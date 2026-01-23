Libros destacados da semana
VV. AA.
Contos de tránsito
Precariedade abafante
Fabio Rivas
«Acción, decisión, troco. Do caos, á orde; da mocidade, á madurez. Do futuro, ao presente. Da visión de que todo está por facer, á idea de que algo colleu camiño, tomou corpo.» Hai algo menos de dous anos, nestas mesmas páxinas escribía unhas palabras sobre O paso en falso, a primeira novela publicada por Abraham Pérez (Lugo, 1990) coa editorial Galaxia. Daquela, a obra parecérame máis interesante en idea que en execución, pois a grandes liñas as pretensións non acababan por coagular nos resultados esperados. Hoxe regreso ao autor co gallo da recente publicación d’A vida a arder, un libro de relatos que segue o camiño iniciado con esta primeira novela.
A pesar de que os nove relatos reunidos neste volume gozan de cadansúa autonomía, todos eles semellan restrinxirse a unha liña temática única: a precariedade, especialmente na xente moza, entendida xa non só como unha condición económica, senón tamén como un estado vital e emocional. Os personaxes móvense en espazos que axiña se coñecen como urbanos, marcados pola inestabilidade laboral, pola dificultade para establecer vínculos que permanezan firmes e por certa sensación de tránsito permanente que nunca chega a ser destino.
Resulta evidente que a vontade de Pérez é retratar un tempo que el mesmo viviu, se cadra na súa adolescencia, na primeira década deste século. E faino cunha prosa contida, ás veces mesmo fría, que busca máis o detemento contemplativo ca unha empatía directa. Esta escolla estilística funciona nalgún dos relatos —como o que dá título ao volume—, onde a distancia narrativa axuda a engadirlle peso ao baleiro e ao desarraigo; noutros —por exemplo «A fiestra de en fronte”—, en cambio, esta mesma contención deriva nunha uniformidade no ton que acaba por esgotar o interese do lectorado.
Así e todo, se ben cumpriría desfacerse, ou polo menos darlle unha volta, a algúns diálogos e descricións prescindibles que rachan coa feitura clásica do relato curto, o balance dos resultados é positivo e deixa na boca un sabor máis doce ca acedo.
Polo dito, A vida a arder confirma a Abraham Pérez como unha voz que ten consciencia do seu tempo e das súas feridas, cun universo temático ben delimitado e unha ollada recoñecible. Iso si, volve quedar a sensación de que o autor aínda deambula nun proceso de axuste entre ambición e forma, mais tamén a certeza de que ese camiño continúa a ofrecer indicios dun proxecto literario que merece ser seguido con tino.
Intensidade estoica
De fatalidades e fraxilidades
Xosé Feixó
Edipo e As Fenicias, obras de Séneca inspiradas no Edipo rei de Sófocles, publicadas en galego por Rinoceronte Editora, en tradución de Félix Boullosa, realmente boa, máis cunha brillante introdución e moi interesantes notas, son dúas traxedias que interpretan, cunha intensidade máis estoica que sentimental, o destino tráxico da casa de Tebas.
En As Fenicias, reconstrúe o conflito entre os fillos incestuosos de Edipo, Etéocles e Polinices, enleados na loita polo poder, que en realidade vén representar a desorde e degradación moral e política da cidade. É de salientar na obra a presenza dun coro feminino que observa angustiado o avance cara á total destrución, e a figura de Yocasta, nai dos enfrontados, cuxos esforzos pola súa reconciliación son inútiles. Trátase dun tema recorrente a través da historia, de actualidade tamén hoxe, de guerras fraticidas, corrupción e falta de capacidade de chegar a acordos, baixo o asombro do pobo espectador.
En Edipo o drama céntrase na figura do rei que, sen ser consciente do que fai, mata o pai e casa coa nai. Outro drama, outra traxedia. Psicoloxía, sentimentos de culpa, medo e procura da verdade no medio da peste que asola Tebas, metáfora da contaminación moral que representa o protagonista.
As dúas obras, impregnadas de fatalidade, mergúllannos en reflexións sobre o poder, a culpa, a fatalidade e a fraxilidade humana, que sempre compensa ler.
Harmónica combinación
No eterno retorno
María Navarro
A través dos conceptos de grande e pequena argallan Arianna Squilloni e Raquel Catalina -isto é, escritora e ilustradora- o volume merecedor do XVIII Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados concedido no 2025 e do que o xurado destacou a harmónica combinación entre texto e imaxe e as múltiples lecturas que se poden facer da historia que contan.
Percorremos con Natalia o camiño de ida e volta real e ficcionado, cando medra e se fai grande e cando a vida chega a súa fin e mingua voltando cáseque ao punto de partida, sostendo, así, a filosofía do eterno retorno no que o tempo e os eventos do universo non son lineais senón que se repiten, como dícía Friedrich Nietzsche, nun ciclo infinito e é que, despois de facer cousas apaixonantes, muda a perspectiva da realidade e a protagonista precisa alixeirar a súa mochila polo que procura acubillo naquilo que lleu sosego nos primeiros anos da súa vida.
Deixa a cidade polo campo e comproba como todo o que a rodea cobra as dimensións axeitadas á súa condición actual e iso achégalle unha percepción do mundo fascinante que é aproveitada por outros individuos para comezar de novo, desta vez coa arte polo medio como elemento capaz de interpretar a realidade.
As ilustracións implementan as palabras da mesma forma que os silencios actúan como potentes catalizadores da atención do público que se verá, sen dúbida, atrapado pola maxia da rica experiencia narrativa e comunicativa.
Cara ao abismo
Fantasía sentimental
Pilar Ponte
Sentimento de identificación con algo ou alguén; esta é a definición de empatía de buscármola nun dicionario e vai ser neste concepto onde se mergulle o actor, director teatral, dramaturgo e docente Fernando Dacosta na súa obra Empatías publicada por Laiovento. A través de doce pezas independentes que levan o mesmo nome o autor vai adentrarse na exploración deste sentimento que chega a desembocar en realidades diferentes.
A estrutura do libro é ben singular, cada unha das pezas componse dun aforismo, que ben nos podería estar adiantando cal vai ser o resultado desa viaxe literaria, e a continuación un texto en prosa ou verso. A través desta composición o ourensán preséntanos uns personaxes que se van atopar, na maioría dos casos, cunha realidade chocante e inesperada (tamén para a persoa lectora) e noutros, unha outra realidade na que desemboca a (falta de) empatía.
Un mozo de extrema dereita, lacazán, vividor, cuxa maior preocupación é levar perfecta a raia do pelo, esperta convertido na súa antítese; un camioneiro realiza unha viaxe de pracer que se converte nunha aventura cargada de violencia; un crego acolle en confesión varias persoas ás que lles amosa a falta de empatía; un individuo que na súa vida persoal sofre a indiferenza e mesmo a burla da muller, nai e amigos proxecta esta frustración noutros... son algúns exemplos das tramas das que imos gozar coa lectura desta obra. Relatos que se converten en pseudofantásticos segundo van transcorrendo e que sempre gardan ese estralo de sorpresa.
Finalmente, hai nestes textos dramatizables unha lectura crítica na observación da falta de empatía ou do medo a exercela en temas como a inmigración, a violencia de xénero ou a loita social que non nos vai deixar indiferentes.
