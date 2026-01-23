O artista total
Memoria de Almada Negreiros
José Sobral de Almada Negreiros (São Tomé, 7 de abril de 1893 – Lisboa, 15 de xuño de 1970) é unha das figuras máis destacadas da cultura portuguesa do século XX, autor dun legado sen igual nas artes plásticas e na narrativa. Escritor dunha gran variedade de xéneros (poesía, novelas, ensaios, obras de teatro, manifestos artísticos e políticos), foi tamén debuxante, pintor, coreógrafo, bailarín e deseñador de vestiario. Innovador e polifacético, é unha referencia esencial da arte e a literatura non só lusa, senón tamén europea.
Fillo dun administrador colonial e dunha nai que morreu cando el era neno, regresou axiña a Portugal e formouse en Lisboa, onde estudou na Escola Internacional e, máis tarde, na Escola de Belas-Artes, aínda que a súa verdadeira educación foi, como a de tantos modernistas, autodidacta e entusiasta.
Tocou todos os xéneros porque entendía a arte como un territorio sen límites para explorar. Polo demais, o seu nome quedou unido para sempre ao modernismo portugués, en particular ao grupo da revista Orpheu (1915), onde coincidiu con Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Se Pessoa exploraba o «eu «ata desdobralo en heterónimos, Almada Negreiros foi o gran provocador do movemento, no que contribuirá activamente a romper estética e socialmente cun pasado que consideraba inmobilista.
En 1917 publicou o «Manifesto Anti-Dantas», un texto satírico e feroz contra o dramaturgo Júlio Dantas, convertido por Almada en símbolo de todo o reseso e académico. En realidade, foron catro os seus «Manifestos» nos que denunciaba a arte obsoleta do pasado e animaba a interesarse pola modernidade.
A súa obra literaria é extensa e variada, do mesmo xeito que a súa significativa produción artística. Destacan A Engomadeira (1917), relato breve de ton irónico e moderno; Nome de Guerra (escrita nos anos vinte, publicada en 1938), unha novela singular sobre a identidade, a aprendizaxe e a impostura social; e unha abundante prosa ensaística e fragmentaria onde reflexiona sobre a arte, o xenio ou o país, entre moitos outros temas.
Durante os anos vinte viviu en París e Madrid, onde entrou en contacto coas vangardas europeas. Esa experiencia ampliou o seu horizonte estético e reforzou a súa convicción de que a arte debía romper estereotipos. Ao seu regreso a Lisboa, Almada Negreiros implicouse intensamente en proxectos públicos: murais, frescos, vidreiras, paneis decorativos. A súa pegada é visible en espazos emblemáticos como a estación marítima de Alcântara ou a Fundação Gulbenkian, entre moitos outros lugares.
Aquí aparece un dos paradoxos máis comentados da súa traxectoria: o vangardista irreverente acabou colaborando con encargos oficiais. Nunca foi un disidente político en sentido estrito, pero tampouco un artista dócil. Defendeu sempre a súa independencia creativa, convencido de que a arte estaba por enriba dos réximes. Os modernistas apostaban por unha arte sen barreiras, sen divisións, onde as técnicas se cruzaban en procura de algo novo. Almada sempre se presentou como «apolítico», cultivando un distanciamento que levou aos poderes institucionais a consideralo un outsider, aínda que parte da súa obra foi encargada por arquitectos e enxeñeiros do Estado Novo (1926-1974), como Duarte Pacheco ou Pardal Monteiro. Resistente á súa maneira, o mestre fixo dese distanciamento o terreo onde puido desenvolver sen restricións a súa enerxía, baseada nun estilo propio fóra dos canons.
As súas creacións foron expostas en numerosas ocasións, a maior delas a antolóxica na Fundación Calouste Gulbenkian con motivo do 120 aniversario do seu nacemento. Foron 400 obras que destacaron a enorme variedade do seu legado. Pintura, cerámica, mosaico, vitral, debuxo, caricatura, escenografía, cinema, teatro, novela, poesía, ensaio, dramaturxia ou baile foron os «instrumentos» cos que o mestre compuxo a súa extraordinaria «partitura».
«Fulgurante dispersión artística»
O sorprendente eclecticismo de Almada Negreiros foi cualificado na súa época de «fulgurante dispersión artística». Non é casualidade que, dous anos antes de morrer, aos seus 75 outonos, asinase para a Fundación Gulbenkian un mural titulado Empezar. Máis que o título dunha nova obra, revela a actitude ante a vida do intrépido modernista portugués, tamén figura destacada da corrente futurista que postulaba a ruptura co pasado e o amor pola tecnoloxía e pola xeometría.
A súa obra está por toda Lisboa, en especial os grandes murais da estación marítima de Alcântara, que representan escenas da vida portuguesa. Son traballos monumentais e cheos de movemento nos que o artista combina modernidade formal cun discurso simbólico. Tamén na Rocha do Conde de Óbidos, na fundación Gulbenkian, no museo do Chiado ou no teatro nacional Dona Maria II.
Durante o período que viviu en España conviviu co poeta García Lorca, o cineasta Luís Buñuel, e coñeceu ao teórico do futurismo Marinetti. Neste paso deixou obra na Cidade Universitaria de Madrid e asinou a decoración dos cinema-teatros San Carlos, Barceló e do Teatro Muñoz Seca.
