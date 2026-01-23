O avó galego de Roberto Bolaño
Apuntamentos para unha biografía futura
Iago Fernández
Se tivésemos que ensaiar o primeiro capítulo dunha biografía de Roberto Bolaño, poderiamos comezar dicindo que o seu avó paterno, Ricardo Bolaño Morán, naceu no concello de Becerreá (Lugo) contra 1878. De aí en diante, abondarían as conxecturas baseadas en artigos de xornais latinoamericanos, filtracións de numerosos coñecidos e entrevistas dadas polo seu neto.
Cóntase que Ricardo, de profesión garda civil, e o seu irmán Vicente, de profesión descoñecida, hipotecaron uns humildes bens familiares para facerse con algún diñeiro e, como tantos outros galegos de fin de século, marchar na procura de fortuna.
Cóntase que puxeron rumbo a América Central para traballar na construción da Canle de Panamá e que partiron nalgún momento entre 1903 e 1914, durante a segunda etapa da fábrica do famoso paso interoceánico. Cóntase que, posteriormente, conseguiron traballo nun buque con destino a Chile; que Vicente se despediu do seu irmán en Bos Aires e que Ricardo continuou ata o final da travesía, o porto de Concepción.
Cantos meses estiveron os Bolaño no mar? Pasaron apuros no golfo de Penas, onde as ondas son extremadamente altas e constantes e as treboadas, frecuentes? A dicir verdade, nin sequera se sabe cando desembarcou Ricardo en Concepción, pois, se atendemos aos testemuños familiares, só alcanzamos a deducir que o fixo no primeiro cuarto do século XX e que, obviamente, non lle deu por rexistrarse no viceconsulado do seu país de procedencia.
O que si se sabe é que, xa en terra firme, se instalou en Talcahuano. Alí coincidiu cunha ampla comunidade de expatriados españois e, mentres probaba sorte en distintos oficios, namorou de Eugenia del Pilar Carné Vice, con quen non tardaría en unirse en matrimonio.
Ás poucas semanas, a parella mudouse á comuna de Santa Bárbara para abrir un humilde restaurante, e alí pasaron os anos seguintes da súa vida e concibiron os seus tres primeiros fillos: Rafael, Isabel e Eugenia Hortensia.
De cantos anos de dita gozaron? Que fixeron cando os tempos afuracanados das vacas fracas petaron insistentemente na súa porta? O único que podemos concluír é que, nalgún momento, a parella botou o peche ao restaurante, colleu un carro de ferrocarril cara a cidade de Los Ángeles e reinvestiu canto tiña nunha pequena adega de viño. Desta vez, damos por feito que non lles debeu ir tan mal: axiña foron chegando Ricardo, Vicente, Valentín, León, Jaime e Josefina.
Campión de boxeo
Daquela numerosa prole, o fillo que máis nos interesa é León, nado en Los Ángeles en 1926. Co paso do tempo, converteuse en campión dos pesos pesados anxelinos e, máis adiante, conseguíu desentenderse do mundo do boxeo sen padecer secuelas nin alcoholismo, todo un fito se temos en conta as derivas doutras estrelas chilenas do ring como o Concón ou o Torito.
A esa altura, nunha das súas habituais andainas nocturnas por Santa Bárbara, tamén coñeceu a súa futura muller, Filia María Victoria Ávalos Flores. Logo do casamento, o máis verosímil é que se establecese coma camioneiro en previsión da chegada dos seus fillos: María Salomé, cuxos datos permanecen agochados, e Roberto Bolaño, nado en Santiago de Chile en 1953. Polo demais, seguíu a estala errante dos seus maiores e marchou coa família á seguinte comuna.
Nalgún momento da vida por vir, revelaríalle ao seu fillo que o avó Ricardo falecera catorce anos atrás. «E como morreu?», preguntaríalle, entón, o cativo. «Caeu do cabalo», responderíalle o vello campión de Los Ángeles. «Así sen máis». «Non; volvía da cidade con dous pavos colgados do cabalo; os pavos alborotáronse, o cabalo rinchou e teu avó deu coa cabeza nun penedo». «E ficou morto?». «Máis ou menos; morrer, morreu despois, xa na casa; primeiro volveu subir ao cabalo».
