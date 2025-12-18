«A revolta» de Jenaro Marinhas del Valle
Sesenta anos despois
Manuel F. Vieites
En 2006 Espiral Maior publicaba, con edición de Alexandrina Fernández Otero e Lino Braxe, a obra dramática de Jenaro Marinhas del Valle, autor fundamental no rexurdir na dramática galega, do que Edicións Laiovento presentara en 2000, por man de Henrique Rabuñal, outro volume que amais dunha introdución arredor da súa vida e obra, incluía unha longa entrevista na que o autor de Ramo cativo ou A vida escura, debullaba aspectos substantivos da súa peripecia vital e literaria. Agora, co volume Dar voz ao teatro galego. O Premio Castelao de Teatro 1964-1967, editado por Cristina Domínguez Dapena, Galaxia volve imprentar A revolta e outras farsas, que xa publicara en 1965.
Na dita entrevista, o autor sinalaba que o título deste volume último fora cousa da editorial, pois el nunca considerara que aquelas pezas fosen farsas, e así o explicaba na presentación de cada unha. A revolta defínese como poema dramático, mentres A serpe, O triángulo ateo, A chave na porta, Escaparate de Baratillas e A redención se presentan baixo o lema de «Monifates» e como diálogos «impropositados», en tanto A obriga sería un auto non sacramental.
Textos que mostran a diversidade temática e estilística dun autor que sempre ocupou, por vontade propia, un lugar periférico na esfera pública, e non sempre se mostrou favorable á publicación dos seus textos, como aconteceu no caso daquel Premio Castelao de 1965, ao que alguén lle enviou A revolta, peza finalmente premiada.
Na dedicatoria daquel volume vai o nome de Marino Dónega Rozas e unha referencia aos seus amigos da Asociación Cultural O Facho, da Coruña, que contra 1965, con Manuel Lourenzo, Henrique Harguindey ou Francisco Pillado, impulsaban un teatro en lingua galega, renovado e actual.
Na súa autopoética, mínima, agás no caso do seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, «Importancia do público na revelación teatral» (1979), Marinhas lembra os nomes de Valle-Inclán e Unamuno, e se do primeiro aproveita aspectos formais ou temáticos, do segundo deriva unha forte dimensión filosófica, ao estar a súa obra impregnada dunha fonda preocupación pola condición humana, na que se deixa sentir tamén unha pegada existencial, unha mirada realmente pesimista, diante dunha realidade que el propio define como hostil e desapiadada, mesmo cruel para varias xeracións de persoas que iniciaron o seu tránsito á mocidade e á madureza ao abeiro da destrución física, e especialmente moral, provocada por dúas guerras brutais, por non falar da negación do pensamento, a liberdade ou a dignidade que supuxo o franquismo.
Esa visión do ser humano como monifate manexado por fíos invisibles que deciden os seus actos todos, xa abrollaba na peza breve O drama do cabalo de axedrez, que Rafael Dieste publicara en 1925 en El Pueblo Gallego, pola que Marinhas sentía especial devoción, sendo igualmente un drama filosófico sobre a submisión e a revolta. Por iso nalgún momento Marinhas botou man do sintagma «teatro inerte» para significar algunha peza súa, que vén sendo diferente ao teatro estático que reclamaron os simbolistas, como Pessoa con O marinheiro (1913), outro autor polo que sentía moito aprecio.
Sesenta anos despois, nestes tempos confusos e escuros que estamos a vivir, cómpre considerar a actualidade dun texto como A revolta, que presenta un paradoxo dificilmente resoluble, ao mostrar a necesidade imperiosa e, ao mesmo tempo, a imposibilidade certa de rebelarse contra unhas circunstancias insufribles, que negan a existencia mesma.
Unha peza que malia o autor declarar que estaba a medio facer, paga a pena ler, polo moito que nos pode incomodar, diante dunha realidade retorta.
A chave como metáfora
Hai anos, coñecín en Salónica un vello patrucio, rufo, paroleiro e moi sabio, que tiña como posesión propia máis prezada a chave da porta da casa da súa familia en Toledo, que tiveran que abandonar cando a expulsión dos xudeus en 1492. Falaba un «kastilyano» requintado, vedraño, pero perfectamente comprensible, e mostraba un profundo afecto e un amor sincero por aquel país que os expulsara como se fosen bestas apestadas.
Marinhas é autor dunha peza breve, A chave na porta, posiblemente influenciada por Tragedia de ensueño (1903) de Valle-Inclán na súa atmosfera ominosa e fatídica, que recolle esa metáfora, ao recrear a realidade dun país que vivía nun tempo suspendido, cando unha parte dos seus naturais buscaban lonxe da tribo, riqueza e benestar, como ocorreu coas nosas diásporas todas, un soño que igualmente padeceu o pai daquel Migueliño tan ben debuxado por Castelao, con amor profundo. Así acontece agora, con tantas casas abandonadas, cun país feito silveira, agardando unha chave coa que retorne a vida, a ledicia, o futuro. Tamén en Gaza, se ben alí nin portas hai. Mais, ula a tal chave?
