A arte da mirada
A cultura popular no cinema
Héctor Paz Otero
Cando o cine comezaba a dar os seus primeiros pasos, a exhibición estaba en mans dos feirantes que viaxaban por cidades e aldeas para amosaren o cinematógrafo -a nova curiosidade dos irmáns Lumière que compartía espazo coa «muller barbuda» ou «home máis forte do mundo» en barracas de madeira- a un público popular. Román Gubern compara os primeiros anos desta nova arte co nacemento desoutra, medieval, cantada polos xograres. De aí que, antes de arribar ao seu selecto grupo, o cine compartise espazo e público con outros espectáculos. Pero, que é un espectáculo?
Para o catedrático Jesús González Requena trátase da interacción entre un espectador e a exhibición que se lle ofrece, tal e como poderían ser un oficio relixioso, un desfile militar, un partido de fútbol, unha corrida de touros, un programa de televisión, un número de maxia, unha video-performance, uns títeres, etc.
Mais, aínda que o oído sexa un sentido presente na recepción dun espectáculo, esta interacción debe vir presidida pola mirada, esoutro sentido que converte o suxeito en espectador. Por máis que o experimento do Film D’Art procurase dignificar este espectáculo «populacheiro» a través da mediatización do teatro culto, o rozamento que o cine mantivo coas manifestacións plebeas que dan «gusto ao vulgo» nunca sería desterrada de todo.
De feito, mentres os franceses afrontaban argumentos de Homero, Sófocles, Goethe ou Zola, os norteamericanos facían progresar a linguaxe da nova arte con historias banais do Far West. O historiador e semiótico Santos Zunzunegui afirmaba que a veta máis rica e creativa do cine español tiña que ver, precisamente, coa maneira en que determinados cineastas herdan, transforman e revitalizan toda unha serie de formas estéticas propias nas que historicamente se expresou a comunidade española, como é o caso do sainete, do entroido, da comedia costumista, a zarzuela, a farsa, o esperpento, o humor negro, o folletín e un largo etc. Non esquezamos que a «identificación», isto é, a sensación que sente o espectador de recoñecerse no personaxe que protagoniza a trama, é un dos procesos máis importantes á hora de seducir o público e, ineludiblemente, pasa por situar o espectador nunhas coordenadas recoñecibles.
Na fascinante obra de Umberto Eco Apocalípticos e integrados, cuxa portada era un debuxo de Superman, o autor italiano establecía que a cultura de masas (popular) nace nunha sociedade na que a masa de cidadáns participa con igualdade de dereitos na vida pública, no consumo, no desfrute das comunicacións. Se afirmaba moitas veces que a cultura popular pode ser a porta cara a alta cultura, ler a saga de Harry Potter ou ver películas como Star Wars pode conformar a antesala para algún día ler a Tolstoi ou visionar filmes como 2001: unha odisea no espazo. É que ler a saga de J.K. Rowling —premio Príncipe de Asturias da Concordia, non das artes— ou gozar coa trama de Skywalker non devén algo vergoñento.
E que podemos dicir do «humor»? Non é, se cadra, un trazo da cultura popular? Tanto é así, que as manifestacións artísticas vernizadas pola comedia adoitan ter a consideración de obras menores, por máis que Don Quixote da Mancha ou a obra fílmica de Charles Chaplin se erixan sobre os alicerces do humor.
Se falamos de cinema, resulta inevitable, cando afrontamos o concepto «cultura popular», preguntarnos cal é o punto de vista do creador que modela este tipo de manifestacións para adaptalas á súa obra. Trátase de falar «da» plebe, falar «para» a plebe, ou falar «desde» a plebe? Aínda que, se reflexionamos un pouco, as tres posibilidades expostas implican unha única cuestión: falar de nós mesmos.
Rondallas
Pode resultar inesperado que un director madrileño como Daniel Sánchez Arévalo rode unha película sobre unha das manifestacións artísticas da cultura popular como son as «rondallas».
Rodada no sur da provincia de Pontevedra (Vigo, Tui, A Guarda), Rondallas apela a estas agrupacións musicais para falar de comunidade en tempos onde o individualismo impón unha máxima destrutiva.
A trama sitúanos nunha pequena vila galega costeira que padece a dor colectiva por mor dun naufraxio recente e que recorre a este tipo de agrupacións para paliar as feridas. Partindo de tópicos pero sen chegar a eles, Rondallas, que será estreada o 1 de xaneiro, supón unha mirada sincera e amigable sobre unha historia na que o espectador se atopa reconfortado.
Ao elenco de actores galegos de prestixio nacional —Javier Gutiérrez, María Vázquez e Tamar Novas— únense intérpretes máis novos como Judith Fernández e Fernando Fraga que ao final acaban por converterse na columna vertebral da historia.
