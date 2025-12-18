Con máscara e compás
Maruja Mallo: a arte como construción do eu
O Museo Reina Sofía de Madrid presenta, so o título de Máscara y compás, unha moi completa e atractiva visión de conxunto da obra da pintora galega Maruja Mallo (1902-1995). Nacida en Viveiro, vive de nena en Corcubión e Tui e despois en Avilés. Entre 1922 e 1926 estuda na Academia de San Fernando de Madrid. En 1926 consegue unha bolsa da Deputación de Lugo e en 1927 comeza a colaborar na Revista de Occidente e realiza a súa primeira exposición.
Inicia a obra vinculada ao ámbito da xeración do 27 en Madrid e pasa por diferentes etapas. A primeira corresponde ás pinturas de temas de verbenas e deportivos, moi achegadas á figuración europea do «realismo máxico». Nelas pódense observar diversas influencias vangardistas, xunto con referencias clasicistas, que ten na serie de «Verbenas» uns magníficos exemplos. Son obras en que a muller adopta un papel central e activo que representa unha nova realidade feminina. Este aspecto a pintora reivindícao non exclusivamente na obra senón tamén no conxunto das actividades vitais. Estamos perante unha nova muller que xa non quere ser simple obxecto pasivo, que quere ocupar un papel central na vida e na arte.
Exemplo desta actitude serán as fotografías da pintora realizadas en Cercedilla (1929) en que aparece rodeada de cranios de vaca, colocados a xeito de naturezas mortas barrocas, combinados con cardos pousados nunha parede da que xorde por un oco a súa face debaixo do debuxo do seu nome, unha guitarra cubista, unha cruz, e as palabras «España, sotanas y...», pódese ver como a pintora constrúe coa súa propia persoa auténticas composicións en que revisa o concepto de natureza morta.
A artista utiliza o xénero como unha «forma de ficción», como catalizador da transgresión. Maruja Mallo crea cos seus «bodegóns» contra-alegorías; fronte á tradición española, a pintora presenta os tópicos para de forma crítica desmontalos: cranios, cardos, cruces, sotanas, guitarras, isto é: morte, dureza, relixiosidade abafante, folclorismo son escenificados, amosando a artista a ligazón coa tradición, mais, sobre todo, a súa capacidade para subvertela.
A partir dese ano 29 vai realizar unha mudanza radical, inicia a serie «Cloacas e campanarios». Esta evolución hai que enmarcala no ambiente que desde finais dos anos 20 se percibe no contexto español, en que penetran os influxos surrealistas. Daquela, Maruja Mallo achégase aos artistas da Escola de Vallecas (Alberto, Benjamín Palencia). Nestas obras percíbese a presenza do telúrico, do primitivo, da paisaxe como experiencia ética e estética. O lixo, os esqueletos, os detritos, con fondos escuros presentan un mundo do que emerxe un profundo desacougo. Antro de fósiles (1930), Terra e excrementos (1932) e Espantapeixes (1931) pertencen a esta serie de obras que levan a pintura cara a un mundo abisal e onírico, que tanto fascinou os surrealistas cando a pintora expuxo en París.
Ao redor de 1933 e durante os anos seguintes desenvolve unha obra rexida pola orde xeométrica e influída polo construtivismo de Torres García en que a preocupación pola forma, cun rigoroso estudo da sección áurea, ía á par do seu compromiso social. Este estilo atinxiu a maior elevación e calidade no período inmediatamente anterior ao exilio e nos primeiros anos en América, durante a guerra civil, con obras como A sorpresa do Trigo (1936), cadro que, como ela sempre confirmou, parte dun firme compromiso social. Obras como O canto das espigas (1939) ou Arquitectura Humana (1937) seguen estes presupostos. Óleos desta altura, como a propia Arquitectura humana, teñen a orixe en motivos mariñeiros bosquexados nun caderno durante a estadía en Bueu en 1936 onde a vai coller o golpe militar de Franco.
Exiliada na Arxentina, principia unha nova etapa, ás estruturas xeométricas acrecenta os trazos surrealistas, que xa estaban presentes no traballo que realizara nos anos trinta, e que agora reaparecen cun sentido diferente, máis orgánico e vitalista, ligado, sen dúbida, á experiencia americana, mais sempre manten o rigor xeométrico herdado da etapa construtivista. Maruja Mallo non tarda moito tempo en ver proxectada na pintura a pegada da terra americana consecuencia da completa e fascinante revelación que supón para ela o novo continente. As carautas son boa proba deste influxo, ao lembraren os ritos de relixións sincréticas americanas.
Unha nova humanidade
A motivacións semellantes responden os retratos e corpos, de xenealoxía étnica. Son hieráticas cabezas femininas de fronte ou de perfil e corpos de rigososo estudo e análise xeométrica, que a pintora realiza nas décadas dos corenta e cincuenta.
Son representacións de arquetipos étnicos que enxalzan a beleza feminina e masculina en plenitude e, ao mesmo tempo, expresan a saudade por unha nova humanidade. Os trazos fisionómicos están definidos cunha estática monumentalidade, herdeira da súa pintura dos anos trinta. Maruja Mallo traballa cun debuxo preciso e un sentido da forma xeometrizada e arquitectónica, que hai que pór en relación coa experiencia vivida co «Grupo Construtivo» de Torres García.
Nestas pinturas a artista galega mimetiza con moita habilidade os diferentes estilos que configuraron a súa formación na preguerra, dentro das correntes de vangarda, producindo unha sensación oniricamente realista e tendo tamén un ar coa retratística dos séculos XV e XVI no que atinxe á estrutura formal. A plasticidade e obxectividade son froito dun debuxo preciso, ese compás ao que alude moi atinadamente o título da exposición do Reina Sofía.
