No adeus ao derradeiro emperador
Valentino, creador total
Nacido en Voghera en 1932, o pasado día 19 deste mesmo mes faleceu o gran modisto Valentino Garavani logo dunha vida chea de éxitos e sona. O seu derradeiro acto invita a repasar, certamente, os momentos máis senlleiros dunha extensa biografía.
O punto de partida de Valentino cara á fama está mesmo no seu berce, pois o seu nome de pía foi elixido pola súa nai como homenaxe ao célebre actor de cinema mudo ítalo-americano: un bautismo que o ligaba, pois, coa celebridade, con América e co celuloide. O propio modisto contaba que cando era neno estaba xa abraiado pola beleza e soamente lle interesaban as cousas fermosas, o equilibrio e a perfección.
Tras dunha etapa de formación en París, na Cámara da alta costura, Valentino foi premiado polo Secretariado Internacional da La. Traballou logo con Jean Desses, o famoso modisto grego asentado na cidade do Sena que era célebre polos seus drapeados e plisados, inspirados no mundo grecolatino. Cando o seu amigo e compañeiro en Desses, o modisto Guy Laroche, se independizou, creando unha casa de alta costura, Valentino abandonou tamén a Desses e pasou a formar parte do novidoso salón de Laroche.
Naqueles anos 50 o eixo da moda estaba en París. Certamente que en Roma, Milán e Florencia había casas de alta costura e empresas de tecidos. Mais non sería até o ano 1952, co empresario Giovanni Battista Giorgini —quen organizou os desfiles no Salón Branco do Palacio Pitti de Florencia— cando a moda italiana acadase un corpus. A ese salón acudían sobre todo os compradores americanos dos grandes almacéns que atopaban na moda transalpina mellores prezos, unha tallaxe máis acorde ás súas mulleres e un estilo de elegancia contemporánea.
Cando no ano 1959 Valentino decide retornar a Italia, xa levaba nos miolos esa idea de elegancia absoluta, deseño sofisticado, tecidos e materiais extraordinarios e clientela selecta que representaba a alta costura francesa. Coa axuda financieira do seu pai, monta o seu primeiro salón en Roma. Valentino mestura daquela o savoir faire dos franceses coas novas tendencias de mercadotecnia das que se beneficiaba Italia nos anos 1950 e 1960. Asemade o país recibía naqueles anos ás estrelas do celuloide americano e Roma tiña os estudos de Cinecittá que eran de seu un universo de glamur, vida social, arte e negocio. Así, Valentino vestiu a Monica Vitti no filme La notte, baixo a dirección de Antonioni. Vestiu tamén a Elizabeth Taylor mentres filmaba en Roma. Grazas ao contacto coa boutique Ohrbach de Nova York vestiu a Jacqueline Kennedy. E seguía vestindo as «principessas» e «contessas» da vella sociedade italiana. Era o modisto de moda!
Coa axuda do seu compañeiro Giancarlo Giammetti, fixo medrar o negocio até convertelo nun fenómeno global. No ano 1968 presentou a súa colección «Branca» que o fixo moi celebrado en todo o mundo e senlleiramente en Estados Unidos. Cando Jackie Kennedy casou con Onassis, foi Valentino quen deseñou o vestido de noiva.
Nos anos seguintes, o romance de Valentino coa alta sociedade internacional, coas estrelas do celuloide e coas casas reais da vella Europa non fixo outra cousa que alcanzar a sublimación até situalo como o modisto máis senlleiro do final do século XX e a persoa máis importante de Roma (xunto co papa).
Ese mundo de alta costura con tres trocos de vestido ao día e donas dedicadas enteiramente a faceren probas de traxes e celebraren almorzos e ceas estaba no solpor, e o dúo Garavani-Giammetti, recoñecendo ese feito, deu en crear roupa de colección boutique a partir do ano 1969. Con esta liña de confección, moitas mulleres e homes en todo o mundo poderían levar os deseños de absoluta elegancia de Valentino, os seus perfumes e mesmo decorar as súas casas coas propostas de interiorismo do señor Garavani. Valentino era un creador global.
Vermello
Conta o modisto que cando era mozo tivo que acudir a Barcelona para atender unhas clientas para as que traballaba cunha empresaria francesa. No Gran Teatre del Liceu puido ver moitas donas vestidas de vermello e recoñeceu a beleza e ledicia da cor que habería de converterse na súa icona fetiche e signo de empresa.
No ano 2008 foi suxeito do documental «Valentino: The last emperor». Na fita contábase a relación de simbiose con Giammetti e tamén se deixaba ler entre liñas o grande estilo de vida que o deseñador mantiña. Valentino non soamente vestía a alta sociedade internacional, tamén formaba parte dela e tiña casas e palacios en Roma, Gstaad, París, Nova York, Londres e un palacio flotante que era o seu iate no que recibía celebridades de todo o mundo.
Resulta fascinante recoñecer como o talento artístico italiano, xunto ao espírito comercial, logrou na era das comunicacións telefónicas e mais a gráfica analóxica construír unha mitoloxía de produto que traspasaba fronteiras, tempo e culturas. O emperador morreu. Que viva o emperador!
