A cidade escrita
Memoria e identidade a través dos rótulos
Judith R. Iglesias
Os rótulos comerciais non desaparecen de golpe. Primeiro perden unha letra; despois algo de cor e, finalmente, o po instálase como unha capa definitiva. Permanecen aí, suspendidos, mentres o establecemento baixa as súas persianas por última vez. A paisaxe urbana cambia sen facer ruído: unha tipografía pintada á man convive un tempo cun cartel de vinilo, igual que unha ferraxería de barrio fronte a unha franquicia; ata que un día xa non é así. E os rótulos? Golpes de memoria en fachadas sen nome.
Desde hai décadas, o desenvolvemento urbanístico trae consigo unha progresiva estandarización dos lugares que habitamos. Neste contexto, os letreiros «non son unicamente ferramentas de comunicación: son fragmentos de identidade, testemuños dunha forma de vida que se resiste a esvaecer», escriben Robert Willemse, Jorge Lens e Ana Cocho, autores da obra colectiva Os rótulos da nosa vida (Editorial Galaxia, 2025). Con máis de 600 pezas fotografadas por toda Galicia -entre letras pintadas, vidros dourados ou azulexos-, trátase dun arquivo visual que convida a observar o que tantas veces pasa desapercibido.
A medida que os espazos se adaptan a un consumo rápido e global, tenden a homoxeneizarse: aparecen os mesmos negocios, estética e usos, orientados a quen chega de paso máis que para quen habita. «Estamos a perder identidade colectiva», explica Jorge Lens, fotógrafo e profesor na Universidade de Vigo. «A arquitectura e o espazo urbano foron historicamente unha forma de narración: contaban quen eramos, como viviamos, que materiais tiñamos dispoñibles, que clima habitabamos e que valores compartiamos. Cando as cidades se enchen de tipoloxías repetidas, o lugar deixa de falar a súa propia lingua e pasa a usar un vocabulario importado, alleo á memoria».
Así, mentres o tecido social se converte en produto, os rótulos antigos funcionan como restos arqueolóxicos á intemperie: lembran oficios perdidos, apelidos familiares e a economía de proximidade que sostiña o barrio. Un caso «especialmente dramático» é o de Tipografía Regional, o establecemento da rúa Falperra de Vigo, que aparece na obra fotografado en 2008, 2011, 2021 e 2025 amosando o seu progresivo deterioro.
Con todo, cada vez existe unha maior conciencia arredor deste valor patrimonial. En 2020, creouse a Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico ante a ameaza que representan as dinámicas de turistificación e xentrificación. Agora, «cando un comercio cesa na súa actividade, o rótulo antigo non se destrúe, senón que se conserva. É algo que pasa cada vez con máis frecuencia», engade Lens como exemplo dunha «nova sensibilidade».
Agora ben, poderían chegar a ser considerados Bens de Interese Cultural (BIC)? En palabras do fotógrafo, «falamos dun patrimonio que tradicionalmente quedou fóra das categorías oficiais de protección». Ese é o principal obstáculo, alén de casos concretos como o do panel publicitario de Pedro Domecq (1926) na Porta do Sol de Vigo, que si está protexido. A meirande parte deles, «seguen sendo percibidos como elementos secundarios, fráxiles ou substituíbles». Ademais, «é tamén evidente que non todos precisarían dunha protección institucional. Determinar cales deben ser preservados e cales non, é unha tarefa complexa que exixiría o criterio dun comité de persoas expertas».
Os rótulos da nosa vida é unha «escolma dos letreiros máis salientables de Galicia», como o da Metalúrxica ou o de Modelos de París, entre Carral e a Porta do Sol. Reúne así o traballo individual dos seus tres autores, grazas á iniciativa do informático, deseñador e fotógrafo holandés, Robert Willemse.
Prescindido da autoría persoal de cada imaxe e baixo unha voz común, optan pola «fotografía directa, sen artificios, nin énfases estéticas, máis próxima ao rexistro que a interpretación». Desta forma, documentan unha Galicia en proceso de cambio, con pequenos golpes de memoria urbana a través da lente.
O rexistro do deterioro urbano
O caso do establecemento Tipografía Regional, que figura na portada de Os rótulos da nosa vida (Editorial Galaxia, 2025), «é unha clara metáfora do que está a suceder nas cidades dun xeito xeneralizado», sinala Jorge Lens, autor do proxecto xunto a Robert Willemse e a enxeñeira e arquitecta, Ana Cocho. «Xa non se trata da eliminación dos rótulos tradicionais, senón da desaparición e abandono dunha fisionomía de establecemento que identificaba as nosas rúas».
Falamos dun proceso de «transformación que se produce de xeito lento pero continuo». O cambio é silencioso e, pouco a pouco, faise notar na relación entre o comercio, o espazo urbano e a identidade dos barrios. «Hai que recordar que a memoria da cidade non se constrúe unicamente a partir dos grandes elementos patrimoniais, senón tamén das pezas pequenas e cotiás que, cando desaparecen, deixan un baleiro difícil de substituír», prosegue.
Por último, afirma que «a inclusión especial deste establecemento, a modo de epílogo, obedece tamén a unha chamada de atención cara á degradación do espazo da antiga panificadora, onde se atopa». Así, o deterioro do patrimonio industrial convértese no punto de partida para reflexionar sobre unha perda máis ampla: a dun tecido urbano que, ao abandonarse, arrastra tamén a memoria colectiva asociada a el.
