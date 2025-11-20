Única e popular
Arredor da arte de Castelao
Estro Montaña
Coincidindo co 75 aniversario do pasamento de Daniel Afonso Rodríguez Castelao, varias editoriais publicaron libros que veñen aumentar a extensa bibliografía de quen podemos considerar un dos grandes símbolos de Galicia, xunto con Rosalía de Castro e, en menor medida, Curros Enríquez.
O rianxeiro, grazas ao seu talento para a creación artística, para o ensaio, o teatro, a narrativa, o debuxo, a pintura foi quen de crear unha corrente de simpatía entre o pobo galego. Mais esa adhesión non acadaría as cotas actuais se no se tivese dado a identificación co propio pobo, mediante o seu limpo patriotismo, a súa honradez política e a busca da coincidencia dos seus intereses cos de Galicia. No tomo III da Historia da Literatura Galega (De 1916 a 1936), Xosé Ramón Pena cita as principais fontes de estudo do autor de Cousas e fai a súa particular análise da aportación de Castelao e da recepción da súa obra.
Xa en 2024 a editorial Alvarellos deu ao prelo un monllo de artigos ensaísticos que Méndez Ferrín publicara en FARO, na sección «No fondo dos espellos.» O título: Castelao é noso, verso dun famoso poema de Celso Emilio Ferreiro.
Da súa parte, Antonio Iglesias Mira vén de presentar A ditadura portuguesa contra Castelao, un axeitamento para a divulgación da súa tese doutoural, con prólogo de Alonso Montero. O libro analiza as tensións políticas e ideolóxicas coa ditadura salazarista que afloraron cando as autoridades portuguesas prohibiron un espectáculo dirixido por Ricart Salvat, no que se mesturaban as teorías de Brecht coa figura de Castelao e a arte de Seoane e Díaz Pardo.
O profesor Manuel Rei Romeu entregou un novo estudo, neste caso co título de Castelao, desta terra e deste tempo, no que fai un percorrido pola obra artística e polas chaves ideolóxicas do autor de Galicia mártir, desenmascarando os intentos de potenciar unha imaxe light do artista diferente da do político e reivindicando a vixencia do seu pensamento nacionalista.
Polo seu lado, Sempre en Galiza. Escolma posible é un eco da Escolma posible realizada por Marino Dónega, condicionada pola censura e publicada por Galaxia en 1964, ano en que a RAG dedicou o Día das Letras Galegas a Castelao. Na presente escolla, realizada por Henrique Monteagudo, presidente da RAG e director da Cátedra Institucional Castelao da USC, procúrase ofrecer unha imaxe fiel da obra para achegala a un público amplo.
Protagonista desta lembranza é tamén o volume-catálogo que recupera a exposición que acolleu o Museo Provincial de Lugo (no 2010) Castelao: a derradeira lección do mestre, na que foron comisarios Pilar García Negro e Felipe Senén, e que edita a Deputación de Lugo. O catálogo daquela extensa e exitosa exposición conta con numerosas imaxes, e con interesantes textos de Miguel Anxo Seixas sobre as artes gráficas de Castelao, Pilar García Negro sobre os álbumes de guerra, Felipe Senén sobre arte e compromiso con Galicia, escritos que se complementan con textos de Aurelia Balseiro, Francisco Rodríguez, Xosé Carlos Valle, X.C. Garrido Couceiro e Lois Diéguez.
Actualización dun libro de 2001 é a achega de Pilar García Negro en Laiovento titulada Arredor de Castelao no século XXI. A profesora luguesa, que parte da íntima unión da figura de Castelao co destino do seu pobo, comenta o concepto de soberanía por parte do autor de Retrincos, analiza a súa obra gráfica e os demais aspectos artísticos, a vixencia do seu pensamento e do compromiso coa lingua. Sen dúbida, a súa prosa destaca a importancia das súas ideas para o debate actual.
Tamén en Laiovento aparece o libro de Carlos L. Bernárdez, Novo diálogo. Achegas á obra plástica de Castelao, que foi presentada este mes no MARCO de Vigo, lugar no que en xullo foi nomeado oficialmente membro da Academia de Belas Artes.
Compromiso estético e denuncia
En Novo diálogo. Achegas á obra plástica de Castelao, Carlos L. Bernárdez, nunha fermosa edición, entréganos un volume que analiza, a través de dúas conferencias, a contribución do autor de Cousas á arte galega moderna.
Estuda a súa aportación anterior á Guerra Civil, a súa denuncia da inxustiza, o caciquismo, a emigración e o racismo. Como xa fixera en Breve historia da arte galega, pon de relevo o compromiso do autor cos desfavorecidos e a súa relación coas vangardas. Destaca a evolución do seu pensamento e da súa estética e aporta datos que, malia as opinións do rianxeiro sobre certos ismos de principios do século XX, establecen unha conexión clara co expresionismo alemán e con autores rusos preocupados polo popular.
De especial importancia é a segunda parte do libro adicada aos debuxos de negros, os negros que el ve na viaxe a Cuba e a Estados Unidos. É de agradecer a contextualizaron internacional que fai sobre a imaxe dos negros e a solidariedade que transmiten as imaxes das danzas fronte ao brutal racismo que sufrían en USA. Paradigmático é o debuxo da portada, clara mostra da fraternidade entre un traballador negro e un traballador branco galego. Bernárdez aborda esta temática desde unha metodoloxía da teoría das imaxes, próxima a unha perspectiva decolonial e ás teses marxistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años