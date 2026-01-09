Milenio de pedra e fe
Santa María de Mezonzo, emblema do románico rural galego, foi declarado Monumento Histórico-Artístico o 3 de xuño de 1931
Construída nun punto coñecido localmente como O Priorado, no concello coruñés de Vilasantar, a igrexa de Santa María de Mezonzo é o último vestixio visible do antigo mosteiro que houbo no lugar, un centro relixioso cuxa historia se remonta a máis de mil anos e que soubo resistir o paso do tempo. O templo foi declarado Monumento Histórico-Artístico o 3 de xuño de 1931. A paraxe rodeada de verdes e campos ondulados regados polo río Tambre aumenta o engado centenario das súas pedras.
Aínda que hai indicios arqueolóxicos -como capiteis reutilizados que poderían datar dos séculos VI ou VII- que suxiren a existencia dun lugar sacro en Mezonzo desde época suevo-visigoda, os documentos máis fiables sitúan a fundación do mosteiro benedictino como unha institución formal ao redor do ano 930 baixo o abade Reterico, cando hai referencia histórica da doazón á realeza da comunidade monástica.
Orixinalmente foi un cenobio «dúplice»; é dicir, albergaba comunidades masculina e feminina baixo a mesma regra, práctica habitual nalgúns mosteiros altomedievais. No ano 958 convértese en filial da abadía de Sobrado dos Monxes, permanecendo baixo a súa xurisdición durante toda a Idade Media ata que, en tempos dos Reis Católicos, e xa con monxes do Císter, pasa a depender de San Martiño Pinario.
A igrexa é de gran tamaño, harmónica na súa construción e con numerosos elementos románicos, aínda que con trazos dun gótico incipiente que se aprecia nalgúns arcos apuntados interiores. A planta é basilical, con tres naves e tres ábsidas semicirculares que se abren á paisaxe verde de Vilasantar. O uso de granito local e mais a profusión de contrafortes robustos danlle un carácter sólido, mentres que as aberturas e un rosetón lobulado achegan equilibrio e serenidade á composición.
Do seu pasado suevo-visigodo ou prerrománico quedan restos reutilizados en elementos como columnas de mármore ou capiteis, incorporados á construción medieval posterior. Esta mestura de épocas e estilos fai que o templo sexa unha testemuña singular das transformacións da arte en Galicia.
Unha das figuras máis destacadas relacionadas con este cenobio é San Pedro de Mezonzo (c. 930–1003), nacido na próxima localidade de Curtis e formado na propia comunidade. Tras ordenarse sacerdote, foi elixido abade de Sobrado dos Monxes e chegou posteriormente a ser bispo de Iria Flavia e Compostela, cargos de relevancia na España medieval. A el atribúeselle, entre outras achegas espirituais, a difusión da oración «Salve Regina» no ámbito litúrxico.
Como tantos outros cenobios europeos, Mezonzo sufriu un lento declive a partir do século XV. Co paso dos séculos, as dependencias monásticas caeron en ruínas; só a igrexa sobreviviu de forma íntegra. No interior, as capelas cóbrense cunha bóveda de cuarto de esfera, e cunha bóveda de canón apuntada no tramo recto que as antecede. Na nave, a iluminación realízase a través do rosetón que se atopa na ábsida maior e de nove xanelas.
Hoxe en día a igrexa funciona como parroquia e é un emblema do románico rural galego. Coroa un pequeno promontorio ao redor do cal se estenden os vales que conectan visualmente co Tambre, que corre non moi lonxe, ao sur. Os monxes elixiron o lugar tanto pola calma que emana como pola proximidade á auga, ademais da fertilidade do chan, elementos clave para a vida comunitaria do mosteiro.
Xusto detrás da igrexa álzase un fermoso cruceiro e moi preto poden verse outros elementos de valor patrimonial como o Pazo de Mende, construción señorial con escudo heráldico na súa fachada, e o santuario de Nosa Señora de Laxe, na parroquia de San Martiño de Armental, cuxa orixe se remonta ao século VI. Segundo a lenda, sobre un penedo apareceu unha imaxe de pedra da Virxe. As augas da contorna, procedentes das fontes da nosa Señora e de Santa Irene, son consideradas como milagrosas pola tradición popular.
Memorias dun batán
Ao redor da igrexa de Santa María de Mezonzo desprégase unha contorna rural rica en patrimonio e paisaxe. As aldeas e núcleos de Orros, Foro ou Ru manteñen a esencia da vida tradicional e nas proximidades sitúanse tamén lugares de grande interese etnográfico como o batán que leva o mesmo nome que a parroquia e o conxunto de muíños que o acompañan, ademais dun serradoiro.
A historia do batán está vencellada ao mosteiro de Mezonzo e crese que foron os propios monxes os que o construíron, de ser así sería un dos máis antigos da península. Estivo en funcionamento ata o ano 1954.
Desde o lugar existe un roteiro que percorre estes vellos enxeños hidráulicosxunto ao río Gándaras, con fervenzas integradas na paisaxe natural. No traxecto é posible visitar un total de vinte e dous muíños hidráulicos, con diferentes estados de conservación. Preto hai unha fervenza de quince metros de altura.
Outro dos atractivos desta senda son Os Pasos da Vella, unhas rochas grandes no medio do río que antigamente permitían cruzar dunha beira a outra. Á área -PRG 195- abarca dende o nacemento do afluente ata a súa desembocadura no Tambre
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»