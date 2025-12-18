Ecos da Torre de Barro
Un pazo barroco en San Cibrán de Ribarteme
A primeira ollada da fachada principal da Torre de Barro abonda para entender que este edificio nobre quixo ser máis que unha simple casa: buscou ser un símbolo. Orientada cara o val do río Termes —tributario do Miño— aquí a auga vai na procura da Ponte da Senra sen pedir permiso.
O pazo, coñecido tamén coma Torre de Sequeiros, ten planta en forma de U e dous andares. A maiores conta cun hórreo de catro claros de tipoloxía mixta, así coma un pombal con planta de ferradura e cantaría impecable, pero seriamente danado. No mesmo estado de conservación está o portalón monumental da casa que xa perdeu a cruz que se erguía sobre a peaña que aínda o coroa.
A construción do bloque principal do pazo, de perpiaño ben traballado, revela a man experta dos canteiros que durante os séculos XVII e XVIII levantaron casas fortes coma esta por toda Galicia. Cada bloque fala dunha época en que a pedra era arquitectura, pero tamén era prestixio, memoria e fronteira social. Canto ás ventás —seis ocos rectangulares que rompen o silencio da parede— xa non conservan carpintarías nin vidros. Agora son marcos baleiros, ollos escuros que miran o exterior sen pestanexar. Cada un deles aparece superado por un trabatel que amplifica a entrada de luz natural nas estancias interiores.
O frontis esténdese como unha longa páxina de historia escrita en granito. Nel, o elemento que máis chama a atención é o balcón voado, situado no eixe de simetría, unha pequena xoia arquitectónica. Sostido por catro potentes ménsulas barrocas, semella unha plataforma desde a que un día se contemplaron leiras, camiños ou visitantes que chegaban ao pazo. A varanda, seguramente de ferro forxado, desapareceu hai tempo; pero o que queda é suficiente para imaxinar conversas ao solpor, cos tres Ribartemes ao fondo.
A fachada suroeste é sinxela, austera, fiel ao carácter das casas fidalgas galegas. Porén, entre os seus silencios, percíbese un pasado de importancia local. Non hai exceso decorativo, só a elocuencia da pedra e a precisión da súa orde. As fiadas horizontais rematan en altura nun preciso beiril moldurado e voado que coroa o frontispicio con elegancia e precisión xeométrica. Xa no andar terreo, este ábrese ao exterior por medio de estreitas bufardas verticais de arestas achafranadas que evidencian a súa función coma cortes para o gando. O seu uso coma fornecedor de estrume para os campos, alimento (leite e carne) e calefacción animal, non precisaba de moita luz solar. O mesmo acontece co lagar, que se sitúa nun dos corpos laterais.
Nunha imaxe do pazo publicada por Álvarez Limeses en 1936, advírtese un torreón destacado en altura —hoxe esborrallado—no ángulo sueste do edificio. Nestas arquitecturas residenciais a torre funcionaba máis como símbolo de poder e memoria da nobreza que unha estrutura práctica de defensa. A escasa calidade da plementería utilizada nos seus muros explica a súa perda, que aconteceu nun momento indeterminado do século XX.
A liñaxe dos Gil de Araújo, que estudou Crespo Pozo (1958), escribiu o seu propio capítulo da historia desta casa forte de Ribarteme. No comezo desta saga, alá polo s. XVII, temos a Don Baltasar Gil de Araújo e a súa dona Inés de Vilar. Ao parecer, foi o seu bisneto, Alonso Gil de Araújo, quen reedificou «esta torre y casa» en 1732, ano no que a Real Chancelería de Valladolid lle recoñeceu a fidalguía, o que concorda coa lectura tipolóxica dos muros, que evidencian dúas etapas construtivas ben diferenciadas.
Liñaxe, poder e privilexio
O escudo que preside a fachada norte, labrada entre os séculos XVII e XVIII, é unha auténtica «tarxeta de visita» en pedra, cando as familias fidalgas galegas deixaban a súa marca na arquitectura con orgullo aristocrático e un refinado gusto barroco.Sobre este brasón sen cuartelar, un casco de cabaleiro mira cara á dereita, coroado por un penacho de grandes plumas que se abre coma un abano. Ao seu redor, unha moldura de follas e volutas enmarca o conxunto cun aire señorial.
No interior do escudo, tres símbolos contan a historia dunha liñaxe: A Cruz de Calatrava, elegante e decorada con flores de lis nos seus extremos. Debaixo dela, tres vieiras que a vinculan á casa de Salvaterra. No centro unha árbore, probablemente un piñeiro, símbolo de fortaleza e arraigo elixido pola liñaxe dos Gil. Á dereita, unha torre medieval de dous andares que recorda o poder defensivo, símbolo dos Araújo.
O resultado é un escudo que non só identifica un pazo, senón unha memoria familiar, un tempo histórico e unha maneira de entender o mundo estamental a través destes símbolos de liñaxe, poder e privilexio.
