a intención de envialo ao Certame Literario do Miño, que contaba cun apartado para pezas dramáticas, o Premio Valle-Inclán, gañado na primeira e única edición, a de 1960, por Álvaro Cunqueiro con A noite vai coma un río, con mencións para Manuel María, Daniel Cortezón, Arcadio López Casanova, Franco Grande e Juan María Gallego Tato. Outras historias por facer, a dos certames literarios, e un texto para viaxar a un tempo infausto.
Existencial (ismo)
Cando morren os farois, como indica o seu título, é unha peza abeirada á literatura existencial que naquela altura supuña unha liña de creación moi cultivada, pois permitía mostrar a angustia vital que padecía a mocidade, cando todas as portas estaban pechadas, e provocaba un debate irresoluble entre pragmatismo e idealismo, entre reclamalo todo ou habitar na pouquidade.
Ese é en definitiva o conflito que, para alén das cousas do amor, percorre os diálogos entre El e Ela, personaxes con nomes e apelidos elididos, pois o anonimato quere agochar identidades evidentes e representar, con razóns de peso, unha manchea de mozas e mozos que medraron con medos, represións, temores, sen exemplos nin referentes, no baleiro, no escuro.
Se ben a influencia de Don Hamlet de Cunqueiro pode apreciarse no uso do coro que dá voz ás xentes do común, e ás súas (im)posicións, non é menos improbable a pegada de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, no debuxo do futuro imposible que padeceron varias xeracións de penitentes nun mar de acedumes maldades. Como agora mesmo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño