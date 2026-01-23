Con natureza transoeceánica
O «Regreso» de Clara Cantore
V. Neira
Clara Cantore é unha música arxentina -máis en concreto, arxentina de Córdoba- que desde o ano 2011 vén publicando discos de xeito xeneroso: Mentiras Criollas (2011), Ser Tiempo (2013), Calma (2016), Entre algarroba y durazno (2020) e La música del vacío (2022). Agora Canrote está a presentar o seu último traballo, publicado no pasado decembro baixo o título de Regreso e faino, ademais, colléndonos ben de preto despois de producilo e gravalo en Santiago de Compostela.
Nel participan artistas galegos como Quim Farinha, Uxía Senlle, Zeltia Irevire, A Banda das Crechas, Pablo Dalama, Cibrán Seixo e Carlos Freire, facendo do disco un produto que podemos catalogar como ben noso, e propio, a pouco que escoitemos as liñas mestras do seu argumentario musical asentado nesas sonoridades que entretecen moito da nosa tradición cultural asemade que tamén con moito alento da tradición arxentina.
Un territorio común entre culturas e unha conexión sustentada na transmisión oral e musical para conectar a memoria colectiva de dous mundos que, para alén de de teren moito en común, tamén son quen de recoñecer e poñer en valor a súa historia.
Así, este Regreso vénse propoñer igualmente como unha viaxe persoal e particular, nun retorno de Clara cara ás pegadas vitais da súa bisavoa, quen emigrou para aló desde a aldea lucense de Baleira hai máis de cen anos.
Deste xeito, foi como xermolou a idea do disco ao longo dos meses de setembro e outubro, cando a nosa autora realizou unha residencia chamada «Jam da Terra» no Modus Vivendi de Compostela, xunto a Quim Farinha e Carlos Freire. Alí, Clara Cantore convocou músicos do mundo para entrelazar folclores, recoñecendo a raíz común que teñen as músicas de tradición oral. Participaron, en consecuencia, artistas como Anna Trèa (Brasil), Leiden (México), Mariano Sarquiz (Arxentina), xunto a esoutros galegos como é o caso de Najla Shami, Zeltia Irevire e Uxía Senlle. Esta residencia foi parte fundamental no proceso de produción de Regreso, e a exploración que foi desenvolvendo acabou por naturalizarse nas pezas do disco.
Cancións como «Camino de Santiago», «Navega» ou «Milonga de los Hermanos» conforman un bo exemplo da natureza transoceánica, do xeito de entender a música por parte de Clara Cantore. A viaxe, o mundo aos pés, o humano, a amizade como primeiro mandamento, a palabra morna e a esperanza como condición humana innegociable reflíctense nun disco no que tamén hai sitio e tempo para revisar a Fran Pérez «Narf» e Atahualpa Yupanqui. Todo coa particularidade dunha voz que se amosa áxil e fermosa, ao amparo dun baixo de cinco cordas co que a arxentina defende o seu curruncho musical con absoluta solvencia e franca particularidade.
Agora, abofé que o plan será continuar a percorrer o mundo a través desa nova forma de concibir a música de raíz folclórica co baixo como instrumento protagonista e creando e continuando a promover colaboracións con espazos e músicos de diferentes lugares do mundo. De momento, se queredes escoitar Regreso, podedes descargalo xa no seu sitio web e deixarvos arrolar por eses fíos que tan ben coseron sempre este curruncho coa magna Arxentina.
Morti Jaleo
Morti Jaleo é cantautora e viaxeira, e así percorreu Europa, e toda a península, nos seus últimos catro anos de xira. Agora presenta Sabvia interior, unha peza audiovisual rodada na despoboada Asturias Oriental e nas terras galegas da Fonsagrada e Negueira de Muñiz, nun canto ao retorno á terra e poñendo no seu valor os oficios que nos sosteñen.
Morti pon o foco no pouso infinito da cultura do feito á man, do poder do artesanal fronte a estes tempos presentes tan esaxeradamente dixitalizados e tan frecuentemente secuestrados polo poder enfermizo das pantallas. Tamén do importante de ter conciencia e crear comunidades conectadas coa terra e coa sabedoría máis popular e vernácula.
Sabvia interior fusiona pop, rock e bulerías flamencas nun exercicio que se torna notablemente contemporáneo e atemporal mentres o audiovisual homenaxea eses oficios que se conservan grazas ás persoas que apostan polo oficios tradicionais e todo nunha peza que combina harmoniosamente música, territorio e memoria colectiva, e onde cada plano celebra a riqueza natural e humana desta parte do noso territorio.
A música tamén pode -e debe- ser unha ferramenta humana e social para facernos reflexionar desde ese terririo da memoria que un país non pode perder se quere ter un futuro digno. Un proxecto que conta co apoio e a colaboración de concellos e colectivos locais comprometidos coa defensa da cultura rural e o patrimonio inmaterial e que xa podedes ver e gozar na súa canle de youtube.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»