Orgullo do Leste
Pervivencias e nostalxia da RDA
Resulta habitual a nostalxia dunha terra que foi e que, por guerras normalmente, pasou a outro Estado. Así, se un deambula devagar pola Via Sauro de Cormons, na provincia de Gorizia (Friul), atopará o local da Società Cormonese Austria. A súa principal función é preservar a memoria da súa secular pertenza ao Imperio Austro-Húngaro ata 1918 e dos caídos na Primeira Guerra Mundial.
Foron moitos os territorios que cambiaron de fronteiras despois daquela contenda, como tamén sucedeu en 1945 con movementos de poboación ou non. Sen profundar na historia, foi o caso dos xudeus expulsados en 1492 (que conservaron as chaves das súas casas) ou dos cataláns do Rosellón que polo Tratado dos Pireneos (1659) e sen moverse de casa pasaron a seren franceses.
Unha nostalxia que tamén senten aqueloutros que pola razón que sexa, deben de marchar de cadansúa terra na procura dun futuro mellor: é o caso de emigrantes e exiliados. Distinta situación á daqueles que marcharon da súa metrópole a unha zona de colonización que pasou a formar parte plenamente da primeira, polo cal non había diminución de dereitos civís. Tras dúas xeracións, para os metropolitanos nacidos na colonia esta era a súa terra como se fose o máis natural do mundo. Ou incluso en menos tempo, como foi o caso de Alxeria durante a loita pola independencia: cando os pied-noirs marcharon a Francia sentiron nostalxia daquela terra que era súa. Un sentimento que incluso afectou a perdedores da guerra española e refuxiados (moitos deles valencianos), apenas vinte anos despois da súa chegada.
Ou o caso dos portugueses que tiveron que marchar das colonias, nomeadamente Angola e Mozambique. Moitos non coñeceran o Portugal continental e non entendían por que tiñan que regresar e menos aínda que fose a metrópole, despois da Revolución de Abril, quen concedese ás colonias a independencia que os forzaba a marchar.
Pero hai unha nostalxia que se pode producir sen partir da terra que se habita nin do marco político que a contén. É a que senten moitos mozos alemáns do leste (Ostdeutsche), dos lander que formaran a antiga RDA trinta e cinco anos despois da reunificación. Un orgullo que non sempre se traduce nunha adhesión á dereita populista AfD.
Estes mozos, xa nacidos anos despois da caída do muro de Berlín, non senten a nostalxia do pasado comunista (a chamada Ostalgie) senón dunhas terras que desde 1989 senten a arrogancia e mais a condescendencia dos wessies, os alemáns da antiga RFA. Malia a reunificación, os do leste seguen a ter un nivel de vida inferior e apenas dispoñen de patrimonio familiar, imposibilitados de forxalo nos anos de réxime comunista. A resposta son as mensaxes sinxelas de AfD que calan facilmente entre a mocidade.
Hai, con independencia das opcións políticas, unha vontade de identidade de seu no marco da nova RFA. Procuran que sexa sen connotacións negativas pero os fillos e os netos dos cidadáns da RDA aínda aturan costumes herdados, como non falar tanto, debater doutra maneira, sinalan politólogas como Nora Zabel.
Cómpre non esquecer que as terras ao leste do río Elba foron o núcleo de Prusia, o reino que ergueu o Segundo Imperio Xermánico en 1871. Daquela, a aristocracia terratenente (junkers) pasou a sentirse menos prusiana e más alemá. Prusia foi o paradigma da disciplina xermánica, continuada -malia o período de Weimar- durante o III Reich. A fundación da RDA instaurou o comunismo prusiano, é dicir unha disciplina dobre. Sen esquecer que as terras alemás que quedaron en fronteira coa Polonia expandida acolleron boa parte dos «alemáns étnicos» expulsados que habitaban maioritariamente rexións como Silesia e Pomerania. Vítimas dunha auténtica limpeza étnica en 1945, conservaron o orgullo de seren alemáns, aínda que fose nun réxime comunista.
