O contemplador de estrelas
Álvaro Cunqueiro, gastrónomo
Armando Requeixo
Álvaro Cunqueiro andou todos os camiños terreais do país noso e mesmo algúns outros para os que só os mapas da imaxinación son astrolabio seguro. Nalgunhas das súas viaxes máis queridas pervagou as landas do Deza e do Trasdeza, que el quería «país de montes, con bosques centenarios e xenerosas pradarías», e chegou á «alta soidade de Lalín, fecunda e labrada cortiza», «no corazón mesmo do país».
Porque cómpre saber que en Cunqueiro un dourado fío de Ariadna tece transversalmente moita da súa escrita, facendo desta un tapiz lalinense e, a pouco que se profunde, agroman aquí e acolá artigos, narracións e andainas que confirman que o noso gastrónomo maior foi, a non dubidalo, un amador destas terras.
Sabido é que el foi o primeiro pregoeiro da hoxe internacionalmente recoñecida Feira do Cocido, pronunciando un 9 de febreiro de 1969 o discurso de benvida a tan farturenta celebración. Non é de estrañar, pois seis anos antes, nunha conferencia pronunciada no Centro Galego de Madrid, asegurara que en Lalín señoreaban «os seus embutidos como terra de bo comer, baixo as carballeiras e castiñeiros de Catasós», o que aínda referendou nun itinerario gastronómico daquel 1969 e no guión do documental Verde y mar, dirixido tres anos antes por José Grañena García.
Os eidos do colono Lalino foron sempre templo propicio para xamóns e os lacóns, dos mellores de Galicia se lle facemos caso a Cunqueiro, quen así o deixou dito en A cociña galega (1973). Como tamén escribiu que «un cocido en Lalín é un cocho enteiro na mesa, partido coa arte máxima, e a galiña, a tenreira e os grelos; fontes ateigadas que van desaparecendo aos poucos mercé ao apetito galaico, aumentado nos días invernais».
Mais amentar Lalín diante de Cunqueiro era, sobre todo, convocar o estrelado universo, aquel inmenso mapa celeste do que sabía don Ramón María Aller todos os arcanos. A poucos persoeiros admirou tanto o mindoniense como a este sabio astrónomo, que el poñía á altura dun Webb, dun Buttman ou un Al Sufí, dun Lankowitz e aínda dun Kepler, todos irmandados no misterio cosmográfico, ata o punto de que, en lembrando o xenio de Donramiro, a Cunqueiro figurábaselle «a fermosa Vega sobre as airas que deitaron o pan», aquela gloria que era «un suave aloumiño nos apaixonados ollos do noso primeiro contemplador de estrelas», o galego que nacera no Pazo de Filgueiroa e que, a dicir do de Mondoñedo, «se cadra atopara a estrela aquela que lle serviu de guía a Carlomagno para acudir dende Aquisgrán ao sepulcro de Xacobe, aínda que non nolo dixo por modestia».
As estrelas do Oeste que don Ramón pastoreaba cativaron a fantasía de Cunqueiro, mais non a imantaron menos as historias desa «romaría estraña, por veces estarrecedora» que é a Virxe do Corpiño. Dela escribiu que se celebraba en «santuario notorio», onde curaban os «atabanantados do país, os posuídos polo demo e os maníacos furiosos». E tamén se fixo eco de lendas e dicires que aseguraban que houbera quen vira, «dende a alta torre do templo, fuxir polos camiños demos plurilingües, deixando un rastro de xofre no ar». Para Cunqueiro a romaría do Corpiño, no xuño alegre, era tempo no que «os pequenos demos fican ceibos polos prados, quizabes mamando dos ubres das vacas ou das cabras, ata que chega o outono e se anuncia o inverno».
Este Lalín de oceánicos cocidos e bóvedas estreladas, de insólitos endemoñados e imposibles historias era o mesmo Lalín no que nacera un inmenso artista co que Cunqueiro gardou trato ben amigable: Xosé Otero Abeledo, Laxeiro, príncipe da plástica dezá ao que xa dedicara un artigo o mindoniense en 1946 na revista Finisterre e que logo debuxou un cabaleiro no seu corcel para o poema cunqueiriano «Retrato de home», recollido en Mundo Gallego en 1954, e un icónico retrato do mindoniense realizado en 1955, que ía figurar na primeira edición do Merlín e familia pero que, finalmente, non se incluíu no libro.
Feirantes
Que Cunqueiro benquería a Lalín é clamor en lendo as páxinas de Os outros feirantes (1979), o libro de retratos de tipos do país co que o de Mondoñedo gañou o Premio da Crítica Española.
Polas súas incomparables páxinas desfila un cabo da Garda Civil de Lalín no conto «Louro de Parentes» e hai dúas historias, «Felix Lourido» e «Anxeliña de Prado», na que estes personaxes protagonistas son lalinenses de nación: un, «gran cazador», con fama de que «dera morte a máis dunha ducia de lobos»; a outra, admirable costureira, «moi redonda de cara, moi graciosa sorrindo, tiña os ollos azuis e toda ela era moi ben feita».
Hoxe Cunqueiro permanece vivo na memoria dos dezaos, que lle dedicaron unha rúa e convocan ano tras ano, e van alá xa máis dunha trintena, un premio gastronómico que leva o seu nome.
E el será verdade que dende as covas do Rei Cintolo un vieiro subterráneo percorre polas veas do inframundo a vella Gallaecia ata dar coas encostas do Pico Sacro? Teño para min que, de ser certo, un carreiriño ha de levar da man a Cunqueiro, Laxeiro, don Ramón María Aller e un mangado de demouchiños saltareiros do Corpiño ata as portas de Lalín, onde saciarán con pantagruélicos cocidos as fames do corpo e sandarán as mancaduras da ánima ollando as estrelas máis amadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido