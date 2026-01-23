Crónica editorial de noso
No bicentenario de Manuel Soto Freire
O inicio literario dos Murguía de Castro (Manuel e Rosalía) sitúase na vila «del oso y el madroño». Coñecéranse en Santiago, nos ambientes d´El Liceo de la Juventud, con sede en Santo Agostiño que, á súa vez, era onde residía Rosalía canda a nai en condicións adversas de penuria e escaseza.
Murguía marcha a Madrid como estudante de Farmacia pero axiña se entrega ás letras co fin de fundar un país. Rosalía chegaría despois, primavera de 1856, cos seus familiares Lugín Castro. El comeza a publicar novelas por entregas na prensa progresista; ela escribe poemas que tomarán forma libresca en La flor (1857). E tan lonxe da patria escribiu os primeirísimos versos en galego, segundo confesión do seu home: «Tendría entonces 20 años».
En San Idelfonso (barrio de Malasaña) casan en voda clandestina cunha Rosalía encinta. No interior da igrexa unha placa en galego conmemora o feito. O embarazo lévaos a Galiza onde nace Alejandra. O nome escollérono en homenaxe ao padriño, o vigués Alejandro Chao, futuro editor de Follas novas, entre outras proteccións outorgadas aos Murguía de Castro.
Unha vez asentados na terra-nai, en préstamo de Rof Carballo, continúan a actividade letrada. Os Chao montaran na rúa Real (Vigo) unha imprenta a cargo de Juan Compañel e un xornal que tivo dous títulos: La Oliva e El Miño. Nesta tipografía a brillante parella publicaría varias das súas obras como Diccionario de escritores gallegos (1862), no caso del; La hija del mar (1859) e Cantares gallegos (1863), no caso dela.
Compañel, cuxo nome brilla na entrada da biblioteca municipal (adoito malchamada Penzol, que en realidade está no antigo concello sito entre as prazas da Princesa e Constitución), sentirá o alento censor dos executivos conservadores. Multas, ameazas e incluso prisión. Os recursos minguaron.
Pola contra, os Murguía de Castro producían textos e máis textos para o frolecer rexurdimentista. Os escritos chegaron ao público grazas a un novo impresor, Manuel Soto Freire. Naceu hai dous séculos na latina Lugo onde se formou comezando dende abaixo, como caixista que é oficio hoxe extinto. Esa aprendizaxe, unida a certa intuición mercantil, levouno a montar unha imprenta viable. A publicación do boletín provincial e literatura relixiosa, ligada á catedral de Lugo coa súa virxe dos ollos grandes e peito que fóra louvada por Afonso X, aseguraron a fonte de ingresos.
Soto Freire gañouse un posto cimeiro na crónica editorial da cultura galega. Imprimiu os dous tomos inaugurais da Historia de Galicia (1865-66), de Murguía; El caballero de las botas azules (1867), de Rosalía; Reseña de la historia natural de Galicia (1866), de López Seoane; ou Gramática gallega (1868), de Saco Arce. A súa sona medrou cos populares Calendarios de Galicia e Almanaques, de grande éxito, onde o galego é lingua presente. O propio Soto deixounos o estudo La imprenta en Galicia, referencia informativa pra coñecermos as orixes impresoras do Rexurdimento.
Un episodio rosaliano descoñecido sucede con Soto Freire. O anuncio da publicación dun relato seu (El Codio, 1864) alporizou os seminaristas de Lugo, sabedores dos ataques que lles brindaba a autora dos Cantares. A reacción tomou forma de ameaza cumprida cando guindaron pedras contra o establecemento impresor. Obxectivo cumprido: o relato soterrouse. Non se publicaría xamais.
O lucense cederá o negocio para entregarse no crepúsculo vital á súa Casa Grande de Goián, supé de Ferreira de Pantón, e aló falece en 1897. A súa tarefa impresora deulle lugar na memoria literaria da nosa terra. Que curioso que o destino unise os dous grandes impresores do Rexurdimento (canda Martínez Salazar) por unha coincidencia e mínima liorta nominativa. Compañel fundara El Miño en Vigo cando con igual título fixera o mesmo Soto Freire en Lugo. O segundo cedeu deixando o cabezallo como La Aurora del Miño, o primeiro periódico provincialista da querida Lugo.
