«Arranhando sempre»
Memoria de Fialho de Almeida
Trátase dun dos grandes prosistas portugueses do século XIX, pouco coñecido en España a pesar de que a súa produción literaria non é en absoluto exigua e que algunhas das súas obras foron traducidas ao castelán. José Valentim Fialho de Almeida (Vila de Frades, Vidigueira, 7 de maio de 1857 — Cuba, Alentejo, 4 de marzo de 1911) foi soado pola súa crítica mordaz e a súa ironía incisiva, que aplicaba á sociedade da súa época, á política, á Igrexa e ao mundo universitario, combinando agudeza satírica cunha profunda sensibilidade e beleza estética nas súas descricións, especialmente cando se trataba da súa terra natal. Cando se achega o 115 aniversario da súa morte, cabe lembrar o médico que apenas exerceu e o prosista que legou algunhas das mellores crónicas finiseculares.
Nacido nunha familia humilde -o seu pai era mestre-, Fialho chegou a Lisboa neno, pasou polo Colégio Europeu e, a pesar das estreitezas económicas que o obrigaron a traballar desde adolescente nunha farmacia, terminou por graduarse na Escola Médico-Cirúrgica en 1885. Con todo, a práctica médica non acendeu o seu ánimo: a agulla da crítica social e a pluma xornalística resultáronlle máis firmes que o bisturí e, rapidamente, a súa vida pública quedou marcada por unha intensa dedicación á prensa e á literatura.
A traxectoria literaria de Fialho é plural: empezou publicando contos e moi cedo consolidou un puñado de libros que serían a súa tarxeta de identidade -A Cidade do Vício (1882), Lisboa Galante (1890), Os Gatos (1889–1894), Vida Irónica (1892) e O País das Uvas (1893)- obras onde alterna a anécdota, a crónica urbana e a sátira social cunha voz que ás veces coquetea co naturalismo, outras co decadentismo ou o ton simbolista. De Os Gatos procede o seu emblema: a ironía felina, o crítico que miaña e rabuña; foi tamén autor de seccións periódicas, folletins e libelos que lle granxearon fama e inimizades por igual.
Xornalista militante e polemista, Fialho non esquivou a controversia política: mostrou posicións anticlericais e de marcado estilo republicano en artigos que bulían de sarcasmo. Pero o seu valor máis perdurable foi literario: trouxo á prosa portuguesa unha mirada urbana e costumista que diseccionou modas e hipocrisías. Foi tamén o primeiro gran cronista que levou a xeografía humana do Alentejo á literatura, devolvendo á súa rexión natal -as súas paisaxes, oficios e esforzos- unha linguaxe propia que despois outros escritores recuperarían.
En 1893, aos 36 anos, casou con Emília Augusta García Pego (1861-1894), natural da vila alentejana de Cuba, pero de ascendencia española, xa que o seu pai, Firmino García Pego, nacera en Villanueva de los Castillejos (Huelva). Tuberculosa, Emilia falecería ao ano seguinte, sen descendencia e deixando a Fialho de Almeida como herdeiro.
Aínda que algo máis novo, este radical antiburgués pertenceu á órbita de Eça de Queiroz, Anthero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro ou Ramalho Ortigão. Alguén dixo del que, máis que escribir, pintaba, o que resume o preciosismo da súa pluma.
Fialho viviu os derradeiros anos da súa vida en Cuba, onde faleceu e onde se atopa sepulto. A figura do gato aparece sobre o seu panteón, título que mantivo como caderno periódico durante varios anos, ao estilo de As Farpas, de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Foi en 1889 cando o editor portuense Alcino Aranha lle propuxo unha crónica mensual da vida portuguesa, publicándose en agosto dese mesmo ano a primeira. Dado o seu éxito, pasaría a ser semanal. A colección de artigos abarca ata o 25 de xaneiro de 1894, en que se publica o último. «Miando pouco, arranhando sempre e não temendo nunca», era o sinal de identidade desas crónicas que aparecen inscritas na tumba do cemiterio de Cuba. O municipio luso onde viviu e morreu aprobou en 2016 o proxecto de recualificación da súa casa en museo.
O legado da outra Cuba
A Cuba portuguesa está chea de curiosidades. Din que nesta pequena vila do Alentejo, Cristovo Colombo era o fillo ilexítimo dun nobre luso que chegou a Castela fuxindo do rei Xoán II. O certo é que o descubridor conta cun monumento en chan lusitano, unha estatua de 2,5 metros de altura que descansa sobre un gran pedestal de granito. A praza de Cristovão Colon sitúase no centro desta vila, berce doutras figuras como Frei Domingos de Cuba, discípulo de Santo Domingo de Guzmán, ou Diogo Dias Melgaço, músico do século XVII que alcanzaría certa notoriedade como mestre da catedral de Évora.
A Cuba está ligado Fialho de Almeida, que desde 2019 ten museo na localidade. Nas páxinas dalgúns dos seus libros pululan figuras, lendas, historias e paisaxes relacionados co vivir das xentes desta vila alentejana situada a 60 quilómetros da cidade de Évora.
Ademais do museo de Fialho, o convento do Carmo, a ermida de San Pedro, a igrexa de Nossa Senhora da Conceição da Rocha ou o templo de San Sebastião son só algunhas das construcións do amplo legado patrimonial co que conta o municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido