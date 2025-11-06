Frankenstein e o cinema
O moderno Prometeo nas pantallas
Héctor Paz Otero
Aconteceu en 1816, o ano no que o hemisferio norte padeceu un inverno volcánico por mor da erupción do Tambora na illa de Sumbawa (Indonesia). Mary Shelley, o seu marido Percy Bysshe Shelley e mais a súa media irmá Claire Clairmont pasaron unha tempada na residencia suíza de Lord Byron (Vila Diodati). Para aturar o frío e mais a escuridade daquel ano sen verán, xuntábanse arredor do lume dunha cheminea a ler historias de pantasmas. Byron propuxo, entón, aos seus convidados e ao seu médico persoal, John Polidori, escribir un relato de terror. Foi entón cando Mary Shelley concibiu unha idea: a dun científico capaz de dar vida con electricidade a partir de partes de persoas mortas. O seu título Frankenstein ou o moderno Prometeo.
Unha novela gótica con trazos de romanticismo é impensable que puidese sortear unha adaptación cinematográfica, sobre todo se temos en conta que esa arte fantasmagórica nos permíte dar vida a persoas que xa non existen. Non é casual que Víctor Erice utilizase a proxección de Frankenstein (1931) de James Whale como detonante do abrupto espertar da nena Ana en El espíritu de la colmena (1973).
O filme de Whale, deixando á marxe a breve versión de Edison en 1910, foi o primeiro grande achegamento do cine á narración de Mary Shelley, estreado pouco despois da invención do son, outro invento que progresou aínda máis na escala de realismo desa arte e, por conseguinte, na consolidación da súa calidade fantasmagórica: non só podemos ver con vida xente falecida, senón tamén que podemos ouvilos.
James Whale, que pretende dar un toque máis humano e afable ao «monstro» interpretado por Boris Karloff, crea unha das bandas sonoras máis efectistas da historia do cine de terror, chegando a concibir moitos dos códigos sonoros que quedarán asociados ao xénero ata os nosos días. Choros, campás batendo a morto, golpes das pas no desenterramento, as rodas do carro trasladando o cadáver, vento que ruxe e os lóstregos e tronos que caen sobre a torre onde o doutor Frankenstein da vida á súa criatura.
Anos despois, Whale roda unha secuela: Bride of Frankenstein (A noiva de Frankenstein, 1935), que se inicia con Percy Bysshe Shelley e Lord Byron felicitando a Mary Shelley pola súa novela, ao que esta responde que a historia ten unha continuación: fronte ao que todos crían, o monstro non faleceu —cantos monstros acabarán tamén «resucitando» nas cuantiosas sagas fílmicas que habitan o xénero de terror?—, e o doutor Frankenstein, forzado por un grupo de científicos, repite o experimento para, desta vez, crear unha figura feminina.
Varios achegamentos posteriores ao mito do moderno Prometeo, con máis ou menos fidelidade á figura literaria orixinal, apenas aportaron máis que dose de narcisismo aos seus creadores. Estou a falar, por exemplo, dos prescindibles A resurrección de Frankenstein (Roger Corman, 1990) ou Frankenweenie (Tim Burton, 2012).
Quizais, o proxecto máis interesante fora Frankenstein de Mary Shelley dirixida por Kenneth Branagh, e producida por Francis Ford Coppola, artífice anos antes de Drácula de Bram Stoker. A mención dos autores literarios nos títulos de ambos filmes tiñan a clara intencionalidade de reivindicar a fidelidade respecto das obras adaptadas que, en transposicións anteriores, quedaran esvaecidas polas revisións, parodias e continuacións. Porén, a suposta fidelidade na adaptación de Branagh non é completa, xa que Victor Frankenstein chega a crear unha segunda criatura, feminina, a partir do cadáver da súa esposa, asasinada polo monstro.
O castigo divino como premisa da «ciencia de Babel», aquela que aspira a acadar o poder de Deus —Prometeo roubou o lume sagrado aos deuses gregos—, xa fora abordado noutras historias no cine alemán de natureza expresionista, como Homunculus (Otto Rippert, 1916), O Golem (Pual Wegener e Carl Boese, 1920), ou o robot-María de Metrópolis (Fritz Lang, 1927).
Guillermo del Toro
Na época da colonización da Intelixencia Artificial en todos os ámbitos da vida, cando aínda é precipitado avaliar as súas consecuencias, era de esperar que, máis cedo que tarde, algún cineasta se introducira nesa esfera onde a ciencia pretende crear unha criatura que non sabemos se algún día poderá rebelarse contra a humanidade.
Guillermo del Toro non podía fallar a esa chamada, sobre todo despois de filmar unha nova versión de Pinocho (2022), o moneco de madeira que cobra vida e sentimentos. O Frankenstein de Guillermo del Toro, estreada na última edición do Festival de Venecia, supón o último achegamento a esta fábula. Se xa no seu filme A forma da auga (The Shape of Water, 2017), o director mexicano inclinaba a súa empatía cara un ser «non-humano» fronte a maquinaria científica anegada polo despotismo, nesta nova versión da obra de Mary Shelley volve incidir nese mesmo enfoque que, dalgún xeito, poderiamos interpretar como un sentimento de repudio cara a realidade contemporánea onde, moitas veces, os verdadeiros monstros copan as esferas de poder.
Como a nena de El laberinto del Fauno, Guillermo del Toro prefire o universo de fantasía antes que o mundo real.
Suscríbete para seguir leyendo
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo