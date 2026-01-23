Movemento e cor
As estampas de circo de Léger e Seoane
Até o 30 de xaneiro pódese contemplar na Fundación Luís Seoane a exposición Movemento e cor. Estampas de circo de Fernand Léger e Luís Seoane, que reúne unha escolma de litografías pertencentes a Cirque, o libro de artista realizado por Fernand Léger en 1950 e publicado por Les Éditions Verve de París; e as serigrafías incluídas no cartafol 7 estampas de circo de Luís Seoane, publicada en 1979 por Ediciones La Garza de Buenos Aires.
A orixe do ábum de gravados de Léger está en 1950 cando o crítico de arte e editor Tériade, responsábel de Les Éditions Verve, lle encomenda a Fernand Léger un libro sobre o circo. O artista, que xa utilizara con anterioridade este tema na súa obra, realiza unha serie de gouaches en cor, debuxos en branco e negro e textos caligrafiados en que envorca os seus recordos e o seu pensamento estético. O resultado é un libro de artista único, unha metáfora sobre a vida, a beleza, a arte, a cor, a forma e o seu significado, inspirado nas funcións do célebre circo Medrano de Montmartre que Léger frecuentaba en compañía de amigos como Guillaume Apollinaire ou Blaise Cendrars.
O circo é o punto de partida dun diálogo entre dous creadores con visións ben semellantes a respecto da práctica artística e da función da arte. Fernand Léger foi unha das principais influencias no traballo de Luís Seoane, nomeadamente no que respecta á súa obra mural. Ambos compartían a crenza na capacidade transformadora da cor e no concepto de integración das artes.
A visión comparada dos dous artistas permite percibir como Luís Seoane ensaia e investiga sobre a relación entre a superficie coloreada e a liña, problema que fora fundamental en artistas como Picasso, Le Corbusier e de xeito especial en Fernand Léger. A independencia da superficie de cor con relación á contorna constátase nos trazos negros que estruturan os corpos nas figuras de Seoane cada vez de xeito máis evidente desde finais dos cincuenta.
Por este vieiro o artista chega á abstracción porque nesta altura a angueira de Seoane tamén afonda en aspectos da pintura entendida como proceso autónomo, autorreferenciado e lexíbel desde leis propias, no ronsel dalgunhas das fórmulas das vangardas históricas. O artista traballa seguindo unha orientación que ten un dos fundamentos no cubismo, aínda que de ningún xeito Seoane funciona mimeticamente a respecto desta corrente, xa histórica na altura en que desenvolve o seu labor o noso pintor. Neste sentido, os gravados e as pinturas de Seoane son tamén debedores dos logros da súa plástica dos corenta e dos cincuenta, unha visión enriquecida pola súa experiencia sintética de ilustrador, deseñador e muralista.
Síntese vangardista
O resultado obtido por Seoane a partir de comezos dos cincuenta é unha singular síntese dalgúns dos logros da vangarda histórica (Picasso, Matisse, Léger, o Le Corbusier pintor...) que se poñen en relación coa tradición galega (arte popular, arte medieval) e coa experiencia síntetica realizada polo artista nos deseños de libros e revistas. Neste sentido, son ben claras as palabras do propio Seoane, que quixo situar a súa obra neste contexto sintético e planimétrico. Así afirmaba en 1972 nunha entrevista para a revista arxentina Dinners: «Me han considerado un precursor de pop. Seguramente por los tonos planos. Cuando era joven «los consagrados» me decían «afichista». Quizá les faltaba información. No sabían lo que entonces hacía Léger en Europa».
Estes aspectos e a relación con artistas como Léger é ben perceptíbel na presente exposición que mostra 51 litografías incluídas na publicación de Fernand Léger, 34 en cor e 17 en branco e negro. Xunto a elas, expóñense as serigrafías realizadas en 1974 por Luís Seoane para o álbum 7 estampas de circo, publicado tras o falecemento do artista en 1979 nunha edición numerada e asinada pola súa viúva, María Elvira Fernández López.
